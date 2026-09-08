Zeynel Emre: Üsküdar'da bir belediye çalındı, bu bir çete işidir - Son Dakika
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Zeynel Emre: Üsküdar'da bir belediye çalındı, bu bir çete işidir

Zeynel Emre: Üsküdar\'da bir belediye çalındı, bu bir çete işidir
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim sürecini değerlendirdi. Partisinin CHP ile ortak karar aldığı iddialarını reddeden Emre, belediyenin işgal edildiğini söyledi. Emre, AK Parti'ye transfer olan meclis üyelerini de eleştirdi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçim öncesi partisinin CHP ile ortak karar alığına dönük soruya, "Bizim butlanla hareket etmek gibi bir şeyimiz yok" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçime ilişkin, "Bu ülke çok seçimler gördü, iktidarlar geldi ve gitti ama hiçbir dönemde siyaseten bu kadar kötülüğün, ahlaksızlığın, edepsizliğin yaşandığını görmedik. Üsküdar Belediyesi'nde az evvel bir seçim gerçekleşti ve sonuçlandı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 50 oy aldık, karşımızdaki AKP-MHP bloğunun aldığı oy yüzde 43. Bizim sahip olduğumuz meclis üyesi sayısı 29, onlarda ise 13 AK Parti, 4 ise MHP yani toplamda 17. Öylesine büyük bir hırsızlık var. 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon oldu. Operasyonun ardından çeşitli kanallarda, televizyon programlarında, sosyal medyada Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın tutuklanacağına yönelik haberler yapıldı. Sürecin sonunda yani 29 Temmuz'da Dedetaş gözaltına alındı ve haksız bir şekilde tutuklandı. Saçma sapan iddialarla, hukuken bir hükmü olmayan delillerle tutuklandı" ifadelerini kullandı.

'BİR BELEDİYE ÇALINMIŞTIR'

Sinem Dedetaş'ın tutukluğunun üzerinden geçen 5 günün sonunda belediye başkanvekilliği seçimi yapıldığını aktaran Emre, 5 belediye meclis üyesinin AK Parti ve MHP adayına oy vermesine rağmen ilk seçimde adaylarının kazandığını söyledi. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve bazı belediye meclis üyelerinin gözaltına alındığını ve 4 belediye meclis üyesinin baskılar sonucu AK Parti'ye transfer olduğunu kaydetti. Emre, "Bunun adı nedir? Bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır. İstanbul ve Üsküdar halkına saygısızlık yapılmıştır, milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında, 'Güneş motel' diyorlar ya bu onun bin beteri, emin olun bu yaşananlar tıpkı Susurluk'ta olduğu gibi bir çeteye işaret etmektedir. Yuvalanmış bir çete istediği gibi at koşturuyor; 'Aileni tutuklarım, serbest bırakırım, malına çökerim' diyor. Bu çürümeden ülkemizi kurtarmamız lazım. Burada yaşadıklarımız, gördüklerimiz sadece Yeni Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu Türk siyasetinin sınavıdır, tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir. Üsküdar Belediyesi işgal edilmiştir. Bu tablo orta yerde durmaktadır. Demokrasi ve milli irade hepimize lazım, Cumhuriyeti el birliğiyle korumamız, kollamamız lazım. Bu yapılan tamamen anayasal düzenin değiştirilmesidir, ortadan kaldırılmasıdır" diye konuştu.

Emre ayrıca partisinin bu hafta içerisinde 81 ilde örgütlenmiş hale geleceğini ve halihazırda üye sayılarının 632 bine yükseldiğini ekledi.

'ŞİMDİ DE BUTLAN EKLEMLENİYOR'

Emre ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üsküdar Belediye seçimleri öncesinde Yeni Parti ve CHP'nin ortak karar aldığına dönük soru üzerine Emre, "Bizim butlanla hareket etmek gibi bir şeyimiz yok. 'Butlan' dediğimiz şeyi önceden anlattık. Otoriterleşme eğilimi gösteren ülkelerde son aşamaya yaklaşıldığında zamanında muhalefet etmiş bazı aktörleri iktidarın yanında görürsünüz. Önce AK Parti vardı, MHP ile başka partiler eklemlendi ve şimdi de butlan eklemleniyor. Olan biten budur, başka bir okuma yapmak halkı yanıltmak olur, işin gerçeği budur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) soruyorlar; adamı içeri atıyor, içerideyken seçim yapıyor, açığını bulursa ondan faydalanıyor, araştırıp satın almaya çalışıyor. Böylesine organize bir kötülüğün olduğu bir durumda; bu kadar ahlaksızlık hiçbir dönem olmadı, kimse bunu bu kadar yaşamadı. Gelinen nokta inanılır gibi değil, bir akıl tutulması. Ahlaksız bir şekilde belediyeleri ele geçiriyorlar" dedi.

'YENİ BİR YOLA ÇIKTIK'

Gazeteci Mustafa Balbay'ın, 'CHP kapatılsa herkes bir araya gelir yeni bir planlama yapılırdı' sözlerinin hatırlatılması üzerine Emre, "Normalde başka bir zaman olsa tabii talihsiz bir gaf olarak değerlendirebiliriz; ama CHP zaten kapatıldı, CHP'ye saray kayyım atadı. Bu CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Özgür Özel'in CHP'si ile bir alakası var mı? Yok. DSP'nin şu an Bülent Ecevit ile bir ilgisi kaldı mı? Yok, saraya eklemlendi. Burası da bir yargı operasyonuyla, hukukta yeri olmayan ve görülmemiş bir şekilde geçmişe dönük butlan kararı, yani fiilen orası kapandı. İnşallah bir gün açılır; çünkü daha önce de bunlar yaşandı ama şu an orası fiilen kapandı. Orası kapandığı için biz milletimizle birlikte Yeni Parti'yi kurduk, yeni bir yola çıktık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Zeynel Emre: Üsküdar'da bir belediye çalındı, bu bir çete işidir - Son Dakika

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