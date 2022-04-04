Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler! - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkanlık Divanı'nda bazı isimleri görevden alıp değişikliğe gitmesi, Ankara kulislerinde geniş yankı buldu. Başkent'te görev değişikliklerine ilişkin en çok konuşulan iki isim ise Teşkilat İşleri Başkanlığından alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirilen Koray Aydın'la, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ağıralioğlu, 2019 yılının Temmuz ayına kadar İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüş, daha sonra Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirilmişti. Son dönemde CHP'ye yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Ağıralioğlu, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözüne tepki göstermişti.

BBP'NİN BAŞINA MI GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Kulislerde Meral Akşener'in "Çözüm süreci, müteakip ödediğimiz büyük bedeller bizim için ders olmalı. Her problemin çözüm mercii Ankara'dır" diyen Ağıralioğlu'na tepki gösterdiği iddia edilmişti. Başkanlık Divanı'ndaki değişikliklerin ardından Ankara'da Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu iddiayı bir adım daha öteye taşıyan bazı kaynaklar, Ağıralioğlu'nun istifa ettikten sonra Büyük Birlik Partisi'nin başına geçebileceğini öne sürdü.

"HABERİMİN OLMAMASI RENCİDE EDİCİYDİ"

Daha sonra görev değişikliklerinden haberinin olmadığını açıklayan Ağıralioğlu, İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. İlk önce grup başkanvekilliğinden alınan, sonra parti sözcülüğü sonlandırılan Yavuz Ağıralioğlu, "Bana hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım, evet. Bu çok rencide edici bir şey. Usulü, karardan daha rencide edici. Ya habersiz yapılır mı? Bazı siyasi aktörler genel başkanlarına yük olur. "Bunu kabul edemem" der. Ben öyle biri değilim. Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım. Geçimsiz değilim. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. Dersiniz ki "Mecliste olmanızı istiyorum." Başım üstüne. "Ayrılmanı istiyorum." Başım üstüne. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım." dedi.

BU HAFTA GÖRÜŞECEKLER

Saymaz'ın aktardığına göre İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'ndan alındıktan iki gün sonra, cumayı cumartesiye bağlayan gece sahura dakikalar kalmışken Genel Başkanı Meral Akşener'e Ramazan için kutlama mesajı göndermiş. Mesajında, yol arkadaşlığı ve kardeşlik hislerini vurgulamış ve hakkındaki kararı anlayamadığını ve tarif etmekte zorlandığını vurgulamış. Akşener bu mesaja hemen olumlu karşılık vermiş. Sonuç olarak Ağıralioğlu, bu hafta Akşener ile görüşmeyi bekliyor.

"NEYİ TAŞIYAMADINIZ?"

Ağıralioğlu, görüşmede Akşener'e diyeceklerini ise şöyle özetledi: "Diyeceğim ki varlığımdan mı, siyaset etme şeklimden mi ve hassasiyetlerimden mi... Neyi taşıyamadınız? Herkesin sığdığı Başkanlık Divanı'na Yavuz Ağıralioğlu niye sığamadı? Dört yıldır size, partimize ve arkadaşlarımıza hiç mahcubiyet yaşatmadım. Ağıralioğlu'nun kadro dışı bırakılması teşkilatımıza sorulsun. Bir kişi dese ki "Gitsin!" Mümkün değil! Bütün teşkilatın gardı düştü. Parti içinde mücadele etmem, delege hesabı yapmam, ilçeye adam vermem, kongrelere karışmam. Bu iradenizi nasıl anlamalıyım?"