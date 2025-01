Kebapçıdan Çapraz Bulaşma Uyarısı

Sağlık

Adanalı kebapçı çapraz bulaşa karşı uyardı

Tavuk kesilen bıçakla et kesmek çapraz bulaşa yol açıyor

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın:

"Tavuk, çok çabuk zehirler"

ADANA - Adanalı kebapçı et kesilen bıçakla tavuk, tavuk kesilen bıçakla et kesilmesinin çapraz bulaşa yol açtığını belirterek, "Tavuk hafif beklemede ve sıcakta kalması zehirlenmeye yol açar. Bu nedenle çok dikkat edilmeli" dedi.

Gıdalarda çapraz bulaşma, mikroorganizmanın maruz kaldığı bir yüzeyden, bulaşma olmamış başka bir yüzeye bulaşma olması olarak tanımlanıyor. Çapraz bulaşma gıdadan gıdaya, ekipmandan gıdaya, temas yüzeyinden gıdaya, insandan gıdaya gibi birçok şekilde bulaşabiliyor. Bulaş olması ise ciddi zehirlenmelere yol açıyor.

Ustası uyardı

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ise et kesilen bıçakla tavuk, tavuk kesilen bıçakla da et kesilmemesi gerektiği konusunda hem vatandaşlara hem de çalışanlarına uyarılarda bulundu.

"Sağlık her şeyden önemli"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Et bıçağı ve et tahtası tavuk bölümünden ayrı olmak zorunda. Çünkü tavuk ve etin çapraz bulaşması olabilir. Bu da zehirlenmeye ve hastalanmaya yol açar. Et ve tavuğun dolapları, doğranma yeri, bıçak ve tahtaları ayrı olmalı. Yıllar önce biz bunun eğitimi aldık. Hiçbir zaman tavuk ve eti aynı yere getirmedim. Çünkü sağlık bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

"Tavuk yerini, et yerini, sebze yıkama yerini ayırıyorum"

Tavuğun zehirlenmeye çok çabuk yol açtığını belirten Aydın, "Tavuk, zehirlenmeye en elverişli olan üründür. Ette zehirlenme kolay kolay olmaz. Eğer et çok bayatsa veya ocakta is yaparsa zehirlenme olur. Tavuk ise hafif beklemede ve sıcakta kalması zehirlenmeye yol açar. Ustalarımıza her gün uyarıda bulunuyorum. Tavuk yerini, et yerini, sebze yıkama yerini ayırıyorum" dedi.

"Yağ kalıntıları zehirler"

Kebapçılardaki temizlenmeyen bacalarında zehirlenmeye yol açabileceğini vurgulayan Yaşar Aydın, "Eğer baca temizlenmezse kebap ocağı bacasının içinden akan yağ kalıntıları kebabın üstüne dökülür ve oda zehirlenmeye yol açar. Biz buradan para kazanıyorduk buraya da bakmamız lazım. Bütün kazancı almak olmaz" diye konuştu.