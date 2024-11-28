Mesleki Astım Riski ve Önlemleri

Sağlık

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, bazı meslek gruplarının işyerinde karşılaştığı zararlı maddelerin astım riskini nasıl artırdığını söyleyerek "Özellikle kimyasal maddeler, tozlar ve biyolojik ajanlarla sürekli temas halindeki çalışanlar, bu kronik hastalıktan daha fazla etkileniyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2022 yılı verilerine göre solunum sistemi hastalıklarının, yüzde 13,5 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Bu ölümlerin yüzde 0,3'ü astım nedeniyle gerçekleşiyor.

Mesleki astımı anlatarak önerilerde bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, "Mesleki astım, işyerinde zararlı maddelere maruz kalınması sonucu gelişebilen bir hastalıktır. Astım riski taşıyan meslekler arasında inşaat, gıda, tarım, hayvancılık, veterinerlik, kimya, boya, sağlık, metal, maden, kozmetik, kuaförlük, temizlik, tekstil ve deri sanayi yer alıyor. Lateks eldivenler, anestezik gazlar, silika tozu, un tozları, küf sporları, asidik gazlar ve metal tozları gibi maddelere maruz kalmak, astım gelişme riskini artıran başlıca etkenlerdir" diye konuştu.

MESLEKİ ASTIMIN BELİRTİLERİ MESAİDE BAŞLIYOR

Prof. Dr. İliaz, "Mesleki astımın belirtileri, genellikle işyerinde geçirilen süre zarfında belirginleşir. Öksürük, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması ve nefes darlığı gibi semptomlar, mesai sırasında giderek daha şiddetli hale gelir. Bu belirtiler genellikle tatil dönemi veya iş dışı günlerde azalır. Uzmanlar, bu tür şikayetler yaşayan çalışanları, vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmaları konusunda uyarıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sinem İliaz, mesleki astımın erken teşhisinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, işyerinde astım riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

"Maruziyetin azaltılması: Riskli maddelerle temasın minimum seviyeye indirilmesi veya tamamen engellenmesi gerekir.

"Koruyucu ekipman kullanımı: Maske, eldiven ve havalandırma sistemleri gibi koruyucu ekipmanlar, riskleri azaltmak için düzenli kullanılmalıdır.

"Medikal tedavi: Astım ilaçları ile semptomlar kontrol altında tutulabilir.

"İş değişikliği: Riskli koşullarda çalışanlar, daha güvenli iş alanlarına yönlendirilmelidir."

'BİLİNÇLİ YAKLAŞIMLA RİSK YÖNETİLEBİLİR'

Mesleki astımın, sağlıklı bir işyeri ortamı ve bilinçli bir yaklaşım ile önlenebilir ve yönetilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. İliaz, "İşverenlerin çalışanların sağlığını korumak adına gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. Çalışanların ise belirlenen güvenlik kurallarına uyarak koruyucu ekipman kullanmaları ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekir" dedi.