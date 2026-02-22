Halsizlik Alarm Sinyali

HALSİZLİK, sanıldığının aksine sadece yoğun iş temposunun veya stresin bir sonucu değil, tiroid sorunlarından kansızlığa kadar uzanabilen hastalıkların habercisi olabiliyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizliğin doğru tanı ve yaşam düzeniyle kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak, enerjiyi artırmaya yönelik en sık ihmal edilen 5 temel öneriyi anlattı.

Gün içinde bitkin hissetmek, sabahları yorgun uyanmak ve enerjisizlikten yakınmak birçok kişinin ortak şikayeti haline geldi. Uzun süren halsizlik çoğu zaman basit bir yorgunluk değil, altta yatan önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizliğin nedenlerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu sorunla mücadelede etkili olacak bilimsel temelli 5 altın öneriyi sıraladı.

'HALSİZLİĞİ NORMAL KABUL ETMEYİN'

Halsizliğin tek başına bir hastalık olmadığını, ancak birçok hastalığın erken belirtisi olabileceğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, "Sürekli yorgunluk; kansızlık, tiroid hastalıkları, diyabet, vitamin–mineral eksiklikleri ya da kronik enfeksiyonların ilk işareti olabilir. Bu nedenle uzayan halsizlik mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmelidir" dedi.

'VİTAMİN EKSİKLİKLERİ EN SIK NEDENLER ARASINDA'

Özellikle bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin halsizliğin en sık görülen sebepleri arasında yer aldığını vurgulayan Doç. Sivritepe, "Demir eksikliği, B12 ve D vitamini düşüklüğü halsizliğin en yaygın ve en kolay tedavi edilebilir nedenleridir. Ancak takviye kullanımı rastgele değil, mutlaka kan tahlillerine göre planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

'UYKU KALİTESİ ENERJİYİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

Yorgun uyanmanın en önemli sebeplerinden birinin düzensiz uyku olduğunu söyleyen doç. Dr. Sivritepe, "Geç saatlere kadar ekrana maruz kalmak, düzensiz uyku saatleri ve bölünen uyku, gün boyu halsiz hissetmemize yol açar. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak biyolojik ritmi düzenleyerek enerji seviyesini artırır" dedi.

'KAN ŞEKERİNİ DALGALANDIRAN BESLENMEYE DİKKAT'

Beslenme alışkanlıklarının da halsizlik üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Sivritepe, "Basit karbonhidrat ağırlıklı düzensiz öğünler gün içinde ani enerji düşüşlerine neden olur. Protein, lif ve sağlıklı yağlardan zengin dengeli beslenme ise halsizlik şikayetlerini belirgin biçimde azaltır" diye konuştu.

'HAREKETSİZLİK DE HALSİZLİK NEDENİ'

Çoğu kişinin dinlenerek yorgunluğunu atmaya çalıştığını ancak hareketsizliğin de halsizliğe yol açabildiğini anlatan Doç. Dr. Sivritepe, "Paradoks gibi görünse de düzenli ve hafif–orta düzey egzersiz, vücudun enerji üretim mekanizmalarını güçlendirir. Haftada en az 3 gün yapılan tempolu yürüyüş bile enerji seviyesini ciddi oranda yükseltir" dedi.

'ALARM SİNYALİ OLARAK GÖRÜLMELİ'

Halsizliğin vücudun verdiği önemli bir uyarı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sivritepe sözlerini şöyle tamamladı:

"Halsizlik tek başına bir hastalık değildir. Eğer kalıcı hale geliyorsa mutlaka altında yatan neden araştırılmalı ve tedavi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Gelişigüzel takviyeler yerine doğru tanı ve doğru tedavi en sağlıklı yaklaşımdır."