Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Emniyet ve Adalet Teşkilatlarının Mücadelesini Destekliyor

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Toplumun ifsadına ve başta aile olmak üzere toplumsal değerlerimizin içten çökertilmesine yönelik örgütlü yapılarla emniyet, adalet ve istihbarat teşkilatlarının yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerinde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeleri yerinde ziyaret edeceklerini belirtti. Ahlaklı belediyeciliğin başlangıcını bölge belediye başkanlarıyla birlikte vereceklerini söyleyen Kılıç, "Genel Başkanımızla birlikte ziyaret edeceğimiz üç ildeki yüksek oy oranına ulaştığımız ilçelere de aynı şekilde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini not etme imkanını bu şekilde yakalamış olacağız" dedi.

"Örgütlü yapılarla emniyet, adalet ve istihbarat teşkilatlarının yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz"

Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili ufaklı örgütlerle mücadelede devlet birimlerinin yanında olduklarını söyleyen Kılıç, "Toplumun ifsadına ve başta aile olmak üzere toplumsal değerlerimizin içten çökertilmesine yönelik örgütlü yapılarla emniyet, adalet ve istihbarat teşkilatlarının yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Adı, sanı, faaliyet alanı ne olursa olsun hiçbir yapılanma Türkiye Cumhuriyeti müesseselerinden daha güçlü ve dokunulamaz değildir. İllegal faaliyetlerle mücadele halinde olan emniyet ve adalet teşkilatlarımıza güveniyoruz. Güvenimizi sonuna kadar korumak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye tarım ve hayvancılıkta yeniden kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundadır"

Dünya Çiftçiler Günü'nü geride bıraktıklarını hatırlatan Kılıç, "Bu özel günde çiftçilerimize güzel haberler verilmesini bekledik ama maalesef olmadı. Türkiye tarım ve hayvancılıkta yeniden kendi kendine yeten bir ülke olmak, hatta nitelikli ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatını arttıran bir ülke olmak zorundadır. Tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmadan gıda enflasyonunu dizginlemek mümkün değildir. Köylünün acil ihtiyacı mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç giderlerine devletimizin ortak olmasıdır. Çiftçinin üretim maliyeti düşürülmeden tüketicinin gıda enflasyonu düşürülemez. Yaş çay kilogram fiyatı destekleme rakamıyla birlikte 19 lira olarak açıklandı. Bu rakam üreticinin beklentisini karşılamaktan uzaktır. Geçen sene Rize'de bir kilo yaş çay ile iki buçuk ekmek alınabilirken, bu sene bir kilo yaş çay ile bir buçuk ekmek alınabilmektedir" açıklamasında bulundu.

Kılıç, hükümetten beklentilerinin yaş çay alım fiyatının satın alma gücü bakımından 2023 rakamına çıkarılması olduğunu sözlerine ekledi.

"Staj ve çıraklık mağdurları için de adalet arayışlarını desteklemeye devam ediyoruz"

Ekonomide yaşanan kaynak sıkıntısının farkında olduklarını ve bununla birlikte emeklilikte adalet arayanlarının da yanında durduklarını vurgulayan Kılıç, "EYT sorunu çözülürken kademeli geçiş göz ardı edildiğinden, yaşanan adaletsizliğin verdiğimiz kanun teklifi doğrultusunda çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Aynı şekilde staj ve çıraklık mağdurları için de adalet arayışlarını desteklemeye devam ediyoruz. Staj ve çıraklık mağdurlarıyla kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlarımızın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantılarıyla gündemde tutan Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel'e de bu vesileyle teşekkürlerimizi ifade ediyoruz" dedi.

"Tasarruf tedbirlerini Yeniden Refah Partisi olarak ilkesel olarak destekliyoruz"

Hükümet tarafından kamuda tasarruf önlemleri paketinin kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Kılıç, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerini Yeniden Refah Partisi olarak ilkesel olarak destekliyoruz. Ancak araç kiralama sözleşmeleriyle işçi ve memurların minibüs ve otobüs servisleriyle yapılacak tasarruftan beklenen faydanın sağlanması mümkün değildir. Türkiye'nin tasarruf ihtiyacı 100-200 milyar lira değil, çok daha fazlasıdır. Bunun için de kara deliklerin kapatılması kaçınılmazdır. Vergi af ve muafiyetleri ile yap-işlet-devret projelerin mercek altına alınması halinde tasarruf paketinin tümünden daha fazla tasarruf yapılacağı açıkça ortadadır. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu anlamda açık çağrıda bulunuyoruz. İşçi ve memur servislerini kaldırmakla bu paket amacına ulaşmaz. Asıl olan esas kayıp ve kaçakları tespit etmek, önlemek, önüne geçmek ve kamuda gerçek tasarrufu kaynağında yapabilmektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA