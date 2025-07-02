Yeni Orta Doğu Planı Tepkisi - Son Dakika
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Politika

Yeni Orta Doğu Planı Tepkisi

Yeni Orta Doğu Planı Tepkisi
02.07.2025 13:53
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Mahmut Arıkan ve Ali Babacan, yeni Orta Doğu planına ve ekonomik duruma dair eleştirilerde bulundu.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantısında konuştu.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İsrail'in saldırıları ile yeni bir Orta Doğu'nun kurulmaya çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Şunu çok net bir şekilde görüyoruz; kurulmak istenen yeni bir Orta Doğu var. Çatışmayla, güçle, göçle, kardeşi kardeşe kırdırarak kurulmak istenen yeni bir Orta Doğu var. Washington'dan dizayn edilmek, Tel Aviv'den yönetilmek istenen yeni Bir Orta Doğu var. Planlar yapılıyor, haritalar çiziliyor, nutuklar atılıyor. Bir de buna yeni bir isim bulunarak, Abraham İttifakı olarak bize yutturulmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta sizler de gördünüz; Tel Aviv sokaklarına dev panolar asıldı. Üzerinde, 'Abraham İttifakı' yazıyor, altında ise katil Netanyahu ve Trump el ele vermiş, 'Yeni Orta Doğu'nun haritasını çiziyor. Bu kuruluşun adı da 'Bölgesel Güvenlik Koalisyonu' imiş. Web sitesini açınca başka görseller karşımıza çıkıyor. Fotoğraflarda yok yok, bütün bölge ülkeleriyle, en stratejik görüşmelerden kareler var. Ortada ne yazıyor? 'Krizle Gelen Fırsat; Orta Doğu'da Yeni Bir Bölgesel Düzen' yazıyor. 'Kriz' dedikleri ne biliyor musunuz? Gazze'de öldürdükleri 56 bin, kaybolan 400 bin insan. Lübnan'da katlettikleri binlerce masum, Yemen'de körükledikleri mezhep ayrılıkları, Suriye'de oluşturdukları istikrarsızlık, İran'da yaptıkları suikastlar, sabotajlar. İşte, 'Kriz' dedikleri tam olarak bunlar, kendi elleriyle oluşturdukları, büyüttükleri krizlerden bahsediyoruz. Peki, fırsat dedikleri ne? Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi, Siyonizm'in bölgeye tahakkümü. Kimse kusura bakmasın; adı 'Abraham ittifakı' veya değil; İbrahim adıyla, Nemrut düzeni kurulamaz. Bu ittifak, Filistin halkının kanı üzerine, işgalci İsrail'e bölgesel meşruiyet kazandırma projesidir. Ne Türkiye ne Suriye ne de bölgemizdeki hiçbir devlet, 'Bölgenin ve İslam dünyasının bekası' yalanı için bu oyuna gelmemelidir." 'ASGARİ ÜCRET VE ASGARİ EMEKLİ MAAŞI ARTIRILMALIDIR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Türkiye'de açlık sınırımın 26 bin, yoksulluk sınırının 80 bin liraya yükseldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu tabloda siz asgari ücreti artırmıyorsunuz. Asgari ücret ve asgari emekli maaşı artırılmalıdır. Emekli maaşı ile ilgili baktılar ki kitle geniş olduğu için orada bir çalışma var; ancak asgari ücret ile ilgi tık yok. Daha dün doğal gaza yüzde 24,6 zam yaptılar. Dikkat edin zamları hep 1 Temmuz, 1 Ocak'ta yapıyorlar. Niye, 'önceki dönemin enflasyonuna girmesin' diye böyle yapıyorlar. Aralık ayının enflasyonu yüzde 1, ocak ayının çıkıyor yüzde 5. Niye, 'O yüzde 4'ü biz asgari ücretli ve emekliden tırtıklarız' diye; ayıp. Zaten enflasyonu üretmek en büyük hırsızlıktır. Enflasyonun sebep olduğu mağduriyeti, yoksulluğu telafi etmemek ise katmerli hırsızlıktır. Geçen sene kur korumalı TL vadeli mevduatın kur farkını ödemek için Merkez Bankası'na 800 milyar liralık karşılıksız parayı bastıran bunlar değil mi? Hepsi resmen açıklanan rakamlar. Sen, Merkez Bankası'na karşılıksız parayı bastır, milletin cebindeki paranın değerinden çalarak hırsızlık yap, üzerindeki farkı ödeme; katmerli hırsızlık. Asgari ücretlinin ödediği bedeli görmüyor musunuz? Yıl başında 22 bin, yıl sonuna kadar da böyle gidecek. Geçen hafta soruyor gazeteciler, 'Asgari ücret ne olacak' diyor. Cevap ne, 'Dedim ya' diyor. 'Ne halleri varsa görsünler' demek bu. 'Memlekette emekli olmak' demek artık fakirlik fukaralık demek. Kim, 'Ben emekliyim' derse eşittir, 'Ben fakirim, fukarayım' demek. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum olan asgari ücretliler, emekliler bedel ödemedi de yanlış ekonomi politikalarıyla ülkemizi uçuruma sürükleyenler mi bedel ödüyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yeni Orta Doğu Planı Tepkisi - Son Dakika

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