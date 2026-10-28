Bolu\'da 60 yaşındaki sağlık çalışanı meme kanserini kemoterapi almadan yendi

Bolu'da hiçbir belirti hissetmeden rutin kanser taraması için başvurduğu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meme kanseri olduğu belirlenen sağlık çalışanı Semiha Çınar, erken teşhis sayesinde kemoterapi almadan sağlığına kavuştu.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 60 yaşındaki Çınar, düzenli olarak yaptırdığı meme kanseri taramasını bir süre aksatmasının ardından Nisan 2021'de KETEM'e başvurdu. Herhangi bir şikayeti bulunmayan Çınar'ın merkezde çekilen mamografisinde şüpheli bulguya rastlandı.

İleri tetkik için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen Çınar'a, yapılan biyopsi sonucunda meme kanseri teşhisi konuldu.

Çınar, hastalığın erken evrede tespit edilmesi sayesinde aynı yılın haziran ayında ameliyat edildi ve radyoterapi gördü. Kemoterapiye ihtiyaç duyulmadan tedavi sürecini tamamlayan Çınar, ilaç tedavisi ve düzenli kontrollerle yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

Çınar, AA muhabirine, sağlık çalışanı olması nedeniyle kanser taramalarının önemini bildiğini ve daha önce de düzenli olarak KETEM'e başvurduğunu söyledi.

Rutin kontrolünü yaptırmak için 2021'de merkeze gittiğinde herhangi bir sağlık sorunu hissetmediğini belirten Çınar, "Zaten daha önce de iki yılda bir geliyordum. O ara iki yılı geçirmişim, gelmemişim. Tesadüfen öylesine geldim, 'tarama kontrolümü yaptırayım' diye. O şekilde belli oldu." dedi.

"KETEM'e gelmemiş olsaydım elimle hissedeceğim hiçbir şey yoktu"

Çınar, yapılan tetkiklerin ardından kısa sürede tedaviye başlandığını anlatarak, "Teşhis nisan ayında koyuldu. Haziranda da ameliyat oldum. Işın tedavisi aldım. Böylelikle süreç biraz çok hızlı işledi." diye konuştu.

Kanser teşhisini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Çınar, "İlk teşhis konulduğunda duygular çok kötüydü. Yani 3 gün boyunca sürekli ağladım ve düşündüğüm tek şey çocuklar falan değil, iki tane torunum var. Torunlar ne olur, çok küçük diye düşünmüştüm ama 3 gün sonra da toparladım kendimi. Daha mantıklı düşündüm. Daha erken olmasının verdiği bir güven vardı." şeklinde konuştu.

Hastalığı kabullenmesinde çalışma hayatının da etkili olduğunu ifade eden Çınar, tedavi sürecini tamamladıktan sonra günlük yaşamına döndüğünü, halen ilaç tedavisi gördüğünü ve düzenli kontrollerine devam ettiğini kaydetti.

Çınar, hastalığının hiçbir belirti vermeden ilerlediğini, taramaya gitmemesi halinde kanserin çok daha geç fark edilebileceğini söyledi.

Mamografi sayesinde hastalığının erken evrede tespit edildiğini vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"KETEM'e gelmemiş olsaydım elimle hissedeceğim hiçbir şey yoktu. Asla, yani son noktaya gelinceye kadar bulunamazdı bence. KETEM sayesinde bulundu. Mamografi sayesinde oldu. Bence erken teşhis çok önemli. Kadınlara tavsiyem, mutlaka taramalarını yaptırsınlar. Çok çok faydası var. Kemoterapi almadım, sadece ışınla hallettik ve sadece tek ilaç kullanıyorum. Şu an iyiyim, hiçbir yerime sıçramadı. Ameliyat sonrası da güzel geçti. Erken teşhis çok önemli, KETEM'e gitsinler ve taramalarını mutlaka yaptırsınlar."

"Kanserle mücadelede sağlık okuryazarlığının artırılması önemli"

Bolu KETEM Sorumlu Hekimi Atike Geliş de merkezin, kanserin erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla faaliyet gösterdiğini anlattı.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna değinen Geliş, ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olması dolayısıyla toplumda tarama bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Geliş, KETEM'de 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yapıldığını aktararak, Semiha Çınar'ın erken teşhis sayesinde sağlığına kavuşmasının taramaların önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Çınar'ın herhangi bir şikayeti bulunmadan merkeze başvurduğuna işaret eden Geliş, "Aslında tarama amaçlı bunu yaptırıyor. Bizim de amacımız sağlıklı bireylere bunu sağlamak. Bu sayede biz kendisini üniversiteye yönlendiriyoruz ve ileri incelemelerle teşhis alıyor, tanı alıyor. Meme kanserini tedavilerle atlatıyor ve şu an daha sağlıklı aramızda." diye konuştu.

Geliş, kanserle mücadelede sağlık okuryazarlığının artırılmasının önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada Semiha Hanım'ın sağlık okuryazarlık seviyesinin yüksek olması, taramayı önemsemesi ve hiçbir belirti olmadan bunu yaptırmaya gelmesi işin en kıymetli noktasıydı. Bizlerin de amacı bu ay özelinde de eğitimlerle bu sağlık okuryazarlığını yükselterek kişilerin bu farkındalığı oluşturması. Semiha Hanım gibi nice kadının bu bilince sahip olarak taramaları önemsemesini istiyoruz."