Kanseri Yenen Ainam\'ın Umudu

Ülkesi Kazakistan'da Check-up yaptırmak için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrenen 32 yaşındaki Ainam Aldıyarova, aldığı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kanser tedavisi için İstanbul'a gelen Aldıyarova, Prof. Dr. Fatih Aydoğan tarafından ameliyat edildikten sonra kemoterapi tedavisini başarıyla tamamlayarak kanseri yendi.

Kanseri yenen Aldıyarova, Memorial Sağlık Grubu'nun '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlediği "Umuda Yolculuk: Meme Kanseri Sonrası Yeni Bir Başlangıç" konulu söyleşide meme kanseri sürecini nasıl başarıyla tamamladığını anlattı.

DOKTORUMUN "KANSER HAYALLERİNİ ERTELEMESİN" CÜMLESİ HAYAT FELSEFEM OLDU

Check-up sırasında kadın doğum hekimine kontrole giden ve yapılan tetkikler sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen 32 yaşındaki Kazakistan vatandaşı Ainam Aldıyarova, yaşadığı süreçleri şu sözlerle anlattı:

"Haberi aldığımda büyük üzüntü yaşadım. Kanser tedavisi için doktor arayışına girdiğim sırada, İstanbul'da Prof. Dr. Fatih Aydoğan'a ulaştım. Tedavimi olmak için Kazakistan'dan Türkiye'ye geldim. Prof. Dr. Aydoğan ve ekibi tarafından mastektomi ve implant ameliyatım başarıyla yapıldı. Sonrasında Prof. Dr. Kerem Okutur tarafından kemoterapi sürecin tamamlandı. Doktor Fatih beyin bana bu süreçte kurduğu "Kanser senin hayallerini ertelemesin!" cümlesini hiç unutamıyorum. Bu cümle benim hayat felsefem oldu. Zorlu tedavi sürecimin ardından hala kullanmam gereken ilaçlarım ve uymam gereken kurallarım var ama ben hayatı dolu dolu yaşamayı seçtim. Bu sene dördüncü kemoterapi tedavimi aldıktan sonra düzenlenen maraton koşularına katıldım. Bitiş çizgisine ulaştığım gibi her şeyi başarabileceğimi anladım. Süreç her ne kadar zor olsa da bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Motivasyonu hiç bir zaman dışardan beklememeliyiz, kalbimiz attığı sürece her şeyi yapabiliriz. Şu anda kendi ülkemdeki insanlar için sosyal medya hesaplarından düzenli kontrol yaptırmaları için hatırlatmalar yapıyorum. Meme kanserinde farkındalık yaratmak için birçok organizasyona katılıyorum ve anne karnında bebeklerin kordonu tutmasını örnek alarak ördüğüm el örgülerini ise prematüre bebeklere ulaştırıyor ve kanser tedavisi gören çocuklara da bebekler ve yelekler örerek hediye olarak gönderiyorum."

EL ÖRGÜLERİ İLE DİĞER HASTALARA UMUT OLUYOR

Meme kanserinde farkındalık oluşturmak için birçok organizasyona katılan Aldıyarova, anne karnında bebeklerin kordonu tutmasını örnek alarak ördüğü el örgüsü bebekleri pramatüre ve kanser tedavisi gören bebeklere hediye olarak gönderiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenlenen, 'Umuda Yolculuk: Meme Kanseri Sonrası Yeni Bir Başlangıç' konulu söyleşiye katılan Aldıyarova, yaşadığı zorlu süreci ve bu durumla nasıl başa çıktığını katılımcılarla paylaştı. Meme Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan ise erken teşhisin, doğru tedavinin ve hastalık sürecindeki motivasyonun öneminden bahsetti.

PROF. DR. AYDOĞAN: ERKEN TEŞHIS MEME KANSERI TEDAVISINDE BAŞARI ORANINI ARTIRIYOR

Söyleşide, Prof. Dr. Fatih Aydoğan ve kanseri atlatmış genç kadınlar tedavi süreçleri hakkında konuştu. Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Bugün genç yaşta meme kanseri tanısı alan ve süreci atlatan hastalarımız ile yeni meme kanseri tanısı almış ya da farkındalık amacıyla katılım sağlayan dinleyicilerimizi biraraya getirdik. Her bir hastamızın ilham verici öyküleri var. Bu söyleşi sayesinde diğer kadınlara da ilham oldular ve yol gösterdiler. Meme kanseri erken tedaviyle iyi bir şekilde yönetilebiliyor. Bu yüzden şunu söyleyebilirim ki "Kanser hayallerinizi ertelemesin!" diye konuştu.

Prof. Dr. Fatih Aydoğan, erken teşhisin, multidisipliner yaklaşım eşliğinde hastaya özel uygulanılan tedavinin ve hastalık sürecindeki motivasyonun öneminden bahsetti.

'Umuda Yolculuk: Meme kanseri sonrası yeni bir başlangıç' başlıklı seminere katılan kanseri atlatmış genç yaştaki kadınlar, ilham verici hikayelerini dinleyiciler ile paylaştı. Kanser tedavisinde; yaşadıkları zorlu süreçleri, bu süreçle nasıl başa çıktıklarını ve onları motive eden şeylere nasıl tutundukları hakkında konuştu.