Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

08.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:58
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerini istediklerini, kabul görmeyince yerel seçimlerde ittifak yapmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

YRP'NİN YEREL SEÇİM KARARININ ARKASINDA YATAN NEDEN BELLİ OLDU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hız kazandı. AK Parti ile ittifaka kapıları kapatıp İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu kararının arkasında yatan neden belli oldu.

Yeniden Refah, 'iki büyükşehir' isteği kabul görmeyince AK Parti ile ittifaktan vazgeçmiş
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal

"AK PARTİ'DEN KOCAELİ VE SAKARYA'YI İSTEDİK"

tv100 canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlerde AK Parti'den iki büyükşehir istediklerini, kabul görmeyince masadan kalktıklarını belirtti. Aydal, şunları söyledi: "Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz.

"35 TANE İLÇE TALEP ETTİK"

Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda. Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."

AK PARTİ İLE YENİDEN REFAH ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

AK Parti ile YRP arasında şimdiye kadar gerçekleştirilen görüşmelerde, YRP'nin, iki büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını talep ettiği, AK Parti'nin ise sadece belediye meclis üyeliği teklifini getirmesi nedeniyle görüşmeler son bulmuştu.

Yeniden Refah, 'iki büyükşehir' isteği kabul görmeyince AK Parti ile ittifaktan vazgeçmiş
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

ERBAKAN: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KENDİ ADAYLARIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ittifak konusunu görüştükleri AK Parti heyetinin, "adil ve dengeli" bir teklifle gelmediğini belirterek, şunları söylemişti: "Gelinen bu noktada, AK Parti ile yerel seçimlerde işbirliği yapmama kararı aldık. Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde de 'Ahlaklı Belediyeciliğin', 'Milli Görüş Belediyeciliğinin' hakim olması için mücadele edeceğiz. Bu kararımızın partimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

10 ŞUBAT'TA ADAYLAR AÇIKLANACAK

Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edileceğini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti\'den Kocaeli ve Sakarya\'yı istedik

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Arslan: KOCAELİ de oturan biri olarak söylüyorum, Kocaeli ve Sakarya satılık değil ne istiyorsun zeytin peynir mi 66 58 Yanıtla
  • Murat ARSLAN: Sen böyle dedin diye biz de inandık he ?? vay cahil 32 14
  • Görünmez Adam: Kartepede yaşıyorum ak parti oy moy yok.illaki oy vereceksek oyum yeniden refaha. 10 29 Yanıtla
  • Serkan Basar: kocaeli ve sakaryanın sahipleri orada yaşayan vatandaşlardır verecek olanda onlardır 23 9 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Dİğer partilerden daha aç gözlü çıktılar. 19 6 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat: Ak parti sayesinde meclise girdi sizin refah partisi şimdide laf degistirdi yalancilar 6 9
  • eyup yamak: AKP nin politikalarını destekliyorsunuz.Akparti varken size ne gerek var. 5 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Cumhur ittifakında pazarlık makam mevki yokmuş ? )))) 10 2 Yanıtla
  • Ali Arslan: Murat Arslan,soyadı adaşım,Kocaeli'de büyükşehir AKP merkez ilçe İzmit CHP nin belediye başkanlığını yaptığı bir kent,satılmayan şehir olduğunun baska kanıtı varmı ? Hadi üstün zekalim düşün bakalım o yeti varmı sende,cahil diye sifatlarken cehaletin nirvanasini yapan dahim 2 0
  • new world: istanbul ankara izmir chp nin kocaeli izmit sizin olunca geriye ne kalıyor akp ye 1 0 Yanıtla
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