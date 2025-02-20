Göz rengi değiştirme ameliyatlarına talep artıyor; en çok \'yeşil\' tercih ediliyor

Sağlık

İSTANBUL'da 17-18 Şubat'ta 13 kalıcı göz rengi değiştirme ameliyatı gerçekleşti. Hastaların göz yapısına göre değişen operasyon süreleri ortalama 40-50 dakika sürdü. Ameliyatları gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir ülke. Her türlü teknolojiye sahibiz. Gerçekleştirdiğimiz göz rengi değiştirme operasyonunun sağlık turizmine katkısı olacağına inanıyorum. Ameliyat öncesi hastalarla çok ayrıntılı konuşuyoruz. En çok yeşil ve tonları tonları tercih ediliyor. Daha önce uygulananlardan farklı olarak, gözün içine müdahale edilen bir işlem değil, tamamen gözün dış tabakası olan korneada operasyon gerçekleşiyor. Renk kartelasından hastalarla göz rengi seçiyoruz. Ardından simülasyona bakıyoruz ama sonuçlar simülasyondan daha iyi oluyor. Ameliyata talep giderek artıyor" dedi.

Dünyagöz Etiler Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, 17-18 Şubat tarihinde 13 adet göz rengi değiştirme ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyat süresi 30-50 dakika olarak, hastaların göz yapısına farklılık gösteriyor. Op. Dr. Toygar, femtosaniye lazer teknolojisi kullanılarak, biyouyumlu pigmentler enjekte ederek, kalıcı bir renk değişikliği uygulanan operasyonun detaylarını anlattı.

'DÜNYADA BİRÇOK KLİNİKTE ESTETİK CERRAHİ AMACIYLA KULLANILMAYA BAŞLADI'

Op.Dr. Baha Toygar, "Bu ameliyat aslında yaklaşık 10 yıldır yapılıyordu ama hasarlı gözlere uygulanıyordu. Genellikle gözündeki iris tabakasında problem yaşayan kişiler bu problemi giderebilmek adına bu ameliyatı oluyordu. Bundan 10 yıl önce bir doktor göz içerisinde tünel oluşturularak ameliyat yapılabileceğini buldu. Bu tedavi amaçlı kullanım daha sonra estetik amaçlı bir yönteme döndü. Göz rengi değişikliği ameliyatı, dünyada birçok klinikte estetik cerrahi amacıyla kullanılmaya başladı. Türkiye'de yeni uygulanmaya başladı. Yurt dışında iki göz rengini farklı yapmak isteyen insanlar gördüm. Türkiye'de hastalar genellikle gösterişli renkler tercih etmiyor. Mavi renk biraz daha az tercih ediliyordu ama mavi sayısı da arttı. Daha çok yeşil ve tonları tercih ediliyor. Yeşili bazen bal rengi ile karıştırarak özel bir renk elde ediyoruz. O renk çok tercih ediliyor. Mavi renk doğada aslında yeşilden fazla bulunuyor" dedi.

'ESKİ GÖZ DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİNDEN ÇOK DAHA FARKLI'

Vücutta yapılan her işlemin bir yan etkisi ve komplikasyonu olabileceğini söyleyen Op. Dr. Toygar, "Bu işlemi, gözün en dışında bulunan ve lazer yaptığımız tabaka olan korneaya tünel oluşturarak yapıyoruz. Bu tüneli biraz geniş yaparak içine pigment veriyoruz. Bu yöntemi eski renk değiştirme yöntemleriyle karıştırıyorlar. Eski yöntemlerde gözün içine iris takılıyordu. Bu iris implantı takılıyordu, gözde bir yer işgal ettiği için göz tansiyonuna ve başka komplikasyonlara neden oluyordu. Bir de lazerle depigmentasyon yöntemi vardı. Ama bu da göz tansiyonuna neden oluyordu. Şimdi uyguladığımız yeni yöntem ile hastaya daha önce seçtiği renkler simülasyon ile öncesinde gösteriliyor. Bu nedenle renk pigmenti daha isabetli oluyor. Göz içine girilmediği için ağır komplikasyonlar bulunmuyor. Sadece enfeksiyon riski olabilir ama bugüne dek görmedik. Bence en önemli komplikasyon hastanın rengi beğenmemesi çünkü geri dönüşü olmuyor. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz bir kongre var. Bilim insanları yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Eski pigmentin yıkanabilir olması gibi yeni birçok yöntem ve gelişmeler yaşanıyor" diye konuştu.

