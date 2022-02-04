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Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti - Son Dakika

Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti

04.02.2022 09:30
Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti

Koronavirüste ilaçlı tedavi için kullanılacak ilaçlardan birine Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan itiraz geldi. Bakan Fahrettin Koca'nın Molnupiravir'in kullanılacağını duyurmasına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan itiraz ederek "Paxlovid varken, insanlara etkin olduğu bile belli olmayan molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın gelecek hafta itibariyle kullanımına başlanacağını açıkladığı molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "İnsanlara etkin olduğu bile belli olmayan molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapmıştı. Bakan Koca, açıklamasında "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir" demişti.

MOLNUPİRAVİR KULLANMAK YARARLI OLUR MU?

Alınan kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Riskli hastalarda molnupiravir kullanmak yararlı olur mu?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Molnupiravir'e FDA 10'a karşı 13 oyla 30 Kasım'da acil kullanım onayı verdi. Onay için sunulan çalışmalarda kullanılan kişi sayısı çok düşüktü (776).

Bu nedenle yanılma payı yüksekti. Nitekim ilk çalışmalara göre açıklanan %50 etkinlik daha sonra %30 bulundu (Turkovac'da da aynı endişeyi yaşıyoruz. Yaygın kullanılacak bir aşı için 1200 civarında vakalık çalışma bir faz 3 çalışması olamaz)

Hindistan'da yapılan 2 çalışmada ise ilaç etkisiz bulundu. Fransa gibi bazı ülkeler sipariş anlaşmalarını iptal ettiler.

BİR TEDAVİ MALİYETİ 700 DOLAR CİVARINDA

2021'in Mayıs – Ağustos aylarında ABD'de 762 kişide ilacın etkinliği %50 bulunurken, Ağustos – Kasım aylarında etkinlik %0 bulunmuş. Bu da molnupiravirin delta ve beta varyantlarına karşı etkisiz olması olasılığını artırıyor.

İlacı üreten firma gelir düzeyine bakarak 104 ülkeye üretim izni verdi. Türkiye bu ülkeler arasında yok. Satın alacaksak bir tedavi maliyeti 700 dolar civarında.

Aynı durumda kullanılabilen %85 etkili antikor karışımı ve %90 etkili paxlovid varken, insanlara etkin olduğu bile belli olmayan molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır.

BİLİM KURULUNA ÇAĞRI

Virüsün RNA'sına entegre olan bu ilaçlar virüste mutasyon riskini artırabilir. Bence molnupiravir konusu gündemi meşgul edecek durumda değil. Bilim Kurulu zamanını virüs yayılımını azaltacak önlemler ve aşılamayı artırmak için harcasa, daha yararlı olacaktır.

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Fahrettin Koca, Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Korona, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti - Son Dakika


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