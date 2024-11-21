Alkollü sürücü nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 4 hastaya yaşam oldu

Sağlık

BURDUR'da, alkollü direksiyon başına geçen arkadaşının kullandığı aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan Fatma Sude Uran'ın (19) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Anneannesiyle yaşayan ve sağlık çalışanı olmayı isteyen Uran'ın bağışlanan kalbi, böbrekleri ve karaciğeri 4 hastaya 'can' oldu.

Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Yamadı köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma Sude Uran yaralandı. Sürücü Mustafa K.'nin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Mustafa K., tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikte 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Hasret Akbaş'ın cenazesi ise memleketi Hakkari'de toprağa verildi.

ANTALYA VE KONYA'DAKİ HASTALARA NAKLEDİLECEK

Burdur Devlet Hastanesi'nde 8 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatma Sude Uran'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Gölhisar Sağlık Meslek Lisesi mezunu Fatma Sude Uran'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Uran'ın organları Antalya ve Konya'da bağış bekleyen hastalara 'can' oldu.

KALP, BÖBREKLER, KARACİĞER

Uran'ın kalbi Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sağ böbreği Antalya Medical Park Hastanesi'ne, karaciğeri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sol böbreği ise Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne organ bekleyen hastalara nakledilmek için götürüldü.

'KIZIM BAŞKA CANLARDA YAŞAYACAK'

Fatma Sude Uran'ın babası Muhammed Uran, "Doktor, bize 'Bağış yapmak ister misin?' dedi. Ben de 'Yapayım' dedim. Teşekkür etti. Gerekli işlemleri sabah başlatıldı. Organları alındı. İnşallah birilerine faydası olur. Kızım başka canlarda yaşayacak. İnşallah onlara umut olur. Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu. Sağlıkçı olmak istiyordu. Kendi dalında okumak istiyordu, görev yapmak istiyordu ama nasip olmadı. Bu kadarmış. Yapacak bir şey yok" dedi.

Uran'ın cenazesi Gölhisar ilçesinde ikindi vakti toprağa verilecek. Gölhisar'da anneannesiyle yaşayan Uran'ın üniversite sınavına hazırlandığı, sağlık çalışanı olmak istediği öğrenildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de hastanede baba Muhammet Uran'a başsağlığı diledi.

'KIZIMIZIN ORGANLARI DÖRT KİŞİYE CAN OLDU'

Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Murat Yüksel, "Burdur Devlet Hastanesi'nde bir ay içinde ikinci organ bağışını gerçekleştiriyoruz. Burdur organ bağışı konusunda daha da bilinçlendi. Kızımızın organları dört kişiye can oldu" diye konuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinden Doç. Dr. Kemal Eyvaz de "Hastamız vefat etti. Hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemekle birlikte organları birçok hastamıza şifa olacak. Organ nakli konusunda kadavra sayıları çok az olduğu için bu tür bağışlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ORGAN NAKLİYLE HASTALAR KURTULACAK

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinden Dr. Sami Kolsuz da "Fatma Sude Uran'ın karaciğeri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbreğin biri Konya Meram Hastanesi'nde, diğer böbrek Antalya Medikal Park Hastanesi'nde hastaya nakledilecek. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ekibi de Uran'ın kalbini aldı. Allah kızımın ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun. Organ nakli olursa hastalarımız kurtulacak" dedi.