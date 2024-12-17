Nadir Kanserle Mücadele Eden 10 Yaşındaki Devrim Dalkılıç\'tan Destek Çağrısı

Sağlık

ANTALYA'da 3 yıl önce baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede nadir görülen sinovyal sarkom kanseri teşhisi konulan Devrim Dalkılıç (10), yatağa bağımlı hale geldi. Devrim, iyileşip çok sevdiği sokak hayvanlarını beslemek istediğini söyledi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aynur ve Murat Dalkılıç çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Devrim, 2021 yılında okuldan döndükten sonra ailesine, baş ağrısı ve mide bulantısı yaşadığını söyledi. Çocuklarını hastaneye götüren aileye, Devrim'in mevsimsel alerji yaşadığı söylenerek taburcu edildi. Şikayetleri geçmeyen Devrim'i, ailesi 1 hafta sonra başka hastaneye götürdü. Burada verem teşhisi konulan ve tedavisine başlanan Devrim, 2,5 ay Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Çocuklarının günden güne eridiğini gören Dalkılıç ailesine, 2,5 ayın sonunda çocuklarının başka bir hastaneye sevk edileceği söylendi. Son olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Devrim'in burada yapılan tetkikleri sonunda, başlangıçta belirti göstermeyen ancak zamanla büyüyen ve çok nadir görülen, kötü huylu yumuşak doku kanseri sinovyal sarkom teşhisi konuldu. Burada 1,5 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 ay tedavi gören Devrim'in nefes alışını kolaylaştırmak için boğazına delik açıldı. Dalkılıç çifti, zaman zaman tıkanıp nefes alamayan Devrim için günü bölerek 24 saat çocuklarının başında bekliyor.

Murat Dalkılıç işini bırakmak zorunda kalınca fizik tedavi için ayıracak bütçeleri kalmayan aile, kendi imkanlarıyla çocuklarının kaslarını geliştirmeye çalışıyor. Eve gelen öğretmen sayesinde eğitimine devam eden Devrim ise çok sevdiği kedi ve köpekleri beslemek istiyor. Çocuklarına ne olduğunu hala tam anlamıyla bilmeyen Dalkılıç ailesi, fizik tedaviye bir an önce başlamak istiyor.

Murat Dalkılıç, yaşadıkları süreci anlatarak, "2021 yılında baş ağrısı ve mide bulantısı ile başladı. Hastaneye başvurduk, mevsimsel alerji olduğu söylendi. 1 hafta sonra aynı şeyler tekrar edilince verem teşhisi konuldu ve 2,5 ay yatarak tedavi gördü. Ancak her geçen gün daha kötüye gitmeye başladı. Artık oğlumu kaybetme noktasına geldiğimizde başka bir hastaneye sevk edildi. Orada sinovyal sarkom teşhisi konuldu. Burada da 1,5 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 ay hastanede yattı. Doktorlar Devrim için '1 sene yaşar' dediler ancak 4 senedir yaşıyor. Çocuğumuz el ayak fonksiyonlarını kaybedip yatalak hale geldi. Hastaneye yürüyerek girdi, yatakta çıktı" dedi.

'ÇOCUĞUMA BAKAMADIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Aynur Dalkılıç ise "İlk duyduğumda kendimi suçladım. 'Ben çocuğuma bakamadım, annelik yapamadım' diye düşündüm. Dünyam başıma yıkıldı. Yürüyen oynayan çocuk, birdenbire bu şekilde kaldı. Gece gündüz çocuğumuzun başında bekledik. Ne olduğunu anlayamadık. Tamamıyla başka bir hayata geçtik. Tüm hayatımızı ona adadık. 2 çocuğum daha var onlarla bile ilgilenemiyorum. 24 saat gözetim altında tutmamız gerekiyor, çünkü tıkanabiliyor. Gece ben bakıyorum, sabah eşim bakmaya devam ediyor" diye konuştu.

DESTEK BEKLİYOR

Devrim'in artık hayallerinden bile bahsetmediğini söyleyen Aynur Dalkılıç, "Dışarıya çıkmayı çok istiyor. İlk zamanlar hayalleri çoktu, bir şeyler yapmak istiyordu. Ancak artık o umudunu kaybetti. Hayallerinden bahsetmiyor. Doktorlar bize şu an önceliğin kanseri iyileştirmek olduğunu, başka tedavi uygulanamayacağını söyledi. Kendi çabamızla fizik tedavi için bir uzman getirdik ama maddi durumumuz el vermeyince onu bırakmak zorunda kaldık. Şimdi kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir tedavisi var mı yok mu bilemiyorum. Çocuğum için destek bekliyorum. Bir keşkem olmasın, istiyorum" dedi.

GALATASARAY TARAFTARI

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Devrim Dalkılıç, "Eve öğretmen geliyor. Onunla ders yapıyoruz. En çok matematik dersini seviyorum. Ne olmak istediğime tam olarak karar veremedim. Hava soğuk olmazsa babam ve annemle dışarı çıkıyoruz. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Köpeklere, kedilere mama dağıtmak istiyorum. Dışarıya çıktığımda onları görüyorum. İstanbul'a gitmeyi çok istiyorum" diye konuştu.