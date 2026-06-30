Her Gebeye Bir Ebe Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Her Gebeye Bir Ebe Projesi İçin Protokol İmzalandı

Her Gebeye Bir Ebe Projesi İçin Protokol İmzalandı
30.06.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek anne ve bebek sağlığını güçlendirmek, ebelik öğrencilerine uygulamalı eğitim ve istihdam imkanı sunmak amacıyla hazırlanan "Her Gebeye Bir Ebe Projesi"...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek anne ve bebek sağlığını güçlendirmek, ebelik öğrencilerine uygulamalı eğitim ve istihdam imkanı sunmak amacıyla hazırlanan "Her Gebeye Bir Ebe Projesi" için protokol imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü desteğiyle hayata geçirilen proje; sağlık, eğitim ve istihdamı aynı çatı altında buluşturarak hem anne adaylarına hem de geleceğin sağlık çalışanlarına önemli katkılar sunacak.

İŞKUR ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen törende protokol imzaları atıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda sağlık alanında ortaya koyduğu vizyoner çalışmaların yeni halkasını oluşturan proje, gebelik sürecindeki kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bütüncül bir model sunacak.

"Bin kadro aldık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada teoriyle pratiği geliştirerek hem okuyan öğrencilerin kariyer alanında destek sağladığı hem de annenin temel destek ve ihtiyaçlarını katkıda bulunulduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir kadroydu çünkü staj programlarında teoriyle pratiği birleştirmek ve şehrin sağlıklı şehir olması konusundaki ihtiyaçları gidermek gerekiyordu. Çünkü bin kadro aldık şu anda. Bu önemli bir başlangıçtı. Fakülteyi ziyaret ettiğimizde, ebelik okuyan öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde onların da öğrendiği bilgiyi pratikte kullanmak istediklerini bize söylediler. Aynı zamanda esnek çalışmanın sosyal güvenlik ayağı şu anda çalışıyor. Çocuklarımız sigortalı oluyorlar. Yarın için çok önemli bir başlangıç olacak" dedi.

Her bir bireyimizin sağlıklı bir şekilde doğması, sağlıklı bir şekilde aktif yaşaması en büyük amacımız

Açıklamasının devamında anne ve bebek için yapılan çalışmalara değinen Başkan Şahin, "Gerçekten anne sütü zekayı artırıyor. Normal doğum çok kıymetli. Ama o dokuz aylık süreçte anne bunu hazırlamak gerekiyor. Her yönden hazırlamak gerekiyor. Bu hazırlık bunun sonucu olacak. Nesillerimiz daha ilk dünyaya geldiğinde sağlıklı bir şekilde gelecek. İşte biraz önce gördüğünüz gibi dört altı yaşta Kur'an kursunda kreşlerde eğitimini alacak. Günün sonunda Alzheimer merkezini geçen on beş gün önce açtık. Her bir bireyimizin sağlıklı bir şekilde doğması, sağlıklı bir şekilde aktif yaşaması bizim Büyükşehir Belediyemizin en büyük amacı" ifadelerine yer verdi.

"Bizim burada tabi şansımız kurucu aile bakanımız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber proje ile ilgili birkaç boyutuyla ilgilenildiğini belirterek, "Bizim burada tabi şansımız Kurucu Aile Bakanımız. Gebe okullarının içeriğini de yardımcı oluyor. Özellikle İnayet Topçuoğlu'nu da merkez alarak orada gebe okulları, sekiz haftalık eğitimler, lazım olan bütün malzemeler bu konularda büyükşehir belediyemiz meselenin öncülüğünü yapıyor ve son derece güzel bir projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Ben bu başlıklarla yani bir taşta birçok kuşu vurduğumuz ve en iyi şekilde istifade edeceğimiz bu başlıklarda inşallah projenin gebelerimize, sonra onlarla ilgilenecek olan ebelerimize ve ondan sonra inşallah aramıza katılacak sağlıklı bebeklerimize, neslimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde ilk adım olduğunu ifade ederek, "Bireyler anne karnında sağlıkla tanışıyorlar ve sonrasında birer birey olarak topluma sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumların yetiştirilmesinde katkı sunan ebelerimizin rolünü biz bu projeyle çok daha net görmüş olacağız" açıklamasında bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Şen hizmet fikrinden dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Çok faydalı olacak çünkü sağlıklı nesiller sağlıklı gebelikle başlar. Bu düsturla yola çıktık. İnşallah sonuçlarımız da iyi olacak" şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir istenmeyen anne ve bebek ölümlerinin azalmasını sağlayacak ve anneye birçok konuda destek veren proje hakkında "Öğrencilerimiz her gebe bir ebe projesini yereldeki bir alt basamağı olan bu projeyle oradaki ebelik öğrencileri işin ciddiyetini bilerek, teorik anlamda gördüğü şeyi pratikte de uygulayarak yetişecekler ve günün sonunda yine bizlere hizmet edecekler ve daha kaliteli bir hizmet sunacaklar" diye konuştu.

Büyükşehir'in sağlık vizyonuna yeni halka

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaşlı bakımından engelli hizmetlerine, evde sağlık hizmetlerinden koruyucu sağlık çalışmalarına, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nden sağlık merkezlerine kadar birçok yatırımı hayata geçirirken, "Her Gebeye Bir Ebe" Projesi ile anne ve çocuk sağlığı alanında da örnek bir uygulamayı kente kazandırıyor.

Proje kapsamında Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kamu hastaneleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulları koordineli şekilde hizmet verecek.

Gaziantep genelindeki anne adayları, gebelik sürecinin ilk döneminden itibaren uzman ebeler tarafından takip edilecek. Böylece gebelerin sağlık süreçleri planlı, düzenli ve bire bir takip sistemiyle yürütülecek.

Her gebeye bire bir ebe desteği verilecek

Proje kapsamında her gebeye bir ebe atanacak. Anne adayları için sekiz haftalık eğitim programları düzenlenecek, gebelik süreci dijital sağlık sistemleri üzerinden takip edilecek, doğuma hazırlık eğitimleri verilecek, emzirme danışmanlığı sunulacak ve doğum sonrasındaki süreçte de rehberlik hizmetleri devam edecek.

Normal doğumun teşvik edilmesini amaçlayan proje ile birlikte ebe süreklilik bakım modeli uygulanacak. Böylece gebeler aynı ebe tarafından düzenli olarak takip edilerek güven ilişkisi kurulacak.

Ayrıca dijital sağlık teknolojileri sayesinde gebelik süreci kayıt altına alınacak, riskli gebelikler erken dönemde tespit edilerek gerekli sağlık müdahaleleri zamanında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler hem deneyim kazanacak hem istihdama katılacak

"Her Gebeye Bir Ebe" Projesi'nin önemli ayaklarından birini de üniversite öğrencileri oluşturuyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri sahada aktif görev alacak.

Böylece öğrenciler teorik eğitimlerini uygulamayla pekiştirme fırsatı bulurken aynı zamanda meslek hayatına hazırlanacak, sigortalı çalışma imkanı elde edecek ve istihdama önemli bir adım atmış olacak. Bu yönüyle proje, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırırken genç istihdamına da doğrudan katkı sağlayacak.

İstihdamı destekleyen, üniversite-kamu iş birliğini güçlendiren ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "önleyici sağlık, güçlü aile ve sağlıklı nesiller" vizyonunun yeni ve önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Her Gebeye Bir Ebe Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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