Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Devlet birimlerimizin yanındayız - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Devlet birimlerimizin yanındayız

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklama yaptı. Kılıç, "Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili, ufaklı mücadelelerde devlet birimlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

15.05.2024 16:41  Güncelleme: 20:22
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili, ufaklı mücadelelerde devlet birimlerimizin yanındayız." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, yarın itibarıyla Genel Başkan Fatih Erbakan ile Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Devlet Birimlerimizin Yanındayız

"DEVLET BİRİMLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Adı ve faaliyet alanı ne olursa olsun hiçbir yapılanmanın Türkiye Cumhuriyeti müesseselerinden daha güçlü ve dokunulamaz olmadığını vurgulayan Kılıç, "Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili, ufaklı mücadelelerde devlet birimlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı. Kılıç, illegal faaliyetlerle mücadele halinde olan emniyet ve adalet teşkilatlarına güvendiklerini belirterek, bu güveni sonuna kadar korumak istediklerini dile getirdi.

KAMUDA TASARRUF

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni desteklediklerini aktaran Kılıç, araç kiralama sözleşmeleri ile işçi ve memurların minibüs ve otobüs servisleri ile yapılacak tasarruftan beklenen faydanın sağlanmasının mümkün olmadığını öne sürdü. Kılıç, Türkiye'nin tasarruf ihtiyacının 100-200 milyar liranın çok daha fazlası olduğuna işaret ederek, bunun için kara deliklerin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Devlet Birimlerimizin Yanındayız

Vergi affı ve muafiyetleri ile yap işlet devret projelerinin mercek altına alınması halinde tasarruf paketinin tümünden daha fazla tasarruf yapılacağını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu anlamda açık çağrıda bulunuyoruz, işçi ve memur servislerini kaldırmakla bu paket amacına ulaşmaz. Esas olan, kayıp ve kaçakları tespit etmek önlemek, önüne geçmek ve gerçek tasarrufu kaynağında yapabilmektir. Tasarrufun en büyüğü, ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur. Kalitede ve fiyatta rekabeti gözetecek rekabetçi ortamın sağlanması halinde çok daha fazla, 100 milyarlarca liralık tasarrufun yapılacağı açıkça ortadadır. Kamuda tasarruf, zayıf ve sönük bir umut olarak değil, çok daha kapsamlı, radikal bir icraat olarak uygulamaya alınmalıdır."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Devlet birimlerimizin yanındayız
Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Suat Kılıç, Refah, PKK, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Devlet birimlerimizin yanındayız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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