23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti - Son Dakika
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Politika

23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti

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Ankara Valiliği'nin yasağına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla kalabalık grup, Anıtkabir'e yürümek için Birinci Meclis önünde toplandı. Özel'in, ''Barikatları dinlemeden hep beraber sel olup Anıtkabir'e akıyoruz.'' çağrısının ardından kalabalık grup barikatları yıkıp Anıtkabir'e yürüyüşe geçti.

23.04.2025 17:35
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CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Ankara'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş düzenlemek istedi. Ankara Valiliği ise etkinliğe izin vermedi.

CHP'LİLER 1. MECLİS ÖNÜNDE TOPLANDI

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yasak kararına aldırmayacaklarını söyledi. Özel, vatandaşları saat 17'de 1. Meclis önünde buluşmaya, ardından da Anıtkabir'e yürümeye çağırdı.

ÖZEL'İN ÇAĞRISIYLA POLİS BARİKATLARINI AŞTILAR

Özel'in çağrısıyla 1. Meclis önünde kalabalık toplandı. Özel'in, "Onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir'e akıyoruz." çağrısının ardından kalabalık grup polis barikatlarını aşarak Anıtkabir'e yürümeye başladı.

VALİLİK İZİN VERMEMİŞTİ

Ankara Valiliği, CHP'nin yürüyüş talebine izin verilmediğini belirttiği açıklamasında şunları söylemişti: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacağı, saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1.TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca, talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara'da yasağı dinlemediler! Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçtiler
23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel\'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
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Ankara Valiliği, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, 3-sayfa, Ankara, Polis, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Han:
    millet depreme üzülüyor, bunlar Ankara da kaos peşinde, cehape milli güvenlik sorunu 414 146 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    CHP'yi kapatın illegal bir örgüt olustu 316 91 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    bu adam resmen ülkeyi karıştırmak adına dışarıdan talimat alıyor 299 90 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Istanbulda deprem olmuş yaralanlar var ölen varmı belli değil millet can derdinde CHP kutlama bayram derdinde, böyle bir afet gününde bile CHP polise saldırıp ankarada olay çıkartıyor. CHP artık Türkiyenin taşıyamayacağı bir millet guvenlik tehdidi haline geldi. 253 82 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Devlet iyice ikililk yapmaya başladı kardeşim ne hakla Anıtkabir e girmeye izin vermezsiniz be 82 230 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Cihape 23 Nisan oy için teyakuzda yani iş başında :))) 217 78 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    işiniz gücünüz gergin lik yaratmak birşeylerin üstünü örtme gayret i boş işlerin boş kalfaliğini yapmak ülke hayrına bir icraatiniz olsun be 208 54 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Türk halkı Türk milleti gözünüzü iyi açın oy verirken iyi düşünün, yoksa bu İngilizlerin paralı pitbulları bu ülkeyi yıkmak için her pisliği deniyorlar Allah bu CHP illerden ülkemizi vatanımızı insanlarımızı korusun Allah onlara fırsat vermesin 164 49 Yanıtla
  • Efem0909:
    Ülkede deprem oluyo milletin yanında olacaklarına hala ülkeyi karıştırma peşindeler 163 38 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Vay a k sizin 115 47 Yanıtla
  • Ercan Engin:
    Ben ilk kez buraya yorun yazıyorum bunun kadar kansız vatansız birini görmedim 73 13 Yanıtla
  • Aytekin KAYAHAN:
    CHP bu fırsatı degerlendiremiycek kaosla kargaşayla bir yere varılmaz halk kargaşa istemiyorki 64 19 Yanıtla
  • fpw6hb8gqt:
    CHP ak trollere de demokrasi ve uygarlık dersi veriyor. 12 62 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar ........... 13 51 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Ya tutuklayın şu adamı atın içeri, 49 11 Yanıtla
  • 251351Ng:
    bu genel başkandan devlet adamı olmaz.o makama şaibeli gelmiş bir kişi.kanun, hukuk tanımıyor.merak etme bir gün o zırh'ta yırtılacak. 47 9 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    ALLAH CHP nin belasını versin 33 9 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Valiyi iplememişler VAli istifa et 16 26 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    bu özgürün yeri ekremin yani tez vakitte insallah 34 7 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Bayram kutlamaları PARTİLER ÜSTÜ dür ... Sınırlarda Arapların girmesini engeleyin../// Vatandaşın bayram kutlamasını değil. Valilik Devletin kurumu değil mi : Bayram devletimizin bayramı. Bu nasıl yasaklama ..De buyrun uygulasaydınız yasağı ......Ülkede Uyuşturucu satışını tam olarak yasaklayın kadın cocuk cınayetlerini durdurun o kadar yakalanmayan kacaklar var onlar yakalayın ........ 10 26 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Makarna yı çok yiyen düşünme yeteneğini kaybetiyormuş. Miili Bayram nedir bilmezler onlar sadece Hayır severlerin makarnasını yer bir iş yapmaz el açmakla meşguller TROLLİK yaparak bir kutu makarna nasıl alınır peşindeler. Milli şuuru Milli Bayram nedir bilmezler....Allah cc hz havale ediyoruz.....Makarnaya da zam olursa :)) troller havalara hoplar:) 6 29 Yanıtla
  • Szka788304:
    Devlet adamlığı bürokrasi bilmez saygısız ne haliniz varsa görün artık gelmeden soyup soğana çevirdiler konserlerde pariste eğlenceler düzenlediler bu saatten sonra kimseye bunlar yanlış demeyeceğim 27 4 Yanıtla
  • Efem0909:
    Bir kerede milletimizin yanında olunda şu meşhur kent lokantalarınızdan millete ücretsiz yemek götürün boş işlerle uğraşacağınıza 26 3 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Bunu bizim Hollandada, veya herhangi Avrupa ülkesi veya Amerikada yapsan üzerine plastik değil gerçek mermi yağmuru yağar... Türk polisi neden bukadar merhametli ? 18 6 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    hav hav lar 15 5 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Soytarı. 9 5 Yanıtla
  • Ferit Yagli:
    Kardeşim sen iyimisin kafan iyi misen neyin derdindesin 11 2 Yanıtla
  • Erol:
    İstiyorsunuzki kimsenin sesi çıkmasın herkes sizin gibi avucuna tuz alanın peşine gitsin 3 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    polisin barikatını yıksanızda milletin barikatında takılacaksınız.bütün darbelerin arkasından neden siz iktidara geldiğiniz belli.ama artık yoooook.ancak bağırırsınız 4 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Valiler aldıkları kararı gerçekten halkın iyiliği için değil de bir başka siyasi partinin ikbali için alırsa halkın önünde hiçbir engel duramaz. Halk ile Atatürk buluşmasını makarnacılara ve akkoyunlara anlatamaz sınız. Onlar nerde beleş birşey var onu takip ederler. Gerçi şuan asker katili Apo'dan medet umanların peşindeler. Yüce Türk milleti bu saçmalığa ilk seçimde dur diyecek. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Turan Kaya:
    inanın ne yaptığını yapmak istediğini oda bilmiyor ama emir demiri kesiyor mecbur yapıyor gibi geliyor bana talimatlara oda yetişemiyor çok komik durumlara düştüğünüz farkındamı acaba ama her halükarda sıkıntılı bir durum kapatın gitsin dükkanı 0 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Yunan çocuğu olduğunu resmen kanıtladı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti - Son Dakika
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