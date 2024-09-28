2025'te emekli olanlar daha az mı aylık alacak? AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

2025'te emekli olanlar daha az mı aylık alacak? AK Parti'den ilk açıklama

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2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, "Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir" dedi.

28.09.2024 11:49  Güncelleme: 15:40
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Güler, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerinin ekim ayının sonuna doğru Meclis Başkanlığına sunulacağını belirterek, kasım ayı içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak görüşmelerin, aralık ayında Genel Kurulda devam edeceğini belirtti. Amaçlarının, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu ifade eden Güler, "Aynı zamanda kayıt dışılıkla mücadeleyi etkin hale getirerek Orta Vadeli Program'a uygun bir çalışmayı ortaya koymak..." dedi.

"İLAVE VERGİ" İDDİALARI

Yeni vergi kalemlerinin oluşturulacağına yönelik haberleri yalanlayan Güler, "Böyle bir durum söz konusu değil. Tek amacımız Orta Vadeli Program'a sadık kalarak, uyumlu bir şekilde yapısal anlamda ihtiyaç duyulacak her alanda kanuni düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bürokrasisiyle çalışarak, bu sürece olumlu manada katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ FARK

AK Parti Grup Başkanı Güler, 2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik değerlendirmelere ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz."

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulmasına ilişkin Güler, "Önemli bir çalışma olarak değerlendirilmesi lazım. Emeklilik sistemimize uyum açısından bu konuda biraz daha çalışmamız gerekiyor." diye konuştu. Güler, uygulamaya yönelik olarak uluslararası ölçekler ortaya çıkmasının ardından yılbaşından sonra bu konuyu gündemlerine alabileceklerini söyledi.

'2025'te emekli olanlar daha az aylık alacak' deniyordu, AK Parti'den ilk açıklama geldi

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜÇLÜ BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR"

"Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım." ifadesinin kullanan Güler, daha sadeleştirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının da kendi disiplini açısından sürdürülebilir mahiyette, hem gelir açısından hem de giderleri karşılama açısından güçlü bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bu konuda merkezi bütçe desteğinin her geçen yıl arttığına işaret eden Güler, "Önümüzdeki dönemlerde artış göstermeye devam edecek. Çünkü sisteme EYT kapsamındaki kanunla beraber yeni emekliler dahil olacak." diye konuştu.

"BAZI İLLERDE EMEKLİ SAYISI, ÇALIŞAN SAYISINDAN FAZLA"

Halihazırda 16 milyon 150 bin civarında emekli, 27 milyon civarında kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunu altını çizen Güler, bu dengenin çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı gelişmiş ülkelerde emekli çalışan oranının, bir emekliye 2,5-3,5 çalışan civarında olduğunu anlatan Güler, Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerin bu konuda aldığı tedbirler ve uygulamalardan da yararlanarak bir orta yolda yürümekte fayda olduğunu kaydeden Güler, "Her kesimin katkısını alarak bu konuyu ciddi bir istişare etmemiz lazım. Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı. Güler, bugünden alınacak tedbirlerle, ileride yaşanacak daha büyük sorunları önlemiş olacaklarını söyledi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı Türk milletine hediye etmeleri gerektiğini ifade eden Güler, buna siyasi parti gruplarının katkı sağlamasının önemli olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimine bu anlamda bir sorumluluk ve görev düştüğünü belirten Güler, şunları kaydetti:

"Yeni bir anayasa metni ortaya koyacaksak, bunu gerçekleştirmek adına siyasi partilerin de bir usul ve yöntemi samimiyetle ortaya koymaları lazım. Bunu konuşacağız. Elimizde bir metnimiz yok ancak bu metne kavuşma noktasında doğru bir yolu nasıl izleyebiliriz, samimiyetle bunu nasıl neticelendirebiliriz bunu görüşeceğiz. Değişik zamanlarda siyasi partilere ziyaretler yapmak suretiyle, en azından usul ve yöntem açısından bir düşünceyi ortaya koyarsak, inşallah sonraki aşamalarda da toplumun her kesimiyle müzakere ederek, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu bir anayasa metnini milletimize armağan ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yasama yılında muhalefet partileriyle görüşerek "yapay zeka" ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını değerli bulduklarını kaydeden Güler, "Yapay zekanın geldiği aşama, çeşitliliği, özelliği, risklerinin araştırılması ve alınacak tedbirler noktasında bir araştırma komisyonu kurulacak. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

2025\'te emekli olanlar daha az mı aylık alacak? AK Parti\'den ilk açıklama
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Abdullah Güler, Güvenlik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025'te emekli olanlar daha az mı aylık alacak? AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Kara:
    Açlık sınırı kirada oturan 4 kişilik aile 55000 tl hangi emekli maaşı 9 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Siz bilmezseniz kim bilecek sayın vekil? Emekli olalım mı yani? 6 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    meslek lisesi 98 öncesi staj sgk girisı kabul edilmeli.bu haksizlik giderilmeli.staj sigortası uzun kollumu kısa kollumu 18 yasindayken biz nereden bilelim bunu.devlet bizi korumali bu haksizliktan 1 0 Yanıtla
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