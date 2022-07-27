Kars'ta sağlıkçılara yönelik "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" başladı

Kars'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde görev yapan sağlık görevlilerine, Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" verilmeye başlandı.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen eğitim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitime, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Muhammet Çömçe ve Doç. Dr. Mehmet Enes Gökler, kurumun daire başkaları, Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu'nun yanı sıra Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Iğdır'dan sağlık personeli katıldı.

Çömçe, burada yaptığı konuşmada, insanların sağlığının kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, bunu korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına önemli görevler düştüğünü anlatan Çömçe, "Vatandaşımız hastalandığı zaman tedavi edeceğiz, onların rehabilitasyon sürecini takip edeceğiz, sonra da sağlığına kavuşturacağız. Bu noktada sizlere ve bizlere çok fazla görev düşüyor." dedi.

Çömçe, insanların sağlığını korumanın önemine vurgu yaparak, "Bizler, zamanında planlarımız doğrultusunda sistematik şekilde doğru müdahaleler yaparsak insanları doğru yaşatırsak, sağlıklarını doğru korursak hastalandırmamayı başarabiliriz. Ülkemizde yaşayan her bir bireyin sağlığından sorumluyuz, onun için toplumun sağlığını korumalıyız. Bu tedavi etmekten daha kutsal bir görevdir." diye konuştu.

Uzman Dr. Lazoğlu da Kovid-19 salgını sürecinde halk sağlığı hizmetinin önemini ve toplum için ertelenemez, vazgeçilmez olduğunu yaşayarak gördüklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada verilen eğitimi, ilimizde ve bölgemizde sunulan halk sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artırılması açısından büyük şans olarak görüyoruz. Bu eğitimin ilimizde yapılıyor olması ve bu vesileyle sizleri ilimizde misafir ediyor olmamız ildeki tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızı çok mutlu etti. Salgın sürecinde ülkemizin Pandemi Eylem Planı'na uygun hareket etmeye çalıştık. Bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum."

Kentte 3 gün sürecek eğitimde, aile hekimliği dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetler ve güncel uygulamalar hakkında bilgilerinin artırılması, bölge, il ve ilçeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, katılımcıların iş deneyimlerini paylaşarak hizmet standardına katkı sağlanması, personel iş motivasyonunun yükseltilmesi ve nihayetinde toplum sağlığına yapılacak hizmetlerin geliştirilip güçlendirilerek toplum sağlık düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amaçlanıyor.

Eğitim, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.