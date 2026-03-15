Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damar Cerrahisi Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Damar Cerrahisi Toplantısı Ankara'da Yapıldı
15.03.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damar cerrahisinde güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı, Ankara'da INVAMED'in kampüsünde düzenlendi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneğince damar cerrahisinde güncel gelişmelerin ele alındığı "Damar Cerrahisi'nde Gri Alanlar" toplantısı Ankara'da düzenlendi.

INVAMED'in üretim kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda kalp ve damar cerrahisi uzmanı katıldı.

Toplantıda, damar cerrahisinde tartışmaya açık konular, güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ile klinik uygulamalara ilişkin deneyimler bilimsel oturumlarda ele alındı.

INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, etkinliğin ocak ayında hayatını kaybeden Prof. Dr. Bülent Kaya anısına düzenlendiğini söyledi.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneğinin her ay "Gri Alanlar" başlığıyla toplantılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Dinç, cerrahide tartışmaya açık konuların bilimsel çerçevede ele alındığı etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Dinç, INVAMED'in özellikle endovasküler alanda ilaçlı balonlar ve ilaçlı stentlerin yanı sıra ortopedik ve beyin cerrahisine yönelik cihazlar dahil 17 cerrahi branşa üretim yaptığını, kampüsün ise Türkiye ve Avrupa'nın en büyük tıbbi cihaz üretim tesislerinden biri olduğunu belirtti.

"Sistem, kanser cerrahisi gibi alanlarda kullanılabiliyor"

Yaklaşık 500 katılımcıyla gerçekleştirilen programda damar cerrahisine ilişkin güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının ele alındığını aktaran Dinç, yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Dinç, geliştirdikleri yazılımla radyolojik görüntüler üzerinden hastaya balon ya da stent uygulanıp uygulanmayacağının işlem öncesinde değerlendirilebildiğini söyledi.

Stanford Üniversitesi verileriyle eğitilen sistemde yaklaşık 500 bin radyolojik görüntü kullanıldığını anlatan Dinç, Türkiye'de gönüllü olarak çalışan klinikler ve uzmanlarla geliştirilen yapay zeka tabanlı anjiyografi simülatörünün, abdominal aort anevrizması, koroner girişimler ve kanser cerrahisi gibi alanlarda kullanılabildiğini dile getirdi.

Dinç, "Simülasyonla hastanın damar yapısına uygun bir dijital ikiz oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz dijital ikize sanal anjiyografi uyguluyoruz ve hastayı dijital olarak yaşlandırıyoruz. Aynı yaşam tarzıyla hastayı yaşlandırdığımız zaman uyguladığımız tedavinin 5–10 yıl sonra nasıl seyredeceğini öngörebilen bir yapay zeka sistemimiz var." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka tabanlı teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz"

Geliştirdikleri yapay zeka sistemi Medicology'yi eğitim amaçlı olarak gelecek yıl pilot çalışmalarla sahaya sunmayı hedeflediklerini belirten Dinç, uygulamanın şu anda belirli merkezlerde hekimler tarafından geliştirici modda test edildiğini söyledi.

Dinç, sağlık turizmi açısından da önem taşıyan sistemle farklı ülkelerdeki hekim ve hastaların eş zamanlı iletişim kurabildiğini, hasta moduyla Türkiye'den bir hastanın yurt dışındaki bir doktora, yabancı hastaların da Türk hekimlere başvurabildiğini bildirdi.

Sistemde otomatik canlı çeviri özelliğinin de bulunduğuna dikkati çeken Dinç, bunun sağlık turizmi ve sağlık hizmetlerine erişim açısından önemli olduğunu, yapay zeka tabanlı teknolojileri geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Dinç, Türkiye'de ürettikleri tıbbi cihazların başta İngiltere, ABD ve Almanya olmak üzere 80'den fazla ülkede kullanıldığını, çalışmalarını bilimsel platformlarda sunmayı sürdürdüklerini anlattı.

"Dernek olarak hedefimiz genç hekimlerin eğitimine katkı sağlamak"

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil de dernek olarak hedeflerinin, genç hekimlerin eğitimine katkı sağlamak, deneyimli hekimlerle genç meslektaşlarını bir araya getirerek bilimsel paylaşımı güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak olduğunu belirtti.

Yerli üretim ve milli teknoloji açısından Türkiye'nin son yıllarda önemli mesafe katettiğini vurgulayan Erdil, geçmişte birçok teknolojinin yurt dışından temin edildiğini anımsattı.

Erdil, hastalıkların tedavisinde teknolojiden yararlanıldığını ancak önceliklerinin her zaman hastalık gelişmeden sağlığın korunması olduğunun altını çizdi.

Yerli üretimin hem sağlık hizmetlerine erişim hem de küresel rekabet açısından avantaj sağladığını ifade eden Erdil, sektör ve hekim iş birliğiyle deneyimin artmasının ürün geliştirme sürecine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ise 14 Mart'ın hekimlerin özverili çalışmalarının hatırlanması açısından anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye'de kalp ve damar cerrahisinin pek çok girişimsel ve cerrahi işlemi başarıyla gerçekleştirebildiğini belirten Demirkılıç, teknolojik gelişmeler ile hibrit ameliyatların önemli kazanımlar sağladığını, bu sayede hastalara etkin tedavi sunulabildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:08:06. #7.13#
SON DAKİKA: Damar Cerrahisi Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.