Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi

İstanbul'da ikamet eden 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, 78 kiloyken takıntı haline getirdiği kilolarından kurtulmak için özel bir hastanede midesine balon taktırdı. Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Kısa sürede zayıflayan kadın 4 aydır yemek yiyemezken midesinin delindiği ortaya çıktı. Eldenüstün'ün şikayetçi olduğu doktor ise iddiaları reddederek, "Kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz evine sağlıklı gönderdik" dedi.
İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar'da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu. 78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi. 3 Ocak'ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'dan şikayetçi oldu.
Sabiha Eldenüstün, "78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum" dedi.
Eldenüstün, "Doktorun yanlış iş yaptığı konusunda suç duyurusunda bulunduk. Bunu başka bir doktordan öğrendik. Oraya da gittiğimizde ameliyat oldum. Raporlarım, fotoğraflarım var. Sağlığım gitti, her şeyim gitti. En son halim bu fotoğraftaki halim. Kötüyüm, çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum" diye konuştu.
Eldeüstün'ün arkadaşı Özge Erden ise "Bu ihmalkarlıklar bizi başka hastaneye yönlendirdi. Artık sağlıklı olmamız için herhangi bir işlem yapılmadığını fark ettik. Başka bir hastaneye gittiğimizde de hastamızın ölüm noktasında olduğunu gördük. Hemen acil ameliyata aldılar, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Çıkmasının imkansız olduğunu söylediler. Hastamız yaşayacağı olduğu için yaşadı. Sadece ömrü olduğu için yaşıyor. Ölümcül noktada gittik ikinci hastaneye. İlk hastanede, herhangi bir dahiliye tahlili, ya da daha önce bir ameliyat olup olmadığı sorulmamış. Kendimize 'imdat çağrısı' aradık" dedi.
Doktor M. K. ise iddiaları kabul etmedi. M.K. telefon ile yaptığı açıklamada, "Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan sonra 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik, kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz hastamızın ameliyatını yaptık, hastamızı evine gönderdik. Sonra sigara içmeye devam ediyor, en ufak bir şeyde hastamızın yanında olduk. Biz evine sağlıklı gönderdik" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi - Son Dakika
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili mücadele kapsamında tuzak asılımı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında feromon içeren 'hunili tuzaklar' üreticilere dağıtıldı.
Karabük'ün Yeşil Mahallesi'nde oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri, yaz aylarında artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, sulak alanlar, mazgallar, kanal çevreleri, yeşil alanlar ve ağaçlık bölgelerde düzenli olarak ilaçlama yaparken, ayrıca park, bahçe ve yeşil alanlarda bitki ilaçlaması ve kene ilaçlaması da gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmalarında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğan 1 günlük bebek, solunum sıkıntısı yaşadığı için hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama servisi ekipleri, ilçe genelinde 6 araç ve 16 personelle ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Nazilli halkının rahat bir yaz geçirmesi ve hastalıkların önüne geçebilmek için periyodik aralıklarla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları son dönemde yaz sıcaklıklarının erken başlamasıyla hız kazandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızılay Adıyaman Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Bir gün sürecek olan etkinlikte 150 ünite kan toplanması hedeflenirken, kan bağışının insan sağlığına iyi geldiği ve hayat kurtardığı vurgulandı. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yetişen ve yayla muzu olarak da bilinen uçkun bitkisi, pazarda satılmaya başlandı. Uçkun toplayanlar, bu bitkinin ilçedeki işsizler için bir umut kaynağı olduğunu belirtiyor. Uçkun, kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği bilinen bir bitkidir.
Yalova'da organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın cenazesi toprağa verildi. Karakaş'ın organları ise 4 hastaya nakledildi.
Son zamanlarda vatandaşlar, özellikle diş ve göz hastalıkları gibi kliniklerinden randevu alma konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu soruna çözüm olarak 1 gün öncesinden onaylanmamış randevuları geçersiz kabul edecek yeni bir sistem kullanmaya başlayacak. Bu sistemle randevu alamama sorunu kalıcı olarak çözülmeye çalışılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)