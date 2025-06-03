Zirai Don Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Politika

Zirai Don Komisyonu Toplandı

03.06.2025 15:49
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, don etkilerini değerlendirmek üzere toplandı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunda don olayının yaşandığı bölgelerde yapılan inceleme ve saha çalışmaları değerlendirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplanan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunda 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri illerinde yapılan saha çalışmaları değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Korkmaz, "Ülkemizde gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması için kurulmuş olan komisyonumuzun çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Malatya'dan başlayan, cumartesi günü Malatya, Adıyaman ve Maraş illerinde zirai donla muhatap olmuş bölgelerimizde hem toplantılar hem de yerinde incelemeler gerçekleşti. Pazar günü sabah Adana'da yine bölge üreticileri, birlikler ve sivil toplum örgütleriyle yaptığımız toplantıdan sonra Mersin'e hareket ettik. Mersin'de de aynı şekilde hem dondan zarar görmüş bölgeleri yerinde inceledik hem de bölge üreticilerimizle, sivil toplum örgütleriyle ve kamu kurum temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Toplantımızın bundan sonraki kısmının basına kapalı olmasıyla ilgili bir önergemiz var"

Bundan sonraki duraklarının Karadeniz Bölgesi olacağını ifade eden Korkmaz, "Bir programımız da Ege Bölgesi'nde. Özellikle Manisa merkezli bir program yapacağız. Yine zaman yeterse zirai dondan zarar gören diğer bölgelere ulaşmaya çalışacağız. Bugünkü toplantıda saha çalışmalarında elde ettiğimiz verileri ve acil olan konuları tartışacağız. Başkanlığımızca hazırlanmış olan bir taslak çalışması yaptık. Bu çalışmayı komisyon üyelerimizle istişare ederek, bugün bunu netleştirebilirsek Bakanlığımıza bir öneri olarak göndereceğiz. Bu çalışmayı kapalı bir oturumla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakanlığa sunulacak öneri taslağının basına kapalı oturumda oluşturulmasına ilişkin önerge verileceğini söyleyen Komisyon Başkanı Korkmaz'a muhalefet milletvekillerinden tepki geldi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Zirai dondan dolayı sorunların tespiti noktasında tüm Türkiye'de gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz sorunları basınla paylaşmamızda hiçbir mahzur yok. Çünkü zaten bu sorun hepimizin sorunuysa bu bölümde basının olmasının da doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan tarımsal kredi ödemesinin ertelenmesi talebi var"

Saha ziyaretlerinde en fazla yaşanan problemlerle ilgili 15-20 tane durum tespiti yaptığını belirten AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise, "Öncelikle çiftçimizin ve oradaki ortak bileşenlerin istemiş oldukları şey hükümetimizin bir an önce durum tespitinden sonra sonuç alması isteniyor. En önemli şey bu. Sonuçta mağdur olan binlerce insanımız var. Bunların bir an önce zararlarının bir şekilde karşılanması ve daha sonraki süreçte de devlet olarak biz burada ne yapacaksak onun bir an önce belirlenmesi, ikinci olarak TARSİM'le ilgili bir düzenleme yapılması. Sigortalı olmayan üreticilerin TARSİM'e kayıt olması ve mevcut sistemin de yeniden düzenlenmesi mutlak surette gerekli. Çünkü yüzde 10, yüzde 70 oranında TARSİM'e üye olan kişiler olmasına rağmen ne yazık ki TARSİM'den bir memnuniyetsizlik olduğu ortada. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan tarımsal kredilerin minimum üç yıl süreyle ertelenmesi ve önümüzdeki süreçte de yeniden kredilerin alınmasıyla ilgili bir talep var. Çünkü sonuçta zarar gören malzemelerin önümüzdeki üç yıl içerisinde yeniden geri dönüşümüyle ilgili bir sürecin yeniden tamamlanması var. Bu sürede çiftçimizin devlet tarafından desteklenmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.

Başkanlık Divanı'nın Bakanlığa sunulacak öneri taslağının basına kapalı bir oturumda oluşturulmasına ilişkin önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyonun devamı basına kapalı devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Zirai Don Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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