Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Ağrı'da Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki kadın, kalem yutma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ailesi tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hastanın midesinde yabancı cisim tespit edildi.

MİDESİNDEN İKİ ADET KALEM ÇIKARILDI

Genel Cerrahi ekibince ertesi gün gerçekleştirilen yaklaşık bir buçuk saat süren endoskopi operasyonuyla genç kadının midesinden biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı. Başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından hasta bir gün müşahede altında tutularak taburcu edildi.

"BÖYLESİ İLK KEZ KARŞIMIZA ÇIKTI"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirterek, "22 yaşındaki bayan hastamız kalem yutma şikayetiyle ilçe devlet hastanemize başvurmuştu. Tomografisinde midesinde yabancı cisim olduğu görüldü. Biz de tetkiklerimizde midesinde kalem olduğunu gözlemledik. Daha önce toplu iğne, kemik parçası gibi yabancı cisimlerle karşılaşıyorduk ama bu kadar uzun ve ince bir cisim ilk kez karşımıza çıktı. Midenin boşalması için bir gün bekledik ve ertesi gün yaptığımız endoskopide hastanın bir değil iki kalem yuttuğunu gördük. Yaklaşık bir buçuk saat süren işlemde kalemleri endoskopik yöntemle çıkardık. Hastamızın Obsesif Kompulsif Bozukluğu olduğu için ailesine yalnız bırakmamalarını ve bu tür cisimleri ortalıkta bulundurmamalarını tembih ettik. Bir gün müşahede altında tuttuktan sonra şifa ile taburcu ettik" dedi.