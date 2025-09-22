Boyun Fıtığı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kalp Krizi Geçirdiği Anlar Kamerada - Son Dakika
Sağlık

Boyun Fıtığı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kalp Krizi Geçirdiği Anlar Kamerada

Boyun Fıtığı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kalp Krizi Geçirdiği Anlar Kamerada
22.09.2025 10:47
Boyun Fıtığı Şikayetiyle Doktora Giden Adamın Kalp Krizi Geçirdiği Anlar Kamerada
Adana'da boyun fıtığı şikayetiyle doktora giden 50 yaşındaki Hüseyin Kahveci, doktorun muayenehanesinin önünde kalp krizi geçirdi. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran her ağrının boyun fıtığı olmadığına dikkat çekti ve genç meslektaşlarına 'radyolojik görüntülerin esiri olmayın' uyarısında bulundu. Kahveci'nin kalbine 2 stent takıldı ve boyun fıtığı için ameliyat riskli görülerek fizik tedaviye yönlendirildi.

Bir bankanın müdürü Hüseyin Kahveci (50), geçtiğimiz aylarda koluna vuran ağrıları üzerine doktora gitti. Doktorlar, Kahveci'nin boyun fıtığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ameliyattan çekinen Kahveci, bir tanıdığı aracılığıyla Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den randevu aldı.

DOKTORUN MUAYENESİNİN ÖNÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Doktor Şen'in muayenehanesine giden Kahveci, kapının önünde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Prof. Dr. Şen tarafından yapılan Kahveci, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve burada kalbine 2 stent takıldı.

FITIK AMELİYATI RİSKLİ BULUNDU

Hastaneden çıktıktan sonra Hüseyin Kahveci yeniden Prof. Dr. Orhan Şen'e gitti. Burada yapılan kontrollerde ise Kahveci'nin boyun fıtığının olduğu tespit edildi ancak ameliyat olmasının risk olduğuna karar verilerek fizik tedaviye yönlendirildi. Bir süre sonra Kahveci sağlığına kavuştu ve günlük rutin yaşantısına yeniden döndü.

"HER KOLA VURAN AĞRI FITIK DEĞİL"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran her ağrının boyun fıtığı olmadığına vurgu yaparak, "Hastamız bana gelmeden önce yakını telefonla arayıp 'kola vuran ağrısı var, boyun fıtığı ameliyatı önerilmiş, siz görür müsünüz' dedi. Ben de gelsin diye hastamızı çağırdım. Hastamız muayenehanenin kapısının önünde bilincini kaybedip kalp krizi geçirdi. Hemen ilk müdahaleyi yaptım ve ambulansa haber verdik. Hastanede hastamızın kalbine 2 stent takılmış. Hastaneden çıktıktan sonra yeniden benim yanıma boyun MR görüntüsüyle geldi. Hastaya baktık ve bu hastaya ameliyat yapmanın risk olduğuna karar verip fizik tedaviye kendisini yönlendirdik. Şu anda hastamız gayet iyi durumda. Her kola vuran ağrı, boyun fıtığı ağrısı değildir" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİN ESİRİ OLMAYIN"

Genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Şen, daha sonra şunları söyledi:

"Bir hastanın MR görüntüsünde fıtık olsa dahi kolunda ve elinde kuvvet kaybı yoksa bu hastayı mutlaka kardiyolog ile birlikte değerlendirin. Bu değerlendirmeniz bir insanın hayatını kurtarır. Eğer radyolojik görüntülemeyle birlikte bir kuvvet kaybı varsa hasta cerrahiden fayda görür. Ancak hastada bir kuvvet kaybı, his kaybı yoksa MR'da istediğiniz kadar fıtık görün, o hastaya yaptığınız ameliyat gereksiz olur. Genç meslektaşlarıma bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen radyolojik görüntülerin esiri olmayın."

"HER AĞRIYI FITIK ZANNEDİK KARIŞTIRMAMAK LAZIM"

Hüseyin Kahveci ise sağlığının yerinde olduğunu belirterek, yaşadığı süreci anlattı. Kahveci, "Koluma vuran ağrılarım vardı, randevu alıp hocamıza geldim ama tam kapıda kalp krizi geçirdim. Benim kola vuran ağrım meğer fıtıktan değilmiş, kalp kriziymiş. Gözümü açtığımda hastanedeydim ve 2 stent takılmıştı. Her ağrıyı fıtık zannedip karıştırmamak lazım. Bana fıtık için ameliyat önerilmişti ancak ben kalp hastalığı çekiyormuşum. Benden 2-3 ay sonra bir personelimizi kaybettik, doğru müdahale edilseydi belki o arkadaşımız yaşayacaktı" dedi.

Kaynak: İHA

