Kardeşler Birlikte Kalp Ameliyatı Geçirdi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan kardeşlerden 2,5 yaşındaki Sümeyra Gökçe Ay ile Mehmet Akif Ay (12), bir gün arayla kalp ameliyatı oldu. Aynı yoğun bakımda yatan kardeşlerin durumlarının iyi olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Nihat Çine , "İkisinin birden ameliyat olmasına karar verdik. Ailesinin de böylece daha konforlu olmasını planladık. Ameliyatların ardından diğer kardeşlerini de araştırdık. Üçüncü kardeşin de kalbinde delik olduğunu tespit ettik" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Çiğdem (44)-Erol Ay (42) çiftinin 5 çocuğundan biri olan Mehmet Akif Ay, kalpten çıkan ana atardamarın altındaki darlık nedeniyle 5 yıl önce ilk ameliyatını oldu. Hastalığının nüksetmesi ve kalp kapaklarını etkilemesi nedeniyle yeniden ameliyat kararı alınan Mehmet Akif Ay'ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takibi sürerken; 2,5 yıl önce dünyaya gelen Down sendromlu kardeşi Sümeyra Gökçe'nin de kalp kapakçıklarında gelişim kusuru ve kalbinde delik tespit edildi. Bir gün arayla ameliyat olan kardeşler, birlikte sağlığına kavuştu.

'HER CANLI DOĞUMDA YÜZDE 1 İHTİMAL'

İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, kalp hastalıklarının genetik geçişli olabileceğini belirterek, "Mehmet Akif'in, 7 yaşındayken hastanemizde yapılan ilk ameliyatının ardından takiplerine devam ediliyordu. Bu sırada dünyaya gelen küçük kardeşinin de doğduktan sonraki takiplerinde kalp kapakçılarında gelişim kusuru ve kalbin içinde delik olduğu tespit edildi. Onun da takipleri başladı. Abisinin ameliyat kararı alınmışken, küçük kardeş için de aynı karar alındı. İkisinin birden ameliyat olmasına karar verdik. Ailesinin de böylece daha konforlu olmasını planladık. Her canlı doğumda yaklaşık yüzde 1 doğuştan kalp rahatsızlığı olma ihtimali var. Eğer bir kardeşte kalp rahatsızlığı varsa diğer kardeşte de olma ihtimali yükseliyor. O yüzden kontrollerinin yapılması gerektiğini ailelere iletiyoruz" dedi.

'DİĞER KARDEŞLERİ DE ARAŞTIRDIK'

5 Ağustos'ta Sümeyra Gökçe, 6 Ağustos'ta ise Mehmet Akif'in ameliyatının gerçekleştirildiğini ve iki kardeşin aynı yoğun bakım servisinde yan yana yataklarda yattığını anlatan Doç. Dr. Nihat Çine, ameliyat olan iki kardeşin dışında bir diğer kardeşte de kalp rahatsızlığı çıktığını söyledi. Doç. Dr. Çine, "Ameliyatların ardından diğer kardeşlerini de araştırdık. 5 kardeş olan hastalarımızın diğer 3 kardeşi daha kontrol edildi. Bugüne kadar sağlıklı bildikleri kardeşlerin ekokardiyografi ve genel kardiyoloji kontrollerini yaptık. Üçüncü kardeşin de kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Gerekli tetkikleri devam ediyoruz. 'Biz iki kardeşte var' derken, üçüncü kardeş de eklendi" diye konuştu.

'AMELİYAT SAYILARIMIZ GİDEREK ARTIYOR'

7'nci sınıfa geçen Mehmet Akif Ay'ın kalbindeki darlığın tekrarlama ihtimalinin daha da azaldığını kaydeden Dr. Çine, "Eğer küçük yaşta bu rahatsızlıktan dolayı ameliyat olursa tekrarlama riski yüksek. Çünkü kas dokularının büyümesiyle birlikte darlığın da artması söz konusu olabiliyor. Ama şu an büyük kardeş 12 yaşında olduğu için darlık oluşturacak bir büyüme ihtimali azaldı. Ameliyatta kalbin atardamarın altındaki daralmış olan bölgeyi genişleterek, normal hale getirdik. Şu anda bu kısım oldukça rahatladı. Bu darlık aynı zamanda kalp kapaklarını da etkilemiş ve yetmezliğe neden olmuştu. Aorta ve bir diğer kapağında yetmezliği vardı. Büyük kardeşin ameliyatında bu iki kapağı da onardık. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Hastanemizde yenidoğan grubundan başlayıp, erişkin yaşa gelinceye kadar tüm yaş gruplarında kompleks ameliyatlar yapılıyor. Ameliyat sayılarımız giderek artıyor. Bölge dışından da gelen hastalarımız oluyor. Sağlıkla evlerine göndermek gayreti içerisindeyiz" dedi.

'HEP DUA ETTİM'

Anne Çiğdem Ay da "Oğlumuzu aylarca hastaneye götürüp getirdik. Küçük kızım Down sendromlu doğdu. Onun da doğuştan fark edildi. Bir gün arayla ameliyat oldular. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine kardeşleri de getirdik. Büyük kızım Cemre Nur'da (9) sorun çıktı. Doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Ameliyat sırasında korkmadım. Hep dua ettim, sağ salim çıktılar" diye konuştu.

'SON ZAMANLARDA YORULMAYA BAŞLAMIŞTI'

İnşaat ustası baba Erol Ay (42) ise "Ailede yoktu, büyük oğlumda önce böyle bir rahatsızlık çıktı. Tüm takipleri bu hastanede yapıldı. Oğlum 7 yaşında olmuştu, sonra da burada takip edildi. Mehmet Akif'in bazı hareketleri yapmaması lazım ama çocuk olduğu için engel olamıyoruz. 'Top oynayacaksan kaleye geç' diyoruz, onu korumaya çalışıyoruz. Ameliyattan önce, son zamanlarda yorulmaya başlamıştı. Biraz belli oluyordu. 5 yıl önce ameliyat olduğunda bir daha tekrarlayabileceğini söylemişlerdi ama bu sefer ihtiyaç olmayabilir diye düşünüyoruz" dedi.