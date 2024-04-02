YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok" dedi.

02.04.2024 19:37  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıç'ın gündeminde yerel seçimler ve erken seçim konusu vardı.

"Tüm kamu görevlilerinin yanındayız"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, MYK'nın 31 Mart Seçim sonuçlarını ele aldığını bildirerek, "Merkez Yürütme Kurulumuz 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını ele almış, kapsamlı değerlendirmelerini yapmış ve ileriye dönük olarak yol haritasını çıkarmıştır. Her şeyden evvel Yozgat ve Şanlıurfa illerimiz başta olmak üzere sandık sonuçlarına itiraz edilen, tartışmaların yaşandığı illerimiz var. Bitlis bu illerimizden, Van da keza. Bu illerimizde yeniden yapılıyor. Sayım çalışmalarının tekrardan yapıldığı illerde tüm kamu görevlilerinin yanındayız, sadece sandık görevlilerimizin değil adaylarımızın ya da partilerimizin değil tüm kamu görevlilerimizin yanındayız. Bütün illerimizde sandıklar tekrardan sayılmalı, hukuka uyulmalı, vatandaşın özgür iradesinin yansımasına herkes ahlaki bir görev olarak sahip çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinde biri il belediyesi, biri büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 66 belediyeyi kazanmış bulunmaktadır. Yeniden Refah Partisi'nin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve toplamda 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır. Emeği olan bütün adaylarımızı, teşkilatlarımızı, görevlilerimizi kutluyor ve tebrik. Başarılarının daim olmasını diliyoruz. Bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır; Yeniden Refah Belediyeciliği başlamıştır. Kamuoyunun kendilerinden beklediklerini vermek için canla başla çalışacaklarından en ufak bir kuşkumuz yoktur."

"Yeniden Refah Partisi, olası bir seçimde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış bulunmaktadır"

Yeniden Refah Partisi'nin girmiş olduğu ilk yerel seçimden Türkiye'nin en çok oy alan üçüncü partisi olarak çıktığını hatırlatan Kılıç, "Kuruluşumuzun beşinci yılında girmiş olduğumuz ilk yerel seçimde yüzde 6,98 oy oranıyla üçüncü sırada çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi, olası bir seçimde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış bulunmaktadır ve sadece yüzde 7 oy oranına ulaşmakla kalınmıştır; aynı zamanda seçim sürecinin zor koşulları da toptan aşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kılıç ayrıca seçimlerde medya desteğinin de bulunmadığına dikkati çekti. Katı bir televizyon ambargosu ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Kılıç, seçim süreci boyunca hazineden siyasi partilere verilen yardımlardan da yararlanmadıklarını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Seçim daha dün bitti, bugün erken seçimi konuşmak için çok erken ama şunu ifade edebilirim. 50 gündür sahadayım, Genel Başkanımız da sahada. Partimizin başarısı ülkemizin Refah Belediyeciliği buluşması için Genel Başkanımız gerçekten sıra dışı bir ortaya koydu. Parti teşkilatı ve MYK üyelerimiz olarak uçağımız yok, helikopterimiz yok ama gösterdiği performansa, gittiği il sayısına ve ulaştığı ilçelere, yaptığı mitinglere bakıldığı zaman sanki uçak ve helikopterlerimiz varmış gibi sıra dışı bir performans ortaya koydu" diye konuştu.

"Bu şartlarda Türkiye'nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır"

Türkiye'nin 2023 yılının başından bu yana sürekli olarak seçim gündemi içerisinde olduğunu hatırlatan Kılıç, "Sokağın beklediği bu andan itibaren ekonomideki kronik sorunların çözülmesidir. Sokak yeni ve erken bir seçim düşüncesinde, talebinde değildir. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok, siyasete bir faydası yok, toplumsal kesimlere bir faydası yok, mağdur inşalara bir faydası yok. Faydasız bir seçime gitmek anlamlı değil. Ama şunu hükümete bir çağrı olarak iletiyoruz; geçen yıl seçimle geçti, bu yıl da bugüne kadar seçimle geçti. Bugünden sonra artık ekonomiye odaklanmak zorundasınız. Ciddi bir enflasyon problemi var; ciddi bir faiz problemi var, ödemeler konusunda ciddi problemler var. Mutfak enflasyonu piyasada görülenin çok üzerinde. İnsanlar, emekliler, asgari ücretli geçinemiyorum diyor. Erken seçimle meşgul olmak doğru olan değildir. Olması gereken ekonomiye odaklanmaktır, bu şartlarda Türkiye'nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır. Seçimin üzerinden bir yıl bile geçmedi; hükümetin 4 yıl gibi bir görev süresi var. Bu sürenin bir anını bile boşa harcamadan sorunların çözümüne odaklanmaları lazım" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suat Kılıç, Türkiye, Partiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
    20:15 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

  • Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın Seçilmemesine Karar Verdi
    20:11 Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın Seçilmemesine Karar Verdi

    Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
    20:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

  • CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti
    19:57 CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti

    CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.

  • İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi
    19:49 İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi

    İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.


20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 20:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement