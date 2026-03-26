Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

26.03.2026 20:08
Kahramanmaraş'ta yaşanan sıra dışı bir vaka, gebelik belirtilerinin her zaman hamilelik anlamına gelmediğini gözler önüne serdi. Mide bulantısı, adet gecikmesi ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran kadın, hamile olduğunu düşünürken yapılan tetkikler sonucunda gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Çiftçoğlu, mide bulantısı, adet gecikmesi ve baş ağrısı şikayetleriyle başvuran bir hastanın gebelik muayenesi talebiyle geldiğini belirtti.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk değerlendirmelerde gebelik tespit edilmediğini ifade eden Çiftçoğlu, "Hastanın şikayetlerinin gebelikle benzerlik göstermesi üzerine farklı ihtimalleri değerlendirdik. Bu çerçevede yapılan hormon testlerinde prolaktin seviyesinin yüksek olduğunu belirledik" dedi.

Yapılan ileri tetkiklerde hastaya hipofiz MR çekildiğini aktaran Çiftçoğlu, "MR sonucunda beynin hipofiz bölgesinde 'prolaktinoma' olarak adlandırılan bir tümör tespit ettik. Bu tümör, prolaktin hormonunun aşırı salgılanmasına neden oluyor. Genellikle iyi huylu olup ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabiliyor" diye konuştu.

GEBELİK BELİRTİLERİ FARKLI HASTALIKLARIN HABERCİSİ ÇIKABİLİR

Gebelik belirtilerine benzer şikayetlerin farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çeken Çiftçoğlu, "Prolaktin hormonu aslında beyinde hipofiz bezinden salgılanan ve süt salınımını sağlayan hormondur. Bunun yüksek olduğunu tespit ettikten sonra hastada hipofiz MR çektirdik. Çektiğimiz beyin MR'ında hastanın hipofiz dediğimiz bölgede kitleyi tümörü tespit ettik. Prolaktinoma dediğimiz bir tümör. Prolaktinoma tümörü beyinde hipofiz bölgesinde bulunmakta olup prolaktin hormonunun aşırı miktarda salgılanmasını sağlayan bir tümördür. Bu durumda iyi huyludur, kanserleşme olmasını çok yoktur. Dolayısıyla ilaçla tedavisi mümkündür ama gebelik şikayetlerini de andırdığı için mutlaka ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir durumdur. Hasta da bizle öğrendi 'hamileyim' diye geldi hasta, gebelik muayenesi olma talebiyle geldi ancak biz tümörü tespit ettik. Önce gebe olmadığını tespit ettik ve sonra 'Bu şikayetlere sebep olabilecek ne var?' diye araştırdığımızda bu durum ortaya çıktı. Yani tümörü de aynı gün içerisinde değil birkaç gün sonra ileri tetkik sayesinde öğrenmiş oldu" dedi.

Kaynak: İHA

