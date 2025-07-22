Dumansız Türkiye İçin Denetimler - Son Dakika
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Sağlık

Dumansız Türkiye İçin Denetimler

Dumansız Türkiye İçin Denetimler
22.07.2025 18:41
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Ankara'da 'Dumansız Türkiye' kampanyası kapsamında 100 ekip, sigara içilen mekanları denetledi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin 16'ncı yılında başlattığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası kapsamında, Ankara'da 100 ekiple 'dumansız hava sahası' denetimleri gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından restoran ve kafelerde 'dumansız hava sahası' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, kapalı mekanlarda sigara içenlere ve içilmesine müsaade eden işletmelere ceza uygulandı.

'DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK'

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, denetimler öncesinde yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın 2024-2028 eylem planı çerçevesinde 'Dumansız Türkiye' programı ve vizyonu kapsamında, tüm illerde tütün denetimleri çok daha sıklaştırıldı. Ankara'da da bu itibarla Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda 100'ün üzerinde denetim ekibiyle, 500 kişilik ekibimizle beraber sahada denetim yapacaklar" dedi.

Ankara'da bu denetim kapsamında 85 bin işletmenin mevcut olduğunu vurgulayan Kurtcebe, "Geçen sene itibariyle bu 85 bin işletmeye yaklaşık kestiğimiz idari ceza yaptırım oranı 94 milyonun üzerinde. İlk 6 aya baktığımız zaman 2025 yılında ise 60 milyonun üzerinde bir idari para cezası uygulamış durumdayız. Bugün yeni bir safhaya geçmemiz ile daha yüksek oranda denetimler ve bu konudaki yaptırımlar devam edecek" diye konuştu.

Bu denetimlerin vatandaşların sağlıklı bir geleceğe kavuşması, gençlerin tütün ürünlerinin zararlarından korunması, bağımlılıkların en aza indirilmesi amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda yapıldığını söyleyen Kurtcebe, "Bu kapsamda Ankara ilinde sigara bırakma polikliniği verilerine baktığımızda ise 54 tane polikliniğimiz mevcut. Geçtiğimiz yıl bu polikliniklerimize başvuru sayımız 9 bin ile 15 binin üzerindeyken 2025 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 9 binin üzerinde oldu. Sigara bırakma polikliniklerimize yılın tamamında 20 binin üzerinde başvuru bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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