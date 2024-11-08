100 Çocuk Hastaya Kemik İliği Nakli - Son Dakika
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Sağlık

100 Çocuk Hastaya Kemik İliği Nakli

100 Çocuk Hastaya Kemik İliği Nakli

İnönü Üniversitesi, 100 çocuğa kemik iliği nakli gerçekleştirerek başarılı bir süreç tamamladı.

08.11.2024 11:49
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, 100 çocuk hastayı nakille sağlığına kavuşturdu.

Turgut Özal Tıp Merkezinde 7 yıl önce kurulan Çocuk Kemik İliği Nakli Bölümü'nde lösemi ve Akdeniz anemisi gibi bazı hastalıkların tedavisi gerçekleştiriliyor.

Malatya'nın yanı sıra Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl, Bitlis ve Adıyaman gibi birçok ilden hastaya hizmet veren merkezde 100. nakil gerçekleştirildi.

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay, AA muhabirine, 2017'de kurulan merkezlerinin önemli ve başarılı nakiller gerçekleştirdiğini söyledi.

Merkezlerinin 7 yıldır nakillerini aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Akyay, şu ana kadar 100 çocuğa kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Akyay, çocuk hematolojide, birçok hastalıkta kemik iliği nakline ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Merkezimiz, bölge açısından oldukça önemli çünkü Kayseri'nin doğusunda çocuk kemik iliği nakli yapan başka bir merkez yok. Nakil başarılarımız da oldukça iyi. Hastalarımız şifayla taburcu oluyor. 100. nakli geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Mucizevi bir şey"

Merkezlerine hem Malatya'dan hem de doğudaki hemen hemen bütün illerden hastaların geldiğini anlatan Akyay, şöyle devam etti:

"Kemik iliği nakli gerçekten mucizevi bir şey. Organ naklinde bir organınızdan vazgeçiyorsunuz ama kemik iliği naklinde kan verir gibi kemik iliğini verseniz de kemik iliği tekrar onu yerine getiriyor. Yani herhangi bir kaybınız olmuyor. O anlamda bütün insanların donör olabileceği ve bir insana can olabilecekleri bir yöntem. Herkes Kızılay kan merkezlerine gidip 2 tüp kan verip bağışçı olabiliyor."

Donör olma çağrısı

Genelde aile içinden donör bulunabildiği yönünde inanışın olduğunu ifade eden Akyay, ancak bu ihtimalin kardeş sayısına göre güçlenebildiğini vurguladı.

Kardeşten ilik alamayan hastaların TÜRKÖK isimli doku bankasından yararlanabildiğini belirten Akyay, "Bazen doku bankasından da bulamayabiliyoruz. Bu gibi durumlarda da yurt dışından bulmaya çalışıyoruz. Kanser gibi hastalıkları olan çocuklarda tabii ki bu sürecin çok hızlı olması gerekiyor. Hızlıca kemik iliğini bulup naklini gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden halkımızda kemik iliği donörü olma bilincinin artması ve gönüllü donör olmalarının teşvik edilmesi son derece önemli." diye konuştu.

Prof. Dr. Akyay, nakil gerçekleştirdikleri hastalarda bazen komplikasyonlar olabildiğini ancak çoğu hastalarının şu an sağlıklı şekilde hayatına devam ettiğini belirterek, "Akdeniz anemisi gibi hastalıklarda, doğuştan immün yetmezliklerinde ve bazı nörolojik hastalıklarda kemik iliği nakli hayat kurtarabiliyor. Yelpaze çok geniş, merkezimizde o tür hastalıklara da nakil yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 100 Çocuk Hastaya Kemik İliği Nakli - Son Dakika

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