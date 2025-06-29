Nefes Ferahlığı İçin Diş Sağlığı İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Nefes Ferahlığı İçin Diş Sağlığı İpuçları

Nefes Ferahlığı İçin Diş Sağlığı İpuçları
29.06.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağız kokusunu önlemek için düzenli diş fırçalamak ve bakteri birikimini engellemek önemli.

Nefesinizin her zaman ferah olmamasından ve kötü kokmasından endişe ederek insanlara yaklaşmaktan kaçınıyor musunuz? Endişelenmeyin, bu yaygın bir durum ve çözümleri var.

Dişleri temiz tutmak, dişlerimiz ve diş etlerimiz arasındaki boşluklara, dilin girintilerine ve köklere yerleşen bakterilere karşı hiç bitmeyen bir savaş gibidir.

Bu bakteriyel tabakayı ortadan kaldırmazsak, buralara yerleşip ciddi diş eti hastalıklarına neden olabilirler.

Ancak dişlerinizi düzenli ve doğru bir şekilde fırçalayarak bakterilerin birikmesini önlerseniz, hem diş eti hastalıklarının başlamasını önleyebilir hem de nefesinizin ferah kalmasını sağlayabilirsiniz.

Ağız kokusuna ne sebep olur?

Ağız kokusunun başlıca nedenlerinden biri olan rahatsızlık diş eti çekilmesi olarak da bilinen periodontitis.

Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin şaşırtıcı bir şekilde yüzde 50'si bu diş eti rahatsızlığını yaşıyor.

Onarıcı Diş Hekimliği Doçenti Dr. Praveen Sharma, "Ağız kokusunu ağız boşluğundaki sorunlardan kaynaklı düşünebilirsiniz. Bu, muhtemelen ağız kokularının yüzde 90'ını oluşturur" diyor.

Sharma'ya göre geriye kalan yüzde 10'luk kısmın sorumlusu ise ağız kokusu şeklinde kendini gösteren sistemik hastalıklar.

"Diyabetini kötü yöneten kişiler ya da mide-bağırsak sorunları yaşayan hastalar bu kategoriye girer. Ayrıca düşük karbonhidratlı diyetler de keskin bir nefese yol açarak ağız kokusuna neden olabilir" diye ekliyor.

Nefesinizi ferah tutmak için 6 ipucu

Dişleriniz ve diş etleriniz arasına yerleşen bakterileri temizlemezseniz, bu durum mikro yaralara ve ardından diş eti kanamalarına yol açar. İyi haber şu ki, diş eti hastalığının erken evresi olan gingivitis (diş eti iltihabı) geri döndürülebilir bir rahatsızlıktır.

Fırçalarken diş etlerinizin kızarık, şişmiş ya da kanayıp kanamadığını kontrol edin ama hemen endişelenmeyin çünkü harekete geçmek için hâlâ zamanınız var.

Kanayan ya da hassas olan bölgeleri fırçalamaktan kaçınmak içgüdüsel olabilir, ancak doğru fırçalama tekniğini öğrendikçe bu hassasiyet zamanla azalır.

Çoğu sağ elini kullanan kişi, farkında olmadan sol tarafı, sol elini kullananlar da sağ tarafı daha uzun süre fırçalar. Bu da, daha az dikkat edilen tarafta daha fazla iltihap gelişmesine yol açabilir.

Hangi elinizi kullandığınızın farkında olun ve her iki tarafı eşit sürede ve özenle fırçalamaya bilinçli bir şekilde gayret edin.

Dişlerinizi fırçalarken bir sisteminiz olsun ve acele etmeyin. Her dişin üç yüzeyi olduğunu unutmayın: dış, çiğneme ve iç yüzey. Hepsinin özenle temizlenmesi gerekir. Birçok kişi için şaşırtıcı olabilir ama diş fırçalama için minimum süre iki dakikadır.

Pek çok kişi diş fırçasını dişe 90 derecelik dik açıyla tutup ileri geri bastırarak fırçalar, ancak bu yöntem diş eti çekilmesine neden olabilir. Unutmayın, önemli olan fırçalama tekniğidir.

İster manuel ister elektrikli diş fırçası kullanıyor olun, küçük dairesel hareketler yapmaya çalışın.

Diş fırçasını dişe yaklaşık 45 derecelik bir açıyla tutun ve nazikçe fırçalayın. Diş fırçasının kıllarını alt dişlerde diş etinin içine doğru, üst dişlerde ise yukarıya, diş eti çizgisinin içine yönlendirerek fırçalayın. Bu şekilde diş eti çizgisi altında gizlenen bakterileri uzaklaştırabilirsiniz.

Birçoğumuza yemeklerden sonra diş fırçalamanın doğru olduğu öğretilmiş olabilir. Ama tekