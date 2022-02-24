Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili Ankara'da derhal bir kriz masası kurulmasını, kriz yönetimindeki bütün sürecin muhalefet partileriyle şeffaf şekilde paylaşılmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezindeki ziyaretin ardından iki genel başkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini değerlendiren Davutoğlu, yaşananların bütün Avrupa'nın ve uluslararası toplumun kaderini ilgilendiren boyutlara ulaştığını söyledi.

Alınması gereken tedbirlere ilişkin bir paketi açıklayacaklarını bildiren Davutoğlu, "Ankara'da derhal bir kriz masası oluşturulmalıdır." dedi.

Kriz masasının, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat birimleri, güvenlik birimlerinden oluşması gerektiğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kriz masası günlük değerlendirmeler yaparken Türkiye'nin, özellikle de Ukrayna ve Rusya'ya komşu bir ülke olarak, yegane komşu NATO ülkesi olarak özellikle de bu savaşın daha üst düzeylere çıkması ihtimalini de göz önünde bulundurarak, her iki taraf nezdinde Montrö anlaşmasından doğan hukukun iki taraf nezdinde de korunacağı yönünde iki tarafa da bildirimde bulunulması şarttır. Montrö anlaşmasının boğazlarla ilgili getirdiği statü bugün için anlamlıdır ve önemlidir. Bu statü gereği taraflara bu mutabakata sadık kalınacağı konusunda bildirimde bulunulmalı."

Karadeniz'e sahili olan bütün ülkelerle ilgili istişarelerin başlatılmasını da öneren Davutoğlu, meselenin, Ukrayna-Rusya krizinden Karadeniz'e yayılmasını engelleyecek, özellikle de Gürcistan başta olmak üzere Rusya ve Moldova ile doğabilecek sıkıntıları şimdiden öngörerek Karadeniz'de barış ve istikrarın korunması yönünde bir inisiyatif geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Davutoğlu, Kırım Tatarlarının gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve kriz yönetimindeki bütün sürecin muhalefet partileriyle şeffaf şekilde paylaşılmasını da istedi.

"Düzenli istişare yapılması noktasında mutabık kaldık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise iç meselelerle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'de bir buçuk milyon haneye gıda yardımı yapıldığını, bunun da 7-8 milyon insanın temel beslenme ihtiyacını karşılayamadığına, bu konuda yardıma muhtaç olduğuna işaret ettiğini söyleyen Erbakan, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla gıdadaki fiyatların yükselmesinin vatandaşları zorladığını savundu.

Fatih Erbakan, Gelecek Partisi ile ülke meselelerine ilişkin fikir alışverişi, düzenli istişarelerin yapılması noktasında görüş birliğine vardıklarını bildirdi.