Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi - Son Dakika
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Sağlık

Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi

Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi

İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, kilo vermek için mide balonu ameliyatı oldu. Ancak kısa süre sonra midesinin delindiği ortaya çıktı. Eldenüstün, 2 ayrı mide ameliyatı geçirdi ve toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Şikayetçi olduğu doktor ise iddiaları reddetti.

19.04.2024 17:17
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İstanbul'da ikamet eden 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, 78 kiloyken takıntı haline getirdiği kilolarından kurtulmak için özel bir hastanede midesine balon taktırdı. Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Kısa sürede zayıflayan kadın 4 aydır yemek yiyemezken midesinin delindiği ortaya çıktı. Eldenüstün'ün şikayetçi olduğu doktor ise iddiaları reddederek, "Kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz evine sağlıklı gönderdik" dedi.

2 AYRI MİDE AMELİYATI GEÇİRDİ

İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar'da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu. 78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi. 3 Ocak'ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'dan şikayetçi oldu.

Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi

"TAHLİL YAPILMADI, SERUM TAKILMADI"

Sabiha Eldenüstün, "78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum" dedi.

Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi

"SAĞLIĞIM, HER ŞEYİM GİTTİ"

Eldenüstün, "Doktorun yanlış iş yaptığı konusunda suç duyurusunda bulunduk. Bunu başka bir doktordan öğrendik. Oraya da gittiğimizde ameliyat oldum. Raporlarım, fotoğraflarım var. Sağlığım gitti, her şeyim gitti. En son halim bu fotoğraftaki halim. Kötüyüm, çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum" diye konuştu.

Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi

"HASTAMIZIN ÖLÜM NOKTASINDA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Eldeüstün'ün arkadaşı Özge Erden ise "Bu ihmalkarlıklar bizi başka hastaneye yönlendirdi. Artık sağlıklı olmamız için herhangi bir işlem yapılmadığını fark ettik. Başka bir hastaneye gittiğimizde de hastamızın ölüm noktasında olduğunu gördük. Hemen acil ameliyata aldılar, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Çıkmasının imkansız olduğunu söylediler. Hastamız yaşayacağı olduğu için yaşadı. Sadece ömrü olduğu için yaşıyor. Ölümcül noktada gittik ikinci hastaneye. İlk hastanede, herhangi bir dahiliye tahlili, ya da daha önce bir ameliyat olup olmadığı sorulmamış. Kendimize 'imdat çağrısı' aradık" dedi.

Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi

DOKTORDAN 'SİGARA İÇMEYE DEVAM EDİYOR' SAVUNMASI

Doktor M. K. ise iddiaları kabul etmedi. M.K. telefon ile yaptığı açıklamada, "Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan sonra 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik, kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz hastamızın ameliyatını yaptık, hastamızı evine gönderdik. Sonra sigara içmeye devam ediyor, en ufak bir şeyde hastamızın yanında olduk. Biz evine sağlıklı gönderdik" dedi.

Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi
Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi
Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi
Mide balonu taktırdıktan sonra midesi delindi, doktor 'sigaradan oldu' dedi
Kaynak: DHA

İstanbul, Ameliyat, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Okan: spor yap az ye yazık günah çektiğin çileye giden paraya 34 1 Yanıtla Gakko 23: Bu kadın doktoru veya hastahaneyi çarpma derdinde yoksa 4 ayda balon için 1.400 000 tl verilirmi madem tahlil filan bişe de yapmamışlar tipine bakarsan herşey mübah 8 7
  • Gakko 23: Tipe bak herşey beklenir bu kadından 10 11 Yanıtla
  • Harun Gür: Acımadım.Az yesin kilo almasın.Halk yemek bulamıyor. 7 7 Yanıtla
  • hakan eryiğit: Doktorun savunması yalan üzerine kurulu. Sigara nın mide ameliyatı ile ne alakası var. Hasta abur cubur yese anlarım da. Sigara nın akciğere zarar verdiğini dünya biliyor. Velakin mideyle ne alakası var açıkçası ben çözemedim.siz cozebildiniz mi 8 5 Yanıtla
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