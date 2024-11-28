Yabancı Uyruklu Polis İddiaları Gerçek Dışı

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "yabancı uyruklu kişilerin polis olduğuna" yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, " Türkiye'de polis olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemi değerlendirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, mevcut banknotların yetersiz hale geldiğini belirtti. 10 yıl önce büyük bir alışverişin gerçekleştirildiği bir banknotun bugün ancak küçük harcamalar için kullanılabildiğini söyleyen Şahin, "Temel ihtiyaçlarımızın parasını ödemek için 200 TL'lik banknotlar yetmiyor. Bizim artık para ödemek için cüzdan değil, çanta taşımamız gerekiyor. Daha büyük değerli banknotların basılması artık bir ihtiyaç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "piyasada sahte dolar dolaştığı" iddialarını anımsatarak, "Birçok arkadaşımız, 50 dolarlarını, 100 dolarlarını veremiyorlar. Şu anda kurumların birçoğu döviz kabul etmiyor. Piyasaya sürülen yaklaşık 500-600 bin dolar, belki daha da fazla sahte paranın tedavülde olduğundan bahsediliyor." dedi.

Yılbaşı yaklaştıkça sahte içki kaynaklı ölümlerin gündeme gelmeye başladığına işaret eden Kavuncu, "Bunlar ciddi, gündemimize almamız gereken problemlerdir. Umarım bu kalpazanlıkla ilgili konu da bir an önce çözülmüş olur." diye konuştu.

"İddia ve ifadeler eğer doğruysa, bunun sonuçları ağır olacak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Avrupa Ligi'nde bugün oynayacakları maçlarda başarı ve galibiyet temennisinde bulundu.

Kerkük'te 27 yıl aradan sonra yapılacak nüfus sayımının önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu sayım yalnızca demografik verilerin toplanması değil, aynı zamanda Kerkük'teki sosyokültürel ve siyasi hakların korunması bakımından kritik bir süreçtir. Irak Anayasası'nın ilgili hükümlerine göre nüfus sayımının doğru ve tarafsız şekilde yapılması, parlamentodaki adil temsil hakkının sağlanması açısından zorunludur. Sayım sürecinin uluslararası gözlemciler eşliğinde adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz. Kerkük'teki Türk toplumunun temel haklarının korunması ve sayım sürecinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereğini ifade ediyoruz. Nüfus sayımı öncesi PKK kamplarından Kerkük'e yığınak yapıldığına dönük iddia ve ifadeler eğer doğruysa, bunun sonuçları ağır olacak; sayımın gayrimeşruluğu tescillenecektir. Kerkük'ün demografik yapısını kurcalayıp bu Türkmen kentiyle beraber Irak Anayasası'nda tartışmalı bölgelerin oldubittiye getirilmesi Türk milletinin asla kabul etmeyeceği istila girişimidir. Kerkük Türk'tür ve Türk kalacaktır. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın, soydaşlarımız Irak Türkmenleri asla yalnız değildir."

"Ben bu maçın Türkiye'de oynanması gerektiğini savunanlardanım"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 9. yılı olduğunu anımsatarak, Elçi'nin faillerinin hala bulunamadığını söyledi. Temelli, "Hiçbir karar, hiçbir yargılama Tahir Elçi'yi bize geri getirmeyecek ama en azından Tahir Elçi'nin uğrunda mücadele ettiği Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü adına faillerin yargılanması tüm kamuoyunun, başta da Kürt kamuoyunun bir nebze olsun bir adalet duygusuyla buluşmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tahir Elçi'yi rahmetle, özlemle, saygıyla andı. Elçi'nin davasında adalet istediklerini anlatan Başarır, "Bu davanın aydınlanmasını, gerçek katillerin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bu dosyada bir arpa boyu kadar yol alamadık." dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını anımsatan Başarır, "Üç takımımıza da başarı diliyorum ama Beşiktaş'ımıza ayrı bir başarı diliyorum çünkü bir İsrail takımıyla maç yapıyor. Ben bu maçın Türkiye'de oynanması gerektiğini savunanlardanım, UEFA da aynı şeyi söyledi. Burada, tabii ki protesto hakkını en sert şekilde kullanırdı. Türkiye ve Beşiktaş da yerden göğe kadar haklıydı ama ben eminim ki o takım bu ülkeye gelmeyecekti, biz 3-0 hükmen galip gelecektik. Taraftarımızın önüne gelseydi de oynayacaktık." değerlendirmelerinde bulundu.

"Maçın Macaristan'da yapılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığına dair asılsız iddiaların gündeme getirildiğini belirtti.

Bunların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlar olduğunun altını çizen Usta, "Türkiye'de polis olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Söz konusu iddialara dayanak gösterilen görsellerdeki yabancı uyruklu kişilerse Polis Akademisi Başkanlığının İç Güvenlik Fakültesi veya Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde uluslararası ikili anlaşmalar ve güvenlik iş birliği protokolleri kapsamında eğitim almak üzere ülkemize gelmiş öğrencilerdir." diye konuştu.

Usta, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a maçlarında başarılar dileyerek, "Özellikle Beşiktaş'a, İsrail takımına karşı verecekleri mücadelede daha çok başarılar diliyoruz. Bu güvenlik meselesinin, İsrail takımının değil, kendi ülkemizin, kendi insanımızın, kendi Beşiktaş taraftarımızın güvenliği için öncelik olduğunu ve bu tip provokasyonlara kendi insanımızın canını tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin verilmemesinden dolayı maçın Macaristan'da yapılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Leyla Şahin Usta, Tahir Elçi'yi rahmetle anarak, "Tıpkı Tarih Elçi gibi terör örgütlerince katledilen bütün şehitlerimize, bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.