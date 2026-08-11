Yılmaz: Hepimizin Soyadı Türkiye Cumhuriyeti - Son Dakika
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Yılmaz: Hepimizin Soyadı Türkiye Cumhuriyeti

Yılmaz: Hepimizin Soyadı Türkiye Cumhuriyeti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Medya Ödülleri'nde Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekerek, medyanın hakikat ve hukuktan ayrılmaması gerektiğini vurguladı ve Terörsüz Türkiye sürecinde basına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Halka hizmet ederken Hakk'ın rızasını gözetmek, görevimizi yerine getirirken hukuktan ve hakkaniyetten ayrılmamak hepimizin mesuliyetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Anadolu Medya Ödülleri' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise programa yazılı not gönderdi. Çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının ödül aldığı törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bir konuşma gerçekleştirdi.

Ödül olmaya hak kazanan kurumları ve medya mensuplarını gönderdiği notla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu isimleri belirleyen jüri üyelerimizi ayrıca kutluyorum. Sizlerin vasıtasıyla halkımızın doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için canla başla çalışan bütün basın emekçisi kardeşlerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gazze'de şehit edilenler başta olmak üzere haber peşinde koşarken hayatını kaybeden basın mensuplarına Cenab-ı Haktan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gazze'de 270'in üzerinde gazeteci İsrail saldırılarında şehit oldu"

Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında haber peşinde koşan tüm basın emekçilerine görevlerinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Yılmaz, "Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bölgemizin uzun süredir ardı arkası kesilmeyen krizler, savaşlar ve çatışmalar karşısında olduğunu biliyoruz. Kural tanımazlığın yaygınlaştığı bu ortam; kadınların, çocukların, masum sivillerin ve gazetecilerin hayatına mal olmaktadır. Gazze'deki İsrail zulmü, 10 ay önce varılan ateşkes hiçe sayılarak bin günü aşkın süredir devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 270'in üzerinde gazeteci İsrail saldırılarında şehit oldu. Bu süreçte, yeleklerinde 'PRESS' ibaresi bulunan basın mensuplarını bile isteye hedef aldılar; gazetecilerin görevlerini yapmalarını engellemek için her türlü hukuksuzluğa başvurdular. Bu ağır tablo karşısında uluslararası medya kuruluşlarının sergilediği tutum da ibret vericidir. Basın özgürlüğü, tarafsız habercilik, haber alma hürriyeti, medya ve savaş hukuku söz konusu olduğunda yüksek perdeden konuşan pek çok yabancı basın kuruluşu, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını sadece seyretmekle yetindiler. Katliamları haberleştirirken bile failleri perdeleyen bir dil kullandılar" ifadelerini kullandı.

"Zalimleri en fazla korkutan hakikattir, bunun aydınlığıdır"

Gezi olaylarında Türkiye'de haftalarca kamp kuran yabancı basın kuruluşlarının gözünde 73 bin masum ve 270 gazetecinin sadece birer istatistiğe dönüştüğünü aktaran Yılmaz, "Zalimlerin korkulu rüyası hakikatin aydınlığıdır. Zalimleri en fazla korkutan hakikattir, bunun aydınlığıdır. Cumhurbaşkanımızın mazlumlardan yana, hakikatleri gür şekilde ifade eden liderliğinde, bu zor zamanlarda insani değerleri yaşatan ve destekleyen basın mensuplarını yürekten tekrar kutluyorum. Hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak işini hakka, hukuka, hakikate dayalı yapan basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceğimizi her zaman gönlümüzün onlarla attığını ifade etmek istiyorum. Bu acılar elbet bir gün dinecek ve yaralar sarılacaktır. Geriye, yazılarıyla, beyanlarıyla ve çağrılarıyla kimin hakikatin yanında durduğu, kimin hangi odaklara hizmet ettiği kalacaktır" diye konuştu.

"Meclisimizde 467 kabul oyuyla tarihi bir yasa geçmiş oldu"

Terörsüz Türkiye hedefinin Türk milletinin geleceğini ve kardeşliği doğrudan ilgilendiren tarihi bir süreç olduğuna değinen Yılmaz, "Dün Gazi Meclisimizde 467 kabul oyuyla tarihi bir yasa geçmiş oldu. Bu çok önemli bir gelişme. 467 hatırladığım kadarıyla hiç olmadı. Varsa da ben bilmiyorum doğrusu. Çok tarihi bir oy oranı. Bu yüksek destek Terörsüz Türkiye konusunda milli iradenin tavrını, toplumun desteğini ve ulaşılan siyasi mutabakatı göstermesi bakımından son derece anlamlı değerli bir oy oranı. Bu açıdan gerçekten önemli bir gün yaşadık. Türkiye, on binlerce canına ve 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz. Bu süreçte provokasyonlar ve dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düşüyor" şeklinde konuştu.

"İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti olduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ortak paydamız milletimizin huzuru ve ülkemizin güçlü, müreffeh geleceğidir. İsimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Halka hizmet ederken Hakk'ın rızasını gözetmek, görevimizi yerine getirirken hukuktan ve hakkaniyetten ayrılmamak hepimizin mesuliyetidir. Gazetecilik mesleğinin itibarını zedeleyen ve kişisel çıkarları kamu yararının önüne koyan yaklaşımlar karşısında, meslek ilkelerinin kararlılıkla korunması büyük önem taşımaktadır. Medya mensuplarımızın da sorumluluk bilinciyle hareket ederek iletişim ortamının güvenilirliğine katkı sunmayı sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayetçilerin kalem oynattığı ve farklı seslerin bastırıldığı tek tipçi medya düzeni geride bırakılmıştır. Kim ne derse desin 'geçmişte medya özgürlüğü vardı', 'çoğulcu medya vardı', 'bu zayıfladı' diye ifade edenlere şunu söylememiz lazım. Vesayetçi bir demokraside medya özgürlüğü olmaz. Çok sesliliği akıl ve fikir zenginliği olarak gören, medyanın demokrasimiz için taşıdığı değeri teslim eden bir anlayışla hareket ediyoruz."

Ayrıca törende, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül Yılın Köşe Yazarı ödülüne layık görüldü.

"Aileler de bu başarıların arkasında yer alıyor"

Törende, Yılın Ankara Temsilcisi ödülüne layık görülen Mustafa Pala'nın kızı da babasına seslenmesi üzerine sahneye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Aileler de bu başarıların arkasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yılın Televizyon Programı seçilen Mastercheff programı adına ödülü; şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Acun Ilıcalı beraber aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yılmaz: Hepimizin Soyadı Türkiye Cumhuriyeti - Son Dakika

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