Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Fazla kilolu kişiler tespit edilecek" açıklamasıyla duyurduğu yeni halk sağlığı programı başladı. Bakanlık, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerini yapacak. İlk uygulama ise İstanbul Bakırköy'de hayata geçirildi.

14.05.2025 07:42
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu "meydanlarda kilo kontrolü" uygulaması, İstanbul Bakırköy'de başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı. Bakanlık, uygulamanın kısa sürede 81 ile yayılacağını açıkladı.

"FAZLA KİLOLU BİREYLER YÖNLENDİRİLECEK"

Etkinlik kapsamında vücut kitle indeksi (VKİ) 25'in üzerinde çıkan bireyler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Ölçüm sonuçları dijital sisteme işleniyor ve kişilere detaylı bilgilendirme kartları veriliyor. Etkinliğe katılan diyetisyen Emel Özalp Şahin, "Risk grubundaki bireyler, kare kodlu kartlarla en yakın sağlık merkezlerine yönlendiriliyor. Kan tahlilleriyle birlikte değerlendirilen bireyler için özel beslenme programları hazırlanıyor" dedi.

Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

"OBEZİTEYLE MÜCADELEDE YENİ MODEL"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, proje kapsamında 10 milyon kişinin ölçümlerinin yapılması hedefleniyor. Memişoğlu, "Halkın yoğun bulunduğu kamusal alanlarda yapılacak taramalar sayesinde obezite riskini erkenden tespit edip, kişiye özel müdahale sağlayacağız" dedi. Uygulama, toplum genelinde obezite oranlarının düşürülmesini ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

"HAYATIMI GERİ ALDIM"

Etkinliğe katılan 69 yaşındaki Süleyman Demir, yıllarca kilolarla mücadele ettiğini anlatarak, ""Hayatım boyunca kilolu oldum. 97 kiloya kadar çıktım. O zaman yürüyemiyordum. Yani tutup da 50 metre yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. O kiloları verdim. Şimdi kuş gibi zarifim. Demek ki; fazla yemek değil, az yemek lazım. Eksik yemek lazım. Kendime iki öğünü bile çok görüyorum bazı zaman. Tek öğün yiyorum. Böyle olunca da bugün yaşım 69. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. O şişmanlık bitti. Kışlar gibiyim yaz bahara varmış kuşlar gibiyim şimdi uçuyorum" dedi.

Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

"YEDİĞİM GIDALARA ÇOK DİKKAT EDİYORUM"

Vatandaş İsmail Alioğlu, "81 yaşındayım. 60 senesinden beri buradayım. Her şeyi önlemle yapıyorum. Yürüyüşü yapıyorum. Yediğim gıdalara çok dikkat ediyorum. Onun dışında bir şey yok fazla bir şey de kafama takmıyorum eşimle birlikte yazlıkta 3 ay 4 ay hep sahil kenarında yürüyüş yapıyoruz birlikte. Sabah, öğlen, akşam. Zaten denizi hiç sormayın giriyoruz denize. Onun için çok mutluyuz" dedi.

Meydanlarda \'kilo kontrolü\' başladı, ilk ölçümler İstanbul\'da yapıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ender Yavaş:
    Memişoğlu türk halkına yeni doğan çetesinin hesabını versin. 83 10 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    asgari ücret 50 yapın söz kilo vereceğim 62 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Acaba hangi Ak Partili millet vekilinin ülkeye sokacağı ilacı kakalamaya çalışıyorlar? 55 6 Yanıtla
  • Tufan zeki Ceki:
    diyetisyene randevu aldım 2027 gün verdi 37 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    herşey dört dörtlük zaten sağlık bakanı özel hashneleri tevtis etsin önce 31 2 Yanıtla
  • 6490203:
    bakan özel diyetisyen klinikleri mi açmış nereye gidecek millet devlet hastanesinden randevu mu alabiliyoruz sanki 26 0 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Laf ola beri gele. Mikrofon uzatılan herkes uzman gibi konuşmuş. Ancaaaak, ayinesi iştir kişinin. 22 0 Yanıtla
  • Cem Sena:
    Saçma haberleri bırak SonDakika gerçek haberlere gel, fesih adı altında insanlar nasıl kandırılıyor onlardan bahset 20 1 Yanıtla
  • 032725:
    Sokayım yapacağınız işe,halk geçim derdinde bunlar nelerle uğraşıyır.Akpkk 16 1 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Küresel soytarılar piyasada yeni dünya düzeni bakalım aşıdan sonra başınıza ne çoraplar örecekler bizim halktan hemen koşar mezbahaneye giden kurbanlık gibi. 12 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN MİLLET GEÇİNEMİYOR 7 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    bütün ilçe meydanlarında uygulansın çok iyi olur insanlar vücudunu tanımış olur neye dikkat edeceklerini bilerek diyet yaparlar güzel ve faydalı bir fikir olmuş inşallah amacına ulaşır. 0 6 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Arkadaşlar 2 aydır yapmış olduğum bir diyet uygulamasını söyleyelim makarna pilav tatlı sabah kahvaltısında Nutella çikolata yani gibi şeyler yemeyin akşamleyinde saat 7'den sonra yemek yemeyin kesinlikle zayıflıyorsunuz 6 kilo verdim 2 0 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    lan sağlık bakanı. Bırak bu boş işleri, SEN ÖNCE SMA,lı çocukların tedavilerini yaptır. Nokta.... 2 0 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Beyin o kadar da hayati bir organ değil galiba..olmadan da yaşanabiliyor baksanıza! 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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