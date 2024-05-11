Sağlık

Binlerce turistin ziyaret ettiği kanyonda gerçeğini aratmayan tatbikat

İl Sağlık Müdürü Derdiyok: "Kanyonda oluşabilecek tüm sağlık problemlerinde ekiplerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz"

KASTAMONU - İçerisinden 3 kilometrelik yürüyüş parkuruyla geçilen binlerce turistin ziyaret ettiği Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonunda UMKE, AFAD, İHH ve JAK ekiplerince ortak tatbikat düzenlendi. Tatbikatta açıklamada bulunan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, kanyonda oluşabilecek tüm sağlık problemlerinde UMKE, AFAD ya da JAK olarak ekiplerin birlikte koordineli çalışmalar yaptıklarını ve önlemler aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), afetlerde ve olağanüstü durumlarda görev almakta ve yıllık faaliyetleri kapsamında yeni UMKE gönüllüleri kazandırmak amacıyla eğitimler düzenlemeye devam ediyor. UMKE Temel Eğitim Programı kapsamında Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Pınarbaşı Belediyesine ait kamp alanında, eğitim kampı ve akabinde Jandarma Arama Kurtarma JAK), Jandarma Köpekli Arama Kurtarma Unsuru, İHH Arama Kurtarmanın da katılımıyla geniş kapsamlı tatbikat düzenlendi.

Tatbikata 58 UMKE, 10 AFAD, 7 JAK, 1 Köpekli Arama Kurtarma, 7 İHH Arama Kurtarma, 7 dağcı ve doğa sporcusu personellerin katılımıyla toplam da 90 personel görev aldı.

İçerisindeki 3 kilometrelik yürüyüş parkuruyla eşsiz doğal güzelliği sahip, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Pınarbaşı'ndaki Horma Kanyonunda tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta senaryosu gereği Pınarbaşı'nda anayol üzerinde kimyasal madde taşıyan tanker ile sivil otomobil çarpışması akabinde dereye yuvarlanan tankerin Horma Kanyonu içerisinden geçen dere suyuna bulaşması canlandırılacak. Vatandaşın ihbarı üzerine suya gerekli inceleme yapmak üzere uzman ekip geldi. Ekipler, kanyon içerisinde incelemelerde bulunarak, asma köprü üzerinde ekiplerin çalışmalarını izleyen meraklı kalabalık dolayısıyla ağırlığı kaldıramayan asma köprünün kopması neticesinde 10 kişi kanyon içerisine düşerek yaralandı. Olayların üzerine Arama Kurtarma ve UMKE ekiplerine bilgi verilerek ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Geniş kapsamlı başlatılan operasyon ile KBRN vakalarına müdahale ve kanyon içi iple kurtarma yapıldı. Kurtarılan bir vatandaşın hava ambulansı ile Ankara'ya sevki yapıldı.

Tatbikatta, Kastamonu'da göreve yeni başlayan ekiplerin risklere karşı hazırlıklı olması amaçlanırken, ayrıca AFAD ve JAK gibi arama kurtarmada faaliyet gösteren kurumların afetlerde işbirliği ve uyumunun artırılması hedeflendi.

"Kanyonda 90 kişinin katılımıyla bir tatbikat planlandı"

Horma Kanyonunda düzenlenen tatbikatta 90 kişinin görev aldığını söyleyen Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, "Pınarbaşı'nda Horma Kanyonundayız. UMKE'nin bir tatbikatını yapıyoruz. Kanyonda özel bir tatbikat yapıyoruz. Tatbikatımızda birkaç olayı aynı anda gerçekleştireceğiz. Tatbikatımız, bir köylümüzün Horma Kanyonuna giderken üzerinde kimyasal tarım ilaçlarının bulunduğu bir aracın devrilmesiyle başlıyor. Buna bağlı olarak kimyasalların dereye karışması ve burada bir aracın kazasına bağlı kazazedemiz olacak. Buradan tatbikatımız başlıyor. 112 ve AFAD'ın tatbikata başlamasıyla kimyasalların hem denetlenmesi hem de kurtarılması çalışması olacak. Daha sonra sudan alınan numuneleri değerlendireceğiz. Ardından yaşanan kazanın etrafında vatandaşların toplanmasıyla ikinci bir olayımız daha gerçekleşecek. Kazayı izleyen kişilerin köprü üzerinde uzun süre ağırlık oluşturması sebebiyle köprü halatlarının koptuğunu göreceğiz. Burada da kanyona 10 civarında afetzedenin düştüğünü göreceğiz. Buralarla ilgili de kurtarma çalışmalarımız olacak. Bu tatbikatta sadece UMKE değil, ilimizde bulunan AFAD, JAK, İHH ve dağcı arkadaşlarımızla birlikte 90 kişilik bir tatbikat planlandı. Bizlerde 23. bölge olarak Kastamonu, Sinop ve Çankırı'nın koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kanyonda oluşabilecek tüm sağlık problemlerinde ekiplerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz"

Kanyonda oluşabilecek tüm sağlık problemlerinde ekiplerin müdahale için hazır olduğunu belirten Derdiyok, "Pınarbaşı Horma Kanyonu, Kastamonu'nun doğal güzellikleri arasında çok özel bir yer. Kanyonumuzun 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Yürüyüş parkurunun sonunda Ilıca Şelalemiz bulunuyor. Coğrafyamız birçok güzellikleri barındırıyor, bizlerde bunlardan çok özel bir yerde bulunuyoruz şu anda. Burada bu tatbikatı yapmamızın bir diğer nedeni hem kanyonumuzun zorluk derecesini görmek, burada birçok turisti aynı anda ağırlıyoruz ve oluşabilecek çok zor afetlerden bir tanesidir. Kanyon içinde oluşabilecek sağlıkla ilgili bir problem, bizlerde bunu arkadaşlarımızla tatbik etmek istedik. Bu sayede de kendimizi tecrübe etmek istedik. Bizler, aslında bu kanyonda hepiniz sağlıklı bir şekilde dolaşabilirsiniz. Bizlerde bu konuda kendimizi hazırlıyoruz. Kanyonda oluşabilecek tüm sağlık problemlerinde UMKE, AFAD ya da JAK olarak ekiplerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden herkesi kanyonumuza gezmeye sağlıklı bir şekilde bekleriz" diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ise, "Kanyonlarıyla, mağaralarıyla anılan bir şehiriz. Horma Kanyonu da bunların önde gelenleridir. İçerisindeki yürüyüş parkuru da çok özeldir. Son günlerde Sayın Valimizin de talimatta bulunduğu kanyon güvenliği, kanyon geçişi bizler açısından önemliydi. Burasını Pınarbaşı Belediyesi olarak biz işletiyoruz. Tabii ki bu risklerinde neler olduğunu görmek istiyoruz. Tamda bu açıdan bu güvenlik önlemleri ne olabilir, nasıl önlemler alınabilir gibi toplantıların arefesinde bu tatbikatın burada gerçekleşmesi bizleri ayrıca mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Minder de, "Amacımız ortak çalışma nasıl olur, bu sayede eksikliklerimizi görmek istedik. Bilindiği üzere geçenlerde teleferik kazası oldu. Onun üzerine bizlerde bilindiği üzere bir olay olduktan sonra bizlerde planlama yapılıyor. Bizlerde Horma Kanyonunda muhtemel bir olayda nasıl çalışacağımızı göstermek adına bir ekip çalışması yaptık. Başarılı da oldu. Eksikliklerimizi gördük, bundan sonrasında daha iyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.