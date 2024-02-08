Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti\'den Kocaeli ve Sakarya\'yı istedik

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerini istediklerini, kabul görmeyince yerel seçimlerde ittifak yapmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

YRP'NİN YEREL SEÇİM KARARININ ARKASINDA YATAN NEDEN BELLİ OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hız kazandı. AK Parti ile ittifaka kapıları kapatıp İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu kararının arkasında yatan neden belli oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal

"AK PARTİ'DEN KOCAELİ VE SAKARYA'YI İSTEDİK"

tv100 canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlerde AK Parti'den iki büyükşehir istediklerini, kabul görmeyince masadan kalktıklarını belirtti. Aydal, şunları söyledi: "Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz.

"35 TANE İLÇE TALEP ETTİK"

Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda. Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."

AK PARTİ İLE YENİDEN REFAH ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

AK Parti ile YRP arasında şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmelerde, YRP'nin, iki büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını talep ettiği, AK Parti'nin ise sadece belediye meclis üyeliği teklifini getirmesi nedeniyle görüşmeler son bulmuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

ERBAKAN: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KENDİ ADAYLARIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ittifak konusunu görüştükleri AK Parti heyetinin, "adil ve dengeli" bir teklifle gelmediğini belirterek, şunları söylemişti: "Gelinen bu noktada, AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği yapmama kararı aldık. Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde de 'Ahlaklı Belediyeciliğin', 'Milli Görüş Belediyeciliğinin' hakim olması için mücadele edeceğiz. Bu kararımızın partimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

10 ŞUBAT'TA ADAYLAR AÇIKLANACAK

Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edileceğini bildirdi.