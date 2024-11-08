Köprüler Lösemi İçin Turuncu Işıldadı

Sağlık

Her yıl, 2 ile 8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenip, bu etkinliklerde kamuoyunun lösemi konusunda farkındalık oluşturması ve bilinçlenmesi hedefleniyor.

Hastalığa dikkat çekmek amacıyla, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri turuncu renkli ışıklar ile aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntüler

-Sultan Selim Köprüsü'nden görüntüler

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2- MALTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN VİNÇ 6 ARACA ÇARPTI

Murat SOLAK-Mert ORDU/İSTANBUL,- MALTEPE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç aynı istikamette ilerleyen 6 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza,16.30 sıralarında Başıbüyük- Samandıra Yolu, Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GHR 290 plakalı vinç, aynı istikamette ilerleyen 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs otomobilin üzerine çıktı. Toplamda 7 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza anını anlatan Yüksel Uzun, "Maltepe istikametine müşteri aracıyla teste çıkmıştık. Vinçle peş peşe geliyorduk. Zaten aracı bariyere yaslamasıyla durum bu. 7-8 araç vardı. Bizde şok olduk. Anlam veremedik. Hastaneden ambulans geldi. Hemen aldılar yaralıları. Büyük bir kaza atlattık. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Görüntü dökümü

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Yüksel Uzun röp

- Genel ve detay görüntüler

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3- BEYOĞLU'NDA TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN LASTİKLERİNİ KESEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının büyümesi üzerine aracından inen sürücü, diğer aracın lastiklerini kesti. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Adliyeye sevk edilen K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Firüzağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. aracıyla sokağa giriş yaptığı sırada ters yönden gelen K.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen K.B. diğer aracın lastiklerini keserek patlattı. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydederken aracın lastiklerini kesen şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen K.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.