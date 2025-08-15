Morpheus 8 ile Cilt Yenilenmesinde Yeni Nesil Çözüm

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Estepera Poliklinik, Morpheus 8 uygulamasını uzman ekibi ve modern altyapısıyla sunarak, hastalarına hem estetik hem de cilt sağlığını destekleyen bir yenilenme süreci sağlıyor.

Morpheus 8'in Çalışma Prensibi

Morpheus 8, cilt yüzeyinden başlayarak alt katmanlara kadar ulaşan mikro iğneler aracılığıyla radyofrekans enerjisi verir. Bu sayede kolajen ve elastin üretimi tetiklenir, dokuların sıkılığı ve esnekliği artar.

Klasik lazer veya yüzeysel gençleştirme yöntemlerinden farklı olarak bu teknoloji, hem yüzeydeki lekeler ve ince çizgiler hem de derin kırışıklıklar üzerinde etkili olabilir.

Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Zamanla oluşan kırışıklık ve ince çizgiler

Ciltteki elastikiyet kaybı

Akne veya yara izleri

Genişlemiş gözenekler

Cilt tonunda düzensizlik

Cerrahi yöntemlere başvurmadan gençleşmek isteyen ve günlük yaşamına kısa sürede dönebilmeyi arzulayan kişiler için ideal bir yöntemdir.

Seans Süreci ve İyileşme

İşlem öncesinde cilt, konforu artırmak için anestezik kremle hazırlanır. Ortalama 30-40 dakika süren uygulama sonrası hafif kızarıklık veya şişlik oluşabilir ancak bu etkiler kısa sürede azalır.

Genellikle 3-4 hafta arayla uygulanan 3 seanslık bir program, maksimum etki sağlar. İlk olumlu değişimler birkaç hafta içinde görülürken, kolajen üretiminin devam etmesi sayesinde sonuçlar aylar boyunca gelişmeye devam eder.

Genital Siğil Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Estepera Poliklinik, cilt estetiği dışında genital siğil tedavisi probleminde de modern tedavi yöntemleri sunuyor. HPV (Human Papilloma Virüs) kaynaklı genital siğiller, bulaşıcı özellik taşır ve hem kadın hem erkeklerde görülebilir. Tedavi edilmediğinde yayılma eğilimi gösterir.

Lazer Destekli Genital Siğil Tedavisi

Klasik cerrahi yöntemlere kıyasla lazer tedavisi, yalnızca siğil dokusunu hedef alarak sağlıklı cilde zarar vermeden çalışır. İşlem kısa sürede tamamlanır, kanama riski düşüktür ve iyileşme dönemi kısadır. Tedavi sonrası hastalara hem hijyen hem de tekrar riskini azaltacak korunma yöntemleri konusunda bilgi verilir.

Estepera Poliklinik'i Tercih Etmek İçin 4 Neden

Deneyimli Kadro: Dermatoloji ve estetik alanında uzman hekimler

Gelişmiş Teknoloji: FDA onaylı cihazlar ve modern tedavi yöntemleri

Bireysel Planlama: Her hastanın cilt yapısı ve ihtiyacına göre özel program

Güvenlik ve Hijyen: Steril uygulama alanları, enfeksiyon riskini minimize eden prosedürler