2024 Akıngüç Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sağlık

AKINGÜÇ Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 'Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları' başlığında düzenlenen 2024 Akıngüç Ödülünü 'Genomik Veri Paylaşımında Gizlilik Sorunları: İşaretler ve Çözümler' konulu çalışmasıyla Doç. Dr. Ercüment Çiçek alırken, Akıngüç Mansiyon Ödülünü Abdominal Organların Tıbbi Görüntüleme verilerinden segmentasyonunu ele alan 'CHAOS challenge - Combined (CT-MR) Healthy Abdominal Organ Segmentation' başlıklı çalışmasıyla Prof. Dr. Mustafa Alper Selver kazandı.

Kültür Koleji, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kültür Koleji Vakfının kurucusu Akıngüç Ailesinin bilim, sanat ve düşünce insanlarını teşvik amacıyla düzenlediği Akıngüç Ödülleri sahiplerini buldu.

DR. BAHAR AKINGÜÇ: NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN ARAŞTIRMAYI VE ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç, Akıngüç Ailesi adına paylaştığı mesajda ödüllerin amacını şöyle özetledi:

"Nitelikli eğitim hizmetinin sürdürülebilirliği; bilim, kültür, düşünce ve sanat alanındaki emeği desteklemekle mümkün. 65 yıldır Kültür markasıyla eğitim alanında hizmet veren aile işletmemiz, nitelikli eğitim için araştırmayı ve araştırmacıları desteklemeye devam edecek" dedi.

PROF.DR FADİME YÜKSEKTEPE: BİR ARAŞTIRMACI EN BAŞTA DAİMA SORULARI İLE YALNIZDIR

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise tören konuşmasında, sağlık alanında yapay zeka uygulamalarına yönelik çok değerli çalışmaların Akıngüç Ödülüne başvurduğunu belirtti. Araştırmaya yönelik emeğin paha biçilmez olduğuna dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe şunları söyledi:

"Bir bilim ve düşünce insanının, bir sanatçının dünyayı, yaşamı anlamaya dair duyduğu merak, yorumlamak için sahip olduğu heyecan paha biçilmezdir. Başlangıç öyküsünde ise bir araştırmacı en başta daima soruları ile yalnızdır. Anlamak, ispatlamak için çıkılan ve tutkuyla sürdürülen bir araştırma yolculuğunun ne kadar yorucu ve zahmetli olduğunu özellikle akademisyenler ve eğitimciler bilir. Eğitimdeki 65 yıllık deneyiminde bilim, sanat ve düşünce insanlarının emeğine saygıyı vurgulayan Kurucumuz ve Onursal Başkanımız İnş. Yük. Müh. Sayın Fahamettin Akıngüç ve Akıngüç Ailesi de bu duruşu, Akıngüç Ödülleriyle somutlaştırmışlardır."

PROF.DR. AKBULUT: BU ÇALIŞMALAR HEM ÜLKEMİZ, HEM SAĞLIK HEM DE BİLİM DÜNYASI ADINA UMUT VE ONUR VERİCİ

Akıngüç Ödülü 2024 Seçici Kurul Başkanı İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akhan Akbulut, süreci aktardığı konuşmasında şunları söyledi:

"Toplam 37 araştırmacıdan 64 çalışma için başvuru yapıldı. Başvuruları; başvuru tipi, kalite ve etki, yenilik düzeyi ile başvuranın araştırma profili gibi kriterlere göre kurulumuzla birlikte değerlendirdi. Sağlıkta yapay zeka alanında son derece kıymetli çalışmalardı her biri. Başvuruları incelediğimizde, Türkiye'de bu alanda gerek bilimsel ve toplumsal etki gerek yenilik düzeyi bağlamında çok kıymetli çalışmaların yapıldığını görmek hem ülkemiz, hem sağlık hem de bilim dünyası adına umut ve onur verici."