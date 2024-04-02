Yerel seçimlerde bütün sandıklar açıldı ve oy sayma işlemleri sona erdi. CHP'nin damgasını vurduğu seçimlerin en dikkat çekeni ise kadın adaylar oldu.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,77 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı. Yerel seçimlerde AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti ise 1 il belediyesi kazandı. Sonuçlara göre 81 ilin 11'ini ise kadınlar yönetecek.
2019 yerel seçimlerinde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşirken; AK Parti'de 1, CHP'den 1 ve HDP'den 2 kadın belediye başkanı seçilmişti.
Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin kazandı.
CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları toplamayı başardı. Aydın'da ise mevcut başkan CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak sandıktan zaferle çıktı.
AK Parti'nin kalesi Afyonkarahisar bu seçimde el değiştirdi. DEM Parti ile ilgili sözleriyle dikkat çeken CHP'li Burcu Köksal, kentin yeni belediye başkanı oldu.
CHP'nin uzun dönemlerdir Eskişehir'deki Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen koltuğu kadın adaya devretti. CHP'li Ayşe Ünlüce, AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu'na fark atarak Eskişehir'de başkanlık yarışını kazandı.
Bilecik'te yerel seçimi kazanan isim ise CHP'nin aday gösterdiği, tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı oldu.
DEM Parti'nin aday olarak gösterdiği, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük ve Ağrı'da ise Hazal Aras sandıktan zaferle çıktı.
Son Dakika › Politika › Yerel seçimlere damga vurdular! 81 ilden 11'inin yönetimi kadınlarda olacak - Son Dakika
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. Savaş, itirazın detaylarını ve süreci açıkladı.
31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 184 üye sayısı ile İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da CHP'de olduğunu ifade etti. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimlerde İBB yönetimine yönelik yaptığı "topal ördek" yorumu geldi.
Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP temsilcilerinin, 401 sandıkta oyların yeniden sayılması talebi İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı ilçede CHP adayı Tayfun Balıkçı ise 32 bin 814 oy almıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SEKA Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının başarı olduğunu belirtti. Büyükakın, halkın iradesine saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek dersler çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliği arasındaki farkın ortaya çıkacağını vurguladı ve Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
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