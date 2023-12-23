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Yerli ve Milli Parti İzmir İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika
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Yerli ve Milli Parti İzmir İl Başkanlığı açıldı

Yerli ve Milli Parti'nin (YMP) İzmir İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. YMP İzmir İl Başkanı Cesim Bedircan, emekten, demokrasiden ve hukuktan yana olduklarını belirterek 'Türkiye, Yerli ve Milli Parti'yi konuşuyor. Yerli ve Milli Parti gümbür gümbür geliyor' dedi.

23.12.2023 - 17:56,  Güncelleme: 18:01
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YERLİ ve Milli Parti'nin (YMP) İzmir İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan YMP İzmir İl Başkanı Cesim Bedircan, emekten, demokrasiden ve hukuktan yana olduklarını belirterek " Türkiye, Yerli ve Milli Parti'yi konuşuyor. Yerli ve Milli Parti gümbür gümbür geliyor" dedi.

Törene YMP İzmir İl Başkanı Cesim Bedircan ve partililer katıldı. Emekten, demokrasiden ve hukuktan yana olduklarını ifade eden Bedircan, "Türkiye, Yerli ve Milli Parti'yi konuşuyor. Yerli ve Milli Parti gümbür gümbür geliyor. Birlikte yükseleceğiz ve o iktidarı alacağız" ifadelerini kullandı.

Bugünkü haliyle asgari ücretin 'açlık ücreti' haline geldiğini belirten Bedircan, "Kurulda toplanıp açıklamadıkları için asgari ücret artmadan, gıda zamları hızlandı. Asgari ücretin, tek sefer verilmesinin yönetmelikte yazdığını söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil" diye konuştu.

"BİR KEZ VERİLİR DİYE BİR GÖSTERGE YOK"

İş kanunun 39'uncu maddesine göre ücretlerin asgari sınırlarının en geç 2 yılda bir belirlendiğini aktaran Bedircan, "Asgari ücret yönetmeliğinin 7'nci maddesinde 'ücret en geç 2 yılda 1 olmak üzere belirlenir' ifadesi yer alıyor, yani 2 yılı geçmemek kaydıyla asgari ücret tespit komisyonu kararıyla istenirse 10 kez de belirlenebilir. Bir kez verilir diye bir gösterge yok. 10 milyonlarca insan bu kararı bekliyor. Hem enflasyonun yarı yıla kadar artacağını kabul ediyorsunuz. Hem de 'Asgari ücrete tek artış yapılacak' diyerek, milleti açlığa terk edeceğinizi itiraf etmiş oluyorsunuz. Bizim ekonomi kurullarımızın çalışmasına göre asgari ücret enflasyonist yapıda yılda 4 kez belirlenmeli, en az 30 bin lira olmalı. Ayrıca 'Çalışan emekliye ikramiye vereceğiz' dediler. Bu sözün üzerinden 28 gün geçti, henüz çalışan emeklinin hesabına bu para yatmadı. Emeklilerin yüzde 66'sı çalışıyor. Ay sonuna kadar bu ikramiyelerin ödeneceği söyleniyor. Umuyoruz ki ikramiye sözünüz 2024'den sonrasına kalmaz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN KYK KREDİ BORÇLARINI SİLİN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Çetin'in meclis bütçe görüşmelerini hatırlatan Bedircan, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın derdi bunlar olmamalı. Mülakatı kaldırın, başarı oranını yükseltin. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında asansör kazalarını engelleyin. Öğrencilerin KYK kredi borçlarını silin" ifadelerini kullandı.

"CAN ATALAY TAHLİYE EDİLMELİ"

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'a da değinen Bedircan, "Halkın oyları ile seçildi ama cezaevinde, bu Türkiye için utanç kaynağıdır. Can Atalay'ın tahliye edilmesi anayasal bir zorunluluktur. Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın tutukluluğu hakkında 2'nci kez hak ihlali kararı verdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını yerine getirmek zorundalar. Bu kararı beğenmiyor olabilirler ama uymak zorundalar" diye konuştu.

Yerli ve Milli Parti İzmir İl Başkanlığı açıldı
Kaynak: DHA
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