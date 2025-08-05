Lösemiyle Mücadelede İkizlerin Umut Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Lösemiyle Mücadelede İkizlerin Umut Hikayesi

Lösemiyle Mücadelede İkizlerin Umut Hikayesi
05.08.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemi tedavisi sonrası moral bulmak için LÖSEV tatil köyünde Keyifli zaman geçiren ikizler, umut veriyor.

İSTANBUL'da yaşayan, 1 yaşındayken lösemiye yakalanan ve 3 yıllık tedavilerinin ardından hastalığı yenen ikizler Muhammed Emin Akdemir ve Muhammed Emir Akdemir (10), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait tatil köyünde moral buldu. Ağabeylerini kendileri henüz 6 aylıkken aynı hastalıktan kaybettiklerini söyleyen Muhammed Emin Akdemir, "Hayatımda LÖSEV olmasaydı, çok şeyi göremeyecek ve bilemeyecektim. Ağabeyim 6 yaşında vefat etti. O tek başınaydı. Ağabeyim vefat ettiği için çok üzgünüm. Keşke hayatta olsaydı" dedi.

İstanbul'da yaşayan ikizler Muhammed Emin Akdemir ve Muhammed Emir Akdemir henüz 1 yaşındayken lösemi hastalığına yakalandı. İki kardeş, 3 yıllık tedavilerinin ardından hastalığı yendi. Sağlıklarına kavuşmalarının ardından ikizler, Bodrum ilçesindeki LÖSEV'e ait tatil köyüne geldi. Burada konaklayıp, denize giren, oyunlar oynayıp, tekne turuna katılana ikiz kardeş moral buldu. İkizlerin yaşadığı bu süreç, lösemiyle mücadele eden çocuklara umut oldu. Ağabeylerini kendileri henüz 6 aylıkken aynı hastalıktan kaybettiklerini söyleyen Muhammed Emin Akdemir, "İkizimle birlikte hastanede yatıyorduk. Doktorlar bizi çok seviyordu ve lakap takıyordu. Bu lakaplardan biri 'mango ikizleri'ydi. Doktorlar neşeliydi, bizim için duvarlara çizgi film karakterlerinin maketlerini koyuyorlardı. Hastalık sürecim 2016 yılında başladı, 2019 yılında bitti. Kardeşimle birlikte bu hastalığı yeneceğime inanmıştım. Duygusal olarak biraz endişeliydim. Kendime hep inanıyordum ve güveniyordum, neşeliydim" ifadelerini kullandı.

'HİÇ PES ETMESİNLER'

Bodrum'da birçok etkinliğe katıldığını ve eğlendiğini söyleyen Akdemir, "Buraya geldiğim için çok mutlu hissediyorum. Hayatımda LÖSEV olmasaydı çok şeyi göremeyecek ve bilemeyecektim. Ağabeyim lösemiye yakalandı ve 6 yaşında vefat etti. O tek başınaydı. Ağabeyim vefat ettiği için çok üzgünüm. Keşke hayatta olsaydı. Tedavi gören arkadaşlarım hiç pes etmesinler, kendilerine inansınlar. Hiç endişelenmesinler ve üzülmesinler. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" diye konuştu.

'DOKTOR OLACAĞIM, KANSER HASTASI ARKADAŞLARIMI KURTARACAĞIM'

İleride doktor olmak istediğini ve kanserli çocukları kurtarmak istediğini söyleyen Muhammed Emir Akdemir ise "1 yaşında hastalığa yakalandım. Daha sonra LÖSEV ile tanıştım. Hastane sürecinde bizimle çok ilgilendiler. Çok eğlendik, etkinlikler yaptık. Hastalığımı yenince çok mutlu oldum. Hala LÖSEV'in etkinliklerine katılıyorum. Hem İstanbul'da hem burada eğlenceli ve eğitici vakit geçiriyoruz. İyi ki LÖSEV ile tanışmışım, çok mutluyum. Hastalık süreci devam edenler kendilerine inansınlar. Başaracaksınız, hastalığı yeneceksiniz. Doktor olmak ve lösemili çocukları iyileştirmek istiyorum. Bütün kanser olan arkadaşlarımı kurtarmak istiyorum" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK BİRBİRLERİNE SARILMIŞ DURUMDALAR'

Akdemir kardeşlerin hayat mücadelesini anlatan LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne de şöyle konuştu:

"Emin ve Emir İstanbul'dan geliyorlar. Çok etkileyici bir hikayeleri var. Ağabeyleri lösemi hastasıyken, anneleri ağabeye uyumlu ilik bulunması için tekrar hamile kalıyor. Ne yazık ki iki kardeşin iliği ağabeye uymuyor. Ağabeylerini lösemi hastalığından kaybediyorlar. 1 yaşındayken ikisi birden kanser tanısı alıyor. Onlar için zorlu bir mücadele başlıyor. Bizler de onlar hastanedeyken LÖSEV ailesi olarak tanıştık. İstanbul'dan geliyorlar, şu an süreçleri tamamlandı. Sağlıklılar ve pek çok çalışmamızın içerisinde yer alıyorlar. Böyle bir hikayenin ardından moral ve motivasyonları çok önemli. Psikolojik olarak birbirlerine sarılmış durumdalar. Çift yumurta ikizi olarak dünyaya geliyorlar ve ağabeylerinin sürecinden sonra birbirlerine daha çok bağlanmışlar. LÖSEV ailesi olarak moral ve motivasyonları, sosyal hayatlarına yeniden dönebilmeleri çok önemli. Bu nedenle pek çok çalışmamızda onlar da bizlerle birlikteler. Eğleniyorlar, öğreniyorlar ve yeni arkadaşlar ediniyorlar."

Kaynak: DHA

İstanbul, Bodrum, Lösemi, Lösemi, Sağlık, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lösemiyle Mücadelede İkizlerin Umut Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı!
İsrail’de siyasi kriz Ana muhalefet lideri, Netanyahu’yu hedef aldı İsrail'de siyasi kriz! Ana muhalefet lideri, Netanyahu'yu hedef aldı
Özel hastane fazla para almıştı 11 bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı Özel hastane fazla para almıştı! 11 bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı
Belediye “görülmeye değer mahalle“ unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok Belediye "görülmeye değer mahalle" unvanı verdi ama görmeye gidecek yolu yok
Otomobilin Çarptığı Eşek Ölürken, Yavrusu Yanında Bekledi Otomobilin Çarptığı Eşek Ölürken, Yavrusu Yanında Bekledi
Muhtarı isyan ettiren olay Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Amcanın yeğenini öldürdüğü o anlar kameraya yansıdı Amcanın yeğenini öldürdüğü o anlar kameraya yansıdı

08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
07:39
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
07:21
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
13:40
Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi
Şiddetli bir şekilde tekneye çarpan balina feci şekilde can verdi
13:38
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti
Bengisu Avcı Tsugaru tamamlayarak tarihe geçti
13:36
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!
13:34
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
13:20
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 10:00:23. #7.12#
SON DAKİKA: Lösemiyle Mücadelede İkizlerin Umut Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.