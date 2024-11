Manisa\'da Doğuştan Kalp Hastası Kardeşler Başarıyla Ameliyat Oldu

Sağlık

MANİSA'da yaşayan, nadir görülen doğuştan kalp hastalığı bulunan İsmail Efe Can (14) ve Gülşen Can (3,5) kardeşler, İzmir'de 3 ay arayla yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. İki kardeşin ameliyatını ekibiyle gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Nihat Çine, iki kardeşteki kalp probleminin, doğuştan kalp hastalıkları içinde yüzde 2-3 oranında görüldüğünü belirterek, aynı anda iki kardeşte de görülmesinin ise çok nadir bir durum olduğunu söyledi.

Manisa'da yaşayan, Hafize- Muammer Can çiftinin çocukları İsmail Efe Can ve Gülşen Can kardeşlere doğuştan kalplerinde delik ve kapak kusuru (atriyoventriküler kanal defekti) teşhisi kondu. 3 yaşında ameliyat olan ancak kalbinin sol tarafındaki kapakta kaçak gelişen İsmail Efe Can geçen hafta ikinci kez ameliyat olurken, kalbinde delik ve kapak yetmezliği olan Gülşen Can ise ağustos ayında ilk kez ameliyat oldu. İki kardeşin ameliyatı 3 ay arayla SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapıldı.

Ekibiyle birlikte ameliyatları gerçekleştiren SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, iki kardeşte görülen kalp probleminin, doğuştan kalp hastalıkları içinde yüzde 2-3 oranında görüldüğüne dikkati çekip, aynı anda iki kardeşte de görülmesinin ise çok daha nadir bir durum olduğunu söyledi.

'ERKEN MÜDAHALE ŞART'

Doç. Dr. Çine, "Ancak nadir görülen kalp hastalığının iki kardeşte de olması düşük bir ihtimal. Burada her iki kardeşte de birbiriyle birebir benzer bir kalp problemi var. Ağabey daha önce başarılı bir ameliyat olmuş fakat sonrasında kalp kapaklarında tekrardan bir kaçak oluşmuş. Bu olabilen bir durum. Küçük kardeş ise daha önce hiç ameliyat olmamış, kapaklarda kaçak ve kalbinde de delik vardı. Bize başvurduklarında küçük kardeş için ameliyat, ağabeyi için de kalp kapağındaki kaçağı giderme kararı aldık. Öncelikli olarak küçük kardeşin ameliyatını yaptık. Kalbin içindeki delikleri kapatıp, kapağı onardık. Ardından da büyük kardeşin ameliyatını gerçekleştirdik. Onda da kalp kapağındaki kaçağını onardık. Her ikisini de sağlıkla eve göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Hastalığa müdahale edilmeseydi kalpte büyüme meydana geleceğini ve kalp yetmezliği oluşacağını dile getiren Doç. Dr. Çine, "Geciktikleri takdirde hem ameliyat riski artıyor hem de problemler artmaya başlıyor. Bu nedenle erken müdahale şart. Eğer aile bireylerinden birinde bir kalp problemi varsa diğer bireylerin de mutlaka tetkik edilmesi gerekir" dedi.

AĞABEYE ANNE KARNINDA, KARDEŞİNE DOĞDUKTAN SONRA TEŞHİS KONDU

İki çocuğunun teşhis ve ameliyat süreçlerini anlatan anne Hafize Can (41) "Oğluma 5 aylık hamileyken anomali taramasında kalbinde delik olduğu, doğduktan sonra ameliyat olması gerektiği söylendi. O zaman dünya başımıza yıkılmıştı. 2013 senesinde ilk ameliyatını oldu. Kapaklarında kaçak vardı. Bu tedaviler belli bir süre devam etti. Şimdi tekrar ameliyat olması gerektiği söylenildi. Tekrar bir operasyon daha geçirdik. Şu an çok iyiyiz. Küçük kızımda da doğduktan sonra kontrollerinde kalbinde üfürüm olduğu söylendi. 1 sene önce, deliği olduğu ve takip edilmesi gerektiği söylendi. İkisini kontrole getirdiğimizde, ikisinin de aynı anda ameliyat olması gerektiği söylenildi. Bu bizim için çok zor bir süreçti. Ağustos ayından beri 3 aydır çok zor günler geçirdik ama çok şükür şu an çok iyiyiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN İKİSİNDE DE GÖZLE GÖRÜNÜR BİR KISITLAMA YOKTU'

Çok zor bir süreç yaşadıklarını aktaran Baba Muammer Can (43) da "İlk başta içerisinden çıkılamayacak bir hal gibi gözüküyordu. Ama doktorlarımız nasıl bir yol izleneceğini sabırla anlattılar. Biz de hocalarımıza güvendik, çocuklarımızı emanet ettik. O zaman nasıl geçti anlatılmaz. Sanki öyle zamanı yaşamadık, çok zordu. İkisi de ameliyat oldu, kısa sürede iyileştiler. Hekimlerimize güvendik, mutluluğa erdik"z diye konuştu. Can şöyle devam etti: "Çocuklarımın ikisinde de gözle görünür bir kısıtlama yoktu. Koşuyorlardı, futbol oynuyorlardı, her şeyi yapıyorlardı. Ameliyat ettireceğim dediğimde herkes 'bu çocuklar niye ameliyat oluyor' dedi. Ama hekimlerin gördüğü tanılara güvendik. İlerisi için iyi olsun istedik."

