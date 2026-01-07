İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın

İnternette arama yaparken \'siberkondri\'ye yakalanmayın
07.01.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternette yapılan hastalıklara yönelik araştırmaların aşırıya kaçmasıyla ortaya çıkan siberkondri, kişide kaygı bozukluğuna neden oluyor. Uluslararası İntegratif Psikoterapist Muzaffer Şahin, ilerleyen yıllarda hastalık olarak tanımlanması beklenen siberkondrinin, sadece psikolojik değil fiziksel sorunlara da yol açabileceği konusunda uyardı.

İnternete erişimin artmasıyla, hastalık belirtilerine ve çeşitli semptomlara yönelik araştırmalar daha kolay yapılabiliyor. Ancak internet ortamındaki bu aramalar, kontrolsüzce yapıldığında olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor.

İnternette hastalıklarla ilgili çok fazla araştırma yapmanın siberkondri olarak tanımlandığını belirten İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası İntegratif Psikoterapist (CIIP) Muzaffer Şahin, önemli bilgiler verdi.

ÖZELLİKLE YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

Siberkondrinin; hastalık kaygısı bozukluğunu (eski adıyla hipokondri) da beraberinde getirebileceğini belirten Dr. Şahin, "İnsanlar çok kaygı duymalarından dolayı hastalıkla ilgi süreçlerini internet ortamında araştırmaya çalışıyor. İnternet ortamında araştırırken, bir takım kirli bilgilere erişiliyor. O bilgilere ulaştıkça kaygıları daha da artıyor. Özellikle yaygın kaygı bozukluğu, hastalık kaygısı bozukluğu, eski adıyla hipokondri dediğimiz problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Basit birtakım semptomlar arasında görülen bir tane semptomu büyüterek çok büyük bir hastalıkları varmış gibi kaygıları ciddi şekilde artmaya başlıyor. Özellikle yaygın kaygı bozukluğu olan kişilerde bu kaygılarının çok üst düzeyde arttığını görüyoruz" dedi.

İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın
Muzaffer Şahin

"KİŞİ KENDİ KENDİNİ HASTA EDEBİLİYOR"

İnternette hastalıklara yönelik araştırmaların sosyal ve mesleki işlevsellikleri etkileyecek boyutlara ulaşabildiğini belirten Dr. Muzaffer Şahin, "O zaman ortaya bazı sorunlar çıkmaya başlıyor. Herkeste olabilen çok basit semptomları büyütüyorlar ya da semptom olmamasına rağmen kendilerine çok aşırı bir şekilde dikkat ederek semptomları oluşturmaya başlıyorlar. Bu da onların kaygı düzeyini daha çok artırıyor. Çok hafif bir ağrı varsa üzerinde düşündükçe bedenleri daha çok geriliyor ve ağrıları daha çok artabiliyor. Kaygı düzeyi arttıkça kişilerin sempatik sistemi devreye giriyor. Alarm dediğimiz tehlike algısı ortaya çıkmaya başlıyor ve ciddi şekilde hormon salgısı oluyor. Bu kişilerin çok hafif semptomları varsa bile bu ağrı semptomlarının o gerginlikle birlikte daha da artabileceğini görüyoruz" diye konuştu.

"ARAŞTIRMA YAPARKEN BİLİMSEL DERGİLER OKUNMALI"

İnsanların belirsizlikten kurtulmak için internetten araştırmaya yöneldiğini ancak bunu yaparken dikkatli olmaları gerektiğini belirten Dr. Şahin, şu tavsiyelerde bulundu: "Bu belirsizliği gidermek için bilgiye ulaşmak istiyorlar, bu çok doğal. Ancak bunu yaparken bilimsel bilgilere ulaşmak önemli. Çok değerli hastanelerde çok değerli hekimlerimizin hastalıklarla ilgili verdikleri bilgilere ulaşabilirler. Bilimsel dergileri ve kaynakları okuyabilirler. İnternetteki gereksiz bilgilere ulaşıp bir takım formlara ya da abartılı bir yerlere ulaştıklarında kaygı düzeylerinin ciddi şekilde arttığını görüyoruz."

İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın

BU BELİRTİLER VARSA PSİKOLOJİK DESTEK ALINMALI

Siberkondrinin belirtilerini ve hangi noktada profesyonel bir destek alınması gerektiğini anlatan Şahin, "Eğer kişinin toplumsal ve mesleki işlevselliğini ciddi şekilde aksatmaya başlamışsa, günde 1 saat ya da 2 saat internette araştırıp daha sonrasında takıntılı düşünceler dediğimiz obsesif kompülsif düşünceler ortaya çıkmaya başlamışsa, kişi ondan uzaklaşamıyorsa, kafasında tekrar tekrar bunu çevirmeye başlamışsa, normal iş ve işlevlerini yapamıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Bu kez hastalık kaygısı bozukluğu, beden belirti bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu gibi bozuklukların artma riski var. Risk bu kadar artıyorsa kesinlikle klinik psikologlardan, psikoterapistlerden, psikiyatristlerden destek alınması gerekiyor" diye konuştu.

7 YIL İÇİNDE YENİ BİR HASTALIK SAYILACAK

Muzaffer Şahin, internet çağında bu tür aramalarım yaygınlaşmasıyla siberkondrinin 7-8 yıl içindeDSM-6 ve ICD kodu alarak tıp dünyasında yeni bir hastalık olarak sayılabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Muzaffer Şahin, Psikoloji, Teknoloji, Sağlık, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’deki elektrik kesintisiyle ilgili ’’terör soruşturması’’ başlatıldı Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı
BES’te devlet katkısının oranı düşürüldü BES'te devlet katkısının oranı düşürüldü
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama
ABD gözünü kararttı Grönland için operasyon an meselesi ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi
İç savaş kapıda İran’daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Resmi Gazete’de yayımlandı Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi Resmi Gazete'de yayımlandı! Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:54
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:31
Galatasaray’dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
19:18
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 22:05:53. #7.11#
SON DAKİKA: İnternette arama yaparken 'siberkondri'ye yakalanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.