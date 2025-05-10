2. Ulusal Hemşirelik ve Ebelik Kongresi

ANKARA Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık profesyonellerini bir araya getiren '2'nci Ulusal Bütünleşik Hemşirelik ve Ebelik Kongresi' düzenlendi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenen '2'nci Ulusal Bütünleşik Hemşirelik ve Ebelik Kongresi'ne; İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Ümit Kervan ve Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Yücel Yüzbaşıoğlu katıldı. Kongreye ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından 825 katılımcı kayıt yaptırdı. 8-10 Mayıs arasında gerçekleşen kongre süresince bilimsel oturumların yanı sıra, farklı başlıklarda düzenlenen kurslarla katılımcılara mesleki gelişim imkanı sunuldu. Etkinliğin, önümüzdeki yıllarda uluslararası boyuta taşınması hedefleniyor.

'EBE VE HEMŞİRELERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ'

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, kongrenin henüz 3'üncü yılı dolmamış bir hastanede 2'nci kez düzenlendiğini belirterek, "Hekimlikle beraber 40'ın üzerinde sağlık meslek grubu var, biliyorsunuz. Bu mesleklerin arasındaki köprü ve çimento vazifesini bu hemşire ve ebe arkadaşlarımız yerine getiriyor. Onların sahada büyük gayretleri ve emekleriyle, işi sahiplenmeleriyle açıkçası biz sağlık hizmeti verebiliyorsak, onlara çok şey borçluyuz" dedi.

'FİKRİNİZİ EVE GÖTÜRMEYİN'

TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, sağlıkta hizmet üretiminin yanı sıra artık bilgi ve teknoloji üretiminin de hedeflendiğini vurguladı. Etlik Şehir Hastanesi'nde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi'ne dikkat çeken Kervan, "Sizlerin bir fikriniz varsa, lütfen o fikrinizi kendiniz eve götürmeyin. Bizim Teknoloji Transfer Ofisimize gelin, orada fikrinizi zikredin. Fikrinizin korunması ve fikrinizin bir ürüne dönüşmesi aşamasındaki bütün basamaklarda biz sizinle birlikte olacağız. Böylece sizleri profesyonel ekiplerle bir araya getireceğiz" diye konuştu.