Bulgar Turistler Edirne'deki Eczanelerden İlaç Alıyor - Son Dakika
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Bulgar Turistler Edirne'deki Eczanelerden İlaç Alıyor

17.07.2023 20:32

Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistler, ilaçlarını da Edirne'deki eczanelerden alıyor. Bulgar turistler genellikle parasetamol, ağrı kesici, kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları alıyor. Eczacılar ise bu durumdan memnun olduklarını belirtiyor.

Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistler, ilaçlarını da Edirne'deki eczanelerden alıyor.

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici, kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları alıyor. Esnaf ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.

"ÜLKENİZDE İLAÇLAR UCUZ"

Bulgaristan'dan gelen Velina Katovlina, "Ülkenizde ilaçlar ucuz onun için gelip buradan alıyoruz. Burada çok ucuz" dedi.

Eczanelerde zaman zaman yoğunluğun yaşandığını ifade eden Eczacı İbrahim Ay, "Normal bir vatandaşın alabildiği ve reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar. Özellikle grip ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçları alıyorlar. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilaçlarının onlarda çok pahalı olduğunu söylüyorlar ve o nedenle buradan alıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Edirne, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgar Turistler Edirne'deki Eczanelerden İlaç Alıyor - Son Dakika
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