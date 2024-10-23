Kanseri Yenen Ainam'ın Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kanseri Yenen Ainam'ın Umudu

Kanseri Yenen Ainam\'ın Umudu

Ainam Aldıyarova, kanser tedavisini başarıyla tamamlayarak farkındalık yaratıyor.

23.10.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkesi Kazakistan'da Check-up yaptırmak için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrenen 32 yaşındaki Ainam Aldıyarova, aldığı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kanser tedavisi için İstanbul'a gelen Aldıyarova, Prof. Dr. Fatih Aydoğan tarafından ameliyat edildikten sonra kemoterapi tedavisini başarıyla tamamlayarak kanseri yendi.

Kanseri yenen Aldıyarova, Memorial Sağlık Grubu'nun '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlediği "Umuda Yolculuk: Meme Kanseri Sonrası Yeni Bir Başlangıç" konulu söyleşide meme kanseri sürecini nasıl başarıyla tamamladığını anlattı.

DOKTORUMUN "KANSER HAYALLERİNİ ERTELEMESİN" CÜMLESİ HAYAT FELSEFEM OLDU

Check-up sırasında kadın doğum hekimine kontrole giden ve yapılan tetkikler sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen 32 yaşındaki Kazakistan vatandaşı Ainam Aldıyarova, yaşadığı süreçleri şu sözlerle anlattı:

"Haberi aldığımda büyük üzüntü yaşadım. Kanser tedavisi için doktor arayışına girdiğim sırada, İstanbul'da Prof. Dr. Fatih Aydoğan'a ulaştım. Tedavimi olmak için Kazakistan'dan Türkiye'ye geldim. Prof. Dr. Aydoğan ve ekibi tarafından mastektomi ve implant ameliyatım başarıyla yapıldı. Sonrasında Prof. Dr. Kerem Okutur tarafından kemoterapi sürecin tamamlandı. Doktor Fatih beyin bana bu süreçte kurduğu "Kanser senin hayallerini ertelemesin!" cümlesini hiç unutamıyorum. Bu cümle benim hayat felsefem oldu. Zorlu tedavi sürecimin ardından hala kullanmam gereken ilaçlarım ve uymam gereken kurallarım var ama ben hayatı dolu dolu yaşamayı seçtim. Bu sene dördüncü kemoterapi tedavimi aldıktan sonra düzenlenen maraton koşularına katıldım. Bitiş çizgisine ulaştığım gibi her şeyi başarabileceğimi anladım. Süreç her ne kadar zor olsa da bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Motivasyonu hiç bir zaman dışardan beklememeliyiz, kalbimiz attığı sürece her şeyi yapabiliriz. Şu anda kendi ülkemdeki insanlar için sosyal medya hesaplarından düzenli kontrol yaptırmaları için hatırlatmalar yapıyorum. Meme kanserinde farkındalık yaratmak için birçok organizasyona katılıyorum ve anne karnında bebeklerin kordonu tutmasını örnek alarak ördüğüm el örgülerini ise prematüre bebeklere ulaştırıyor ve kanser tedavisi gören çocuklara da bebekler ve yelekler örerek hediye olarak gönderiyorum."

EL ÖRGÜLERİ İLE DİĞER HASTALARA UMUT OLUYOR

Meme kanserinde farkındalık oluşturmak için birçok organizasyona katılan Aldıyarova, anne karnında bebeklerin kordonu tutmasını örnek alarak ördüğü el örgüsü bebekleri pramatüre ve kanser tedavisi gören bebeklere hediye olarak gönderiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenlenen, 'Umuda Yolculuk: Meme Kanseri Sonrası Yeni Bir Başlangıç' konulu söyleşiye katılan Aldıyarova, yaşadığı zorlu süreci ve bu durumla nasıl başa çıktığını katılımcılarla paylaştı. Meme Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan ise erken teşhisin, doğru tedavinin ve hastalık sürecindeki motivasyonun öneminden bahsetti.

PROF. DR. AYDOĞAN: ERKEN TEŞHIS MEME KANSERI TEDAVISINDE BAŞARI ORANINI ARTIRIYOR

Söyleşide, Prof. Dr. Fatih Aydoğan ve kanseri atlatmış genç kadınlar tedavi süreçleri hakkında konuştu. Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Bugün genç yaşta meme kanseri tanısı alan ve süreci atlatan hastalarımız ile yeni meme kanseri tanısı almış ya da farkındalık amacıyla katılım sağlayan dinleyicilerimizi biraraya getirdik. Her bir hastamızın ilham verici öyküleri var. Bu söyleşi sayesinde diğer kadınlara da ilham oldular ve yol gösterdiler. Meme kanseri erken tedaviyle iyi bir şekilde yönetilebiliyor. Bu yüzden şunu söyleyebilirim ki "Kanser hayallerinizi ertelemesin!" diye konuştu.

Prof. Dr. Fatih Aydoğan, erken teşhisin, multidisipliner yaklaşım eşliğinde hastaya özel uygulanılan tedavinin ve hastalık sürecindeki motivasyonun öneminden bahsetti.

'Umuda Yolculuk: Meme kanseri sonrası yeni bir başlangıç' başlıklı seminere katılan kanseri atlatmış genç yaştaki kadınlar, ilham verici hikayelerini dinleyiciler ile paylaştı. Kanser tedavisinde; yaşadıkları zorlu süreçleri, bu süreçle nasıl başa çıktıklarını ve onları motive eden şeylere nasıl tutundukları hakkında konuştu.

Kaynak: DHA

Kanser Tedavisi, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Kazakistan, İstanbul, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanseri Yenen Ainam'ın Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kanseri Yenen Ainam'ın Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.