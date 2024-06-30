7 Yaşındaki Çocuğun Göğsündeki Çukur Vakum Tedavisiyle Azaldı

Sağlık

ANKARA'da 7 yaşındaki Ataberk Hakverdi'nin göğsünde 1,8 santimetrelik çukur belirlendi ve halk arasında 'kunduracı göğsü hastalığı' olarak bilinen 'pektus' tanısı konuldu. Ataberk'in göğsündeki çukur, vakum tedavisiyle 5 ayda 1,4 santimetre azalarak, 4 milimetreye kadar geriledi.

Ankara'da yaşayan Birgül ve Evren çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Ataberk Hakverdi, geçen yıl anaokuluna başladıktan sonra 24 kilodan 20 kiloya düştü. Verdiği 4 kilonun ardından annesi Birgül Hakverdi, oğlunun göğsünde küçük bir çukur oluştuğunu fark ederek, Ataberk'i Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'ne getirdi. Burada tetkikleri yapılan Ataberk'e, göğüs duvarının içine çökmesi olarak bilinen ve halk arasında 'kunduracı ğöğsü hastalığı' olarak adlandırılan 'pektus' tanısı kondu. Göğsünde 1,8 santimetrelik çukur belirlenen Ataberk'e, erken teşhis sayesinde ameliyata gerek kalmadan, vakum tedavisi uygulandı. Tedavi ile Ataberk'in göğsündeki çukur 5 ayda 1,4 santimetre azalarak, 4 milimetreye kadar geriledi.

'ÇÖKÜNTÜNÜN ZAYIFLIKTAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Anne Birgül Hakverdi, oğlunun pektus hastası olduğunu ve bu tanıyı almasının ardından çok korktuklarını belirterek, "Ataberk, okula başladıktan sonra bir zayıflama sürecine girdi. 20 kiloya düşünce de göğsünün ortasındaki çöküklüğü fark ettik. Zayıflıktan olduğunu düşündük. Geçmeyeceğini görünce mecburen hastaneye getirdim. Hocalarımız bu durumu söyleyince çok üzüldüm. 'Acaba oğlum hep böyle mi kalacak' diye bir karamsarlığa kapıldık. Çünkü bu hastalığa dair hiçbir şey bilmiyorduk. Ama daha sonrasında sağ olsun hocalarımız çok destek oldu, süreci çok rahat atlattık. Şubat ayında tedavimize başladık. Şu an için olumlu sonuçları alıyoruz. Ataberk'in durumu şu anda çok iyi. Vakum bel tedavisine alıştı. Gayet iyi. Sürecimiz devam ediyor. Burada aileleri uyarmak istiyorum; çocuklarında herhangi bir şey fark ettiklerinde, göğsün ortasında çıkıklık ya da çöküklük fark ettiklerinde lütfen hemen doktorlara başvursunlar" dedi. Ataberk Hakverdi ise hastalığının iyiye gittiğini belirterek, "Tedavim şu anda iyi gidiyor. Oradaki çöküğün düzeldiğini hissediyorum" diye konuştu.

'ERKEN TANI İLE ÇOCUKLARI AMELİYATTAN KURTARIYORUZ'

Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Ateş ise çukur derinliği 2 santimetrenin altında olduğu için vakum tedavisi uygulayabildiklerini belirterek, "Bugünkü muayenesinde baktığımızda, çöküklük 4 milimetreye kadar gerilemiş. Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor. Bu şekilde devam ederse tedaviyi 4-5 ay içerisinde sonlandıracağız gibi duruyor" dedi. Ayrıca haziran ayının son haftasının 'Pektus Farkındalık Haftası' olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ateş, "Tabii bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Bu hastalık yeni doğanda ortaya çıkabileceği gibi özellikle 9-10 yaşlarda kemiklerin büyümesiyle daha çok klinik bulgu vermeye başlıyor. Bu dönemde çocuklar banyolarını kendileri yapmaya, üstlerini kendileri değiştirmeye başlıyorlar ve bundan dolayı aileler bu durumu fark edemiyor, çocuklar da geç tanı alıyorlar. Geç tanı alınca da bu durumda vakum ya da ortez şansını kaybetmiş oluyor çocuklar ve ameliyat olmak zorunda kalıyorlar. Erken tanı koymakla da bu çocukları ameliyattan kurtarmış oluyoruz. Bu hastalığın çocuklarda görülme sıklığı dünyada 400'de 1, ülkemizde de benzer şekildedir. Farkındalığın artmasıyla bizim son yıllarda tanı koyma oranımız arttı" dedi.