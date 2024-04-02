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Yeniden Refahtan erken seçim açıklaması: "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken" - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refahtan erken seçim açıklaması: "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, erken seçim konusunun şu anda konuşulmasının Türkiye'ye bir faydası olmadığını belirtti. Kılıç, partisinin yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı vurgulayarak, Türkiye'nin gündeminin erken seçim değil ekonomi olması gerektiğini ifade etti.

02.04.2024 21:14  Güncelleme: 21:52
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Yeniden Refahtan erken seçim açıklaması: "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç:

"Yeniden Refah Partisi, olası bir seçimde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış bulunmaktadır"

"Bu şartlarda Türkiye'nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıç'ın gündeminde yerel seçimler ve erken seçim konusu vardı.

"Tüm kamu görevlilerinin yanındayız"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, MYK'nın 31 Mart Seçim sonuçlarını ele aldığını bildirerek, "Merkez Yürütme Kurulumuz 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını ele almış, kapsamlı değerlendirmelerini yapmış ve ileriye dönük olarak yol haritasını çıkarmıştır. Her şeyden evvel Yozgat ve Şanlıurfa illerimiz başta olmak üzere sandık sonuçlarına itiraz edilen, tartışmaların yaşandığı illerimiz var. Bitlis bu illerimizden, Van da keza. Bu illerimizde yeniden yapılıyor. Sayım çalışmalarının tekrardan yapıldığı illerde tüm kamu görevlilerinin yanındayız, sadece sandık görevlilerimizin değil adaylarımızın ya da partilerimizin değil tüm kamu görevlilerimizin yanındayız. Bütün illerimizde sandıklar tekrardan sayılmalı, hukuka uyulmalı, vatandaşın özgür iradesinin yansımasına herkes ahlaki bir görev olarak sahip çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinde biri il belediyesi, biri büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 66 belediyeyi kazanmış bulunmaktadır. Yeniden Refah Partisi'nin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve toplamda 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır. Emeği olan bütün adaylarımızı, teşkilatlarımızı, görevlilerimizi kutluyor ve tebrik. Başarılarının daim olmasını diliyoruz. Bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır; Yeniden Refah Belediyeciliği başlamıştır. Kamuoyunun kendilerinden beklediklerini vermek için canla başla çalışacaklarından en ufak bir kuşkumuz yoktur."

"Yeniden Refah Partisi, olası bir seçimde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış bulunmaktadır"

Yeniden Refah Partisi'nin girmiş olduğu ilk yerel seçimden Türkiye'nin en çok oy alan üçüncü partisi olarak çıktığını hatırlatan Kılıç, "Kuruluşumuzun beşinci yılında girmiş olduğumuz ilk yerel seçimde yüzde 6,98 oy oranıyla üçüncü sırada çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi, olası bir seçimde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış bulunmaktadır ve sadece yüzde 7 oy oranına ulaşmakla kalınmıştır; aynı zamanda seçim sürecinin zor koşulları da toptan aşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kılıç ayrıca seçimlerde medya desteğinin de bulunmadığına dikkati çekti. Katı bir televizyon ambargosu ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Kılıç, seçim süreci boyunca hazineden siyasi partilere verilen yardımlardan da yararlanmadıklarını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Seçim daha dün bitti, bugün erken seçimi konuşmak için çok erken ama şunu ifade edebilirim. 50 gündür sahadayım, Genel Başkanımız da sahada. Partimizin başarısı ülkemizin Refah Belediyeciliği buluşması için Genel Başkanımız gerçekten sıra dışı bir ortaya koydu. Parti teşkilatı ve MYK üyelerimiz olarak uçağımız yok, helikopterimiz yok ama gösterdiği performansa, gittiği il sayısına ve ulaştığı ilçelere, yaptığı mitinglere bakıldığı zaman sanki uçak ve helikopterlerimiz varmış gibi sıra dışı bir performans ortaya koydu" diye konuştu.

"Bu şartlarda Türkiye'nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır"

Türkiye'nin 2023 yılının başından bu yana sürekli olarak seçim gündemi içerisinde olduğunu hatırlatan Kılıç, "Sokağın beklediği bu andan itibaren ekonomideki kronik sorunların çözülmesidir. Sokak yeni ve erken bir seçim düşüncesinde, talebinde değildir. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok, siyasete bir faydası yok, toplumsal kesimlere bir faydası yok, mağdur inşalara bir faydası yok. Faydasız bir seçime gitmek anlamlı değil. Ama şunu hükümete bir çağrı olarak iletiyoruz; geçen yıl seçimle geçti, bu yıl da bugüne kadar seçimle geçti. Bugünden sonra artık ekonomiye odaklanmak zorundasınız. Ciddi bir enflasyon problemi var; ciddi bir faiz problemi var, ödemeler konusunda ciddi problemler var. Mutfak enflasyonu piyasada görülenin çok üzerinde. İnsanlar, emekliler, asgari ücretli geçinemiyorum diyor. Erken seçimle meşgul olmak doğru olan değildir. Olması gereken ekonomiye odaklanmaktır, bu şartlarda Türkiye'nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır. Seçimin üzerinden bir yıl bile geçmedi; hükümetin 4 yıl gibi bir görev süresi var. Bu sürenin bir anını bile boşa harcamadan sorunların çözümüne odaklanmaları lazım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Suat Kılıç, Ekonomi, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refahtan erken seçim açıklaması: 'Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken' - Son Dakika

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