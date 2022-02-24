Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti

24.02.2022 14:54
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili Ankara'da derhal bir kriz masası kurulmasını, kriz yönetimindeki bütün sürecin muhalefet partileriyle şeffaf şekilde paylaşılmasını istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili Ankara'da derhal bir kriz masası kurulmasını, kriz yönetimindeki bütün sürecin muhalefet partileriyle şeffaf şekilde paylaşılmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezindeki ziyaretin ardından iki genel başkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini değerlendiren Davutoğlu, yaşananların bütün Avrupa'nın ve uluslararası toplumun kaderini ilgilendiren boyutlara ulaştığını söyledi.

Alınması gereken tedbirlere ilişkin bir paketi açıklayacaklarını bildiren Davutoğlu, "Ankara'da derhal bir kriz masası oluşturulmalıdır." dedi.

Kriz masasının, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat birimleri, güvenlik birimlerinden oluşması gerektiğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kriz masası günlük değerlendirmeler yaparken Türkiye'nin, özellikle de Ukrayna ve Rusya'ya komşu bir ülke olarak, yegane komşu NATO ülkesi olarak özellikle de bu savaşın daha üst düzeylere çıkması ihtimalini de göz önünde bulundurarak, her iki taraf nezdinde Montrö anlaşmasından doğan hukukun iki taraf nezdinde de korunacağı yönünde iki tarafa da bildirimde bulunulması şarttır. Montrö anlaşmasının boğazlarla ilgili getirdiği statü bugün için anlamlıdır ve önemlidir. Bu statü gereği taraflara bu mutabakata sadık kalınacağı konusunda bildirimde bulunulmalı."

Karadeniz'e sahili olan bütün ülkelerle ilgili istişarelerin başlatılmasını da öneren Davutoğlu, meselenin, Ukrayna-Rusya krizinden Karadeniz'e yayılmasını engelleyecek, özellikle de Gürcistan başta olmak üzere Rusya ve Moldova ile doğabilecek sıkıntıları şimdiden öngörerek Karadeniz'de barış ve istikrarın korunması yönünde bir inisiyatif geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Davutoğlu, Kırım Tatarlarının gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve kriz yönetimindeki bütün sürecin muhalefet partileriyle şeffaf şekilde paylaşılmasını da istedi.

"Düzenli istişare yapılması noktasında mutabık kaldık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise iç meselelerle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'de bir buçuk milyon haneye gıda yardımı yapıldığını, bunun da 7-8 milyon insanın temel beslenme ihtiyacını karşılayamadığına, bu konuda yardıma muhtaç olduğuna işaret ettiğini söyleyen Erbakan, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla gıdadaki fiyatların yükselmesinin vatandaşları zorladığını savundu.

Fatih Erbakan, Gelecek Partisi ile ülke meselelerine ilişkin fikir alışverişi, düzenli istişarelerin yapılması noktasında görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti

YORUMLAR
500
Fransız milletvekilinden bugünkü AB Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısı Fransız milletvekilinden bugünkü AB Zirvesi'nin Kiev'de yapılması çağrısı Kapalıçarşı'da hareketlilik Kapalıçarşı'da hareketlilik Son dakika haberi... Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi Son dakika haberi... Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Gelecek Partisi, Refah Partisi, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ruya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement