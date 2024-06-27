Doktorlar ile mümessil arasında "Kuğu" emojili yolsuzluk! Çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Doktorlar ile mümessil arasında "Kuğu" emojili yolsuzluk! Çifte soruşturma başlatıldı

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Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının, hastalara verdikleri her bir ilacın kupürü için ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi göndererek kazancın yarısını istedikleri iddiası üzerine 4 doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Bolu Valiliği, olayın daha detaylı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

27.06.2024 11:37
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Bolu'da 2 devlet hastanesinde görevli ortopedi doktorlarının ilaç mümessilleri ile ortak çalışarak kazancın yarısını aldıkları iddiası üzerine 4 doktor hakkında soruşturma başlatıldı. WhatsApp aracılığıyla yazdıkları her ilaç için bir kuğu emojisi gönderen doktorların görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağı soruşturma sürecinde netlik kazanacak.

İLAÇ MÜMESSİLİ YAŞANANLARI BİR BİR ANLATTI

Bolu'da ilaç mümessili olarak çalışan 42 yaşındaki T.Ş., Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) 5 Haziran'da şikayette bulunarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için kendisinden ilaç parasının yarısını aldıklarını söyledi.

Kuğu emojili ilaç oyunu! Kazancın yarısına ortak olan doktorlar hakkında soruşturma

4 DOKTOR HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA

Şikayetin ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kuğu emojili ilaç oyunu! Kazancın yarısına ortak olan doktorlar hakkında soruşturma

"ALINAN PARANIN YÜZDE 50'SİNİ VERİYORDUM"

Soruşturma kapsamında ilaç mümessili T.Ş. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede "FTR uzmanıyla, haftanın 1 veya 10 günde bir ortopedi uzmanlarıyla buluşarak alınan paranın yüzde 50'sini taraflarına veriyordum. Uzman Doktor U.G. Hyalüronik Asit kupürlerini topluyordu, benimle buluştuğu günlerde kupürleri bana veriyordu. Ben de kupür karşılığı yüzde 50'sini ona veriyordum. U.G. para alma işlemine halen devam etmektedir." dedi.

Kuğu emojili ilaç oyunu! Kazancın yarısına ortak olan doktorlar hakkında soruşturma

"2-3 YILDIR KUĞU EMOJİSİ ATIYORDU"

PRP işlemlerinde ise hasta direkt beni arıyordu. Kanı hemşire alıyor, bana veriyordu. Ben PRP hazırlamasını tamamlayıp hekime bilgi veriyordum. Hekim gelip hastaya PRP işlemini uyguluyordu. Hasta işlem bittikten sonra hastaneden ayrılmadan önce nakit olarak bana veya IBAN numarasından tarafıma havale ile gönderiyordu. Yine paranın yüzde 50'sini hekime elden veriyordum. Yaklaşık 2-3 yıldır kupür toplamak yerine WhatsApp'tan bana mesaj atıyorlardı. R.Ö. kuğu emojisi atıyordu" ifadelerini kullandı.

DOKTORLARA ADLİ SORUŞTURMA DA AÇILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı. Bolu Valiliği tarafından soruşturmanın daha detaylı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu. Hastanede mesailerine devam eden doktorların görevlerine devam edip etmeyeceklerinin ise soruşturma sürecine göre netlik kazanacağı öğrenildi.

Doktorlar ile mümessil arasında "Kuğu" emojili yolsuzluk! Çifte soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Bolu Valiliği, İzzet Baysal, Bolu, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktorlar ile mümessil arasında 'Kuğu' emojili yolsuzluk! Çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Memleket de dürüst insan kalmamış. Doktor ,savcı ,hakim ,avukat vb kirli işlere bulaşırsa , eline fırsat gecen sade vatandaş ne yapmaz. 13 0 Yanıtla
  • Ankara null: ferhat eser ve yavuz d ye sorusturma baslatilacak guzel haber bu 1 0 Yanıtla

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