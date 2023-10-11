 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van-İran sınırında yasa dışı geçişleri engellemek için inşa edilen duvarın üzerine jiletli teller yerleştirildi - Son Dakika

Van-İran sınırında yasa dışı geçişleri engellemek için inşa edilen duvarın üzerine jiletli teller yerleştirildi

Son Güncelleme: 11.10.2023 09:33

Van'ın İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için yapılan beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı. Duvarın üzerine jiletli teller yerleştirilirken, hendekler de kazılıyor. Çalışmalarda yüzlerce personel görev yapıyor.

VAN'ın İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı. Beton duvarın üzerine 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor.

BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI

Çaldıran ilçesinde başlatılıp, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçeleri hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ile akıllı kule çalışmaları sürüyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinin sınır hattında yapılması planlanan 180 kilometrelik beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Van-İran sınırında jiletli teller yerleştirildi hendekler kazıldı

"BİRÇOK MAYIN TARLASI DA TEMİZLENDİ"

Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor. Çalışmalarda, şu ana kadar güzergahtaki birçok mayın tarlası da temizlendi. Öte yandan yıl sonuna kadar duvar uzunluğunun 180 kilometreye çıkarılacağı, geri kalan 115 kilometrelik bölümün ise gelecek yıl tamamlanacağı belirtiliyor.

Van-İran sınırında jiletli teller yerleştirildi hendekler kazıldı

SINIR HATTINDA KUŞ UÇURTMUYORLAR

Kaçak göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için beton duvarın üzerine ayrıca 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede sıkı güvenlik önlemleri de alınıyor. Jandarma, hudut birlikleri ve özel hareket polisleri duvarın örüldüğü bölgelerde 24 saat boyunca görev yaparak, bölgede kuş uçurtmuyor.

Van-İran sınırında jiletli teller yerleştirildi hendekler kazıldı

39 BİN 773 KAÇAK GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor. Güvenlik güçleri, ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelip, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engellemeye çalışıyor. Güvenlik güçleri, sınır hattında ve kent içinde yakaladıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Termal kameralar ile yapılan tespitler sonucu güvenlik güçlerince 2023'ün ilk 5 ayında 39 bin 773 düzensiz göçmenin Van üzerinden yurda girişi de engellendi.

Van-İran sınırında jiletli teller yerleştirildi hendekler kazıldı
Van-İran sınırında jiletli teller yerleştirildi hendekler kazıldı
Van-İran sınırında jiletli teller yerleştirildi hendekler kazıldı
Kaynak: DHA

Hakkari, İran, Van, İnşaat, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Van-İran sınırında yasa dışı geçişleri engellemek için inşa edilen duvarın üzerine jiletli teller yerleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ay ve hafta verdiler! İşte Beşiktaş'ın seçime gideceği tarih
13:53 Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi
13:35 Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü
13:06 Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı
13:04 Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir savaş değil katliamdır
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diğer partilere davet: Kapımız herkese açık
12:24 Juventus'ta neler oluyor? Nicolo Fagioli'nin İşlediği suç doğrulanırsa yıllarca futboldan men edilecek
12:23 Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi
11:54 ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 14:26:39. #1.12#
SON DAKİKA: Van-İran sınırında yasa dışı geçişleri engellemek için inşa edilen duvarın üzerine jiletli teller yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement