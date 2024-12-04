Korneanın Önemi: Erken Tanı ve Yeni Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Korneanın Önemi: Erken Tanı ve Yeni Tedavi Yöntemleri

Korneanın Önemi: Erken Tanı ve Yeni Tedavi Yöntemleri

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, kornea hastalıklarının erken teşhisinin ve tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Keratokonus ve kornea nakli gibi konularda modern tekniklerin başarı oranlarını artırdığına vurgu yaptı.

04.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:32
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KORNEA hastalıklarının tedavi yöntemleri ve erken tanının önemine değinen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, keratokonus hastalığından kornea nakline kadar birçok tedavi seçeneği hakkında bilgiler verdi. Korneanın göz sağlığında hayati bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Gözün en dış kısmında yer alan şeffaf ve hassas bir tabaka olarak işlev görüyor. Çevresel faktörlere karşı açık bir yapıya sahip olan bu doku, enfeksiyonlar, yaralanmalar ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle hasar görebiliyor. Bu tür hasarlar görme kayıplarına yol açabileceği gibi, ilerleyen evrelerde kornea nakli gibi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına neden olabiliyor" dedi.

Kornea hastalıklarının erken teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini söyleyen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, keratokonus gibi genç yaşlarda görülen hastalıkların doğru müdahalelerle ilerlemesinin durdurulabileceğini ifade etti. Ayrıca Prof. Dr. Yıldırım, kök hücre tedavileri ve gelişmiş cerrahi teknikler sayesinde görme kaybı yaşayan hastalara umut olunduğunu belirtti.

'KERATOKONUS HASTALIĞINA DİKKAT'

Prof. Dr. Yıldırım, keratokonus hastalığının özellikle genç erişkin bireylerde görülen ciddi bir sorun olduğunu ifade ederek, "Bu hastalık çocukluk çağında başlayabilir ve ilerleyerek düzensiz astigmatizma ile kalıcı görme kaybına yol açabilir. Erken tanı koyduğumuz hastalarda 'vitaminli ışık tedavisi' gibi yöntemlerle hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz" dedi.

KORNEA NAKLİNDE YENİ TEKNİKLER

Kornea naklinin ileri evre kornea hastalıklarında uygulandığını aktaran Prof. Dr. Yıldırım, günümüzde kullanılan modern tekniklerin başarı oranını artırdığını belirtti. Prof. Dr. Yıldırım, "Artık dikişsiz ameliyat teknikleri ile astigmatizmanın artışını önleyebiliyor, hastaların görme seviyelerini yüzde yüzlere ulaştırabiliyoruz. Ayrıca, kornea hastalıklarının tedavisinde kök hücre uygulamalarının başarıyla kullanılmaktadır. Özellikle kimyasal yaralanmalarda ve kök hücre kayıplarında, hastanın sağlıklı gözünden ya da birinci derece yakınlarından alınan doku ile başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

'ERKEN TANI VE TAKİP ÇOK ÖNEMLİ'

Kornea hastalıklarının tedavisinde erken tanının ve düzenli takibin öneminden bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Enfeksiyon ve keratokonus gibi hastalıkların erken teşhis edilmesi, kornea nakli gereksinimini ortadan kaldırabilir. Hastalarımızın düzenli göz kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KORNEA BAĞIŞI VE GÖZ BANKALARININ ÖNEMİ

Kornea naklinin başarıyla uygulanabilmesi için organ ve doku bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Ülkemizde göz bankaları sistemi sayesinde hastaların ihtiyaç duyduğu kornea dokularına erişim daha düzenli ve hızlı bir şekilde sağlanabiliyor. Ancak bağış oranlarının artması, daha fazla hastanın görme yetisini geri kazanmasına olanak tanıyabilir. Özellikle kornea naklinin yüzde yirmilerin altına düşen görme kayıplarında etkili bir tedavi yöntemi olduğunu düşünürsek, organ bağışının yalnızca bir iyilik değil, birçok kişi için bir umut ışığı olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Korneanın Önemi: Erken Tanı ve Yeni Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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