Ameliyatın damla ile yapıldığını ve operasyonun 40 ile 50 dakika arası sürdüğünü belirten Toygar, şunları söyledi:

"Süre hastanın göz yapısına göre değişiyor. Ertesi gün itibariyle hastalar günlük yaşamına dönebiliyor. Ameliyatın ardından göz açık oluyor, sadece hafif bulanık görme olabiliyor. Bu durum yaşa göre değişiyor. Türkiye sağlıkta çok önemli bir ülke. Her türlü teknolojiye sahibiz. Gözde lazer tedavisi, yakın görmede kullanılan mercekler için çok fazla yurt dışından hasta geliyor. Ayrıca saç ekimi, diş tedavisi için de gelen çok yabancı hasta var. Gerçekleştirdiğimiz göz rengi değiştirme operasyonunun sağlık turizmine katkısı olacağına inanıyorum. Ameliyat öncesi hastalarla çok ayrıntılı konuşuyoruz. Daha önce uygulananlardan farklı olarak, gözün içine müdahale edilen bir işlem değil, tamamen gözün dış tabakası olan korneada operasyon gerçekleşiyor. Göz estetiklerine, göz kapağı ameliyatları dışında bir estetik cerrahi daha girdi. Renk kartelasından hastalarla göz rengi seçiyoruz. Ardından simülasyona bakıyoruz ama sonuçlar simülasyondan daha iyi oluyor. Hastalardan iki kişi gelmelerini istiyoruz. Ameliyat esnasında bir gözü yapınca ayna vererek, bakmalarını istiyoruz. Renk tonu ve hare boyunu seçtiriyoruz. İlk gözden memnunlarsa diğer gözün operasyonuna devam ediyoruz, değillerse istenilen eklemeleri gerçekleştiriyoruz. Ameliyat öncesi ve sonrası çok detay gerektiriyor. Her insanın kornea boyutları ve şekli farklı olabiliyor. Bunları eşitlemek gerekiyor ve burada da doktorlara görev düşüyor. Bu ameliyata talep giderek artıyor."

GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRENLER KONUŞTU

Almanya'dan göz rengi değiştirme operasyonu için gelen Aycan Karabay, "Renkli gözü çok sevdiğim için kontak lens kullanıyordum. Bu nedenle bu ameliyat olmaya karar verdim. Sosyal medyada göz ameliyatıyla ilgili Azerbaycan'da birçok video gördüm. Ardından Türkiye'deki göz rengi değiştirme operasyonlarını araştırmaya başladım ve doktorum Baha Toygar'ı buldum. İletişim bilgisini aldım. Aralık ayında kontrole geldim ve ardından ameliyat olmaya karar verdim. Şu an çok memnunum. Hiç ağrım sızım yok, ameliyatım çok güzel geçti. Mavi de çok güzel renk ama ben yeşil daha doğal durduğu için ona karar verdim. Lens kullanırken de yeşil takıyordum. Her şeyden çok memnun kaldım. Doktoruma teşekkür ederim. Bana kör olursun, yaptırma diyenler çok oldu ama diğer eski teknoloji cihazıyla yapılan göz rengi değiştirme ameliyatlarından farklı olduğunu bildiğim için yaptırmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

'RENKLİ GÖZLERİME KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Göz rengini değiştiren Manken ve Sunucu Oksana Kuznetsova, "Çocukluğumdan beri renkli gözün hastasıyım. 14 yaşından beri lens kullanıyordum. Uzun yıllardır göz rengi değiştirme operasyonunu araştırıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında birçok araştırma yaptım. Bu konuda en uzman ve profesyonel olan Baha Toygar'a karar verdim. Çok doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Çünkü ameliyat öncesinde, ağrı sızı veya ters bir şey olur mu diye çok heyecanlıydım. Ameliyat resmen 5 dakika yatıp kalkmış gibi oldu. İlk gün çok ufak bulanıklık oldu bu da çok normal ikinci günümde kendimi muhteşem hissediyorum. Renkli gözlerime kavuştuğum için çok mutluyum ve herkese tavsiye ediyorum" dedi.

'LENS KULLANAMADIĞIM İÇİN DE BU AMELİYAT KARAR VERDİM'

Ameliyat olanlardan Güzellik Uzmanı Emsal Doğan, "Daha önce birkaç kez lens denemiştim ama gözlerime ağırlık hissi verdiği için kullanamadım. Gözlerimi hem kurutup hem de rahatsız ediyordu. Farklı görünmek istiyordum ve gözlerim kahverengi değil yeşil olsun istedim. Lens kullanamadığım için de bu ameliyat karar verdim. Ameliyat gibi değildi. İnsanlar ameliyat kelimesinden korkmasınlar. 40 dakika süren bir müdahaleydi ve hiç ağrım olmadı. Herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Sadece sonrasında hafif sulanma ve yanma olmuştu o da en fazla 3 saat sürdü. Ertesi gün makyaj bile yapıp kontrole geldim" diye konuştu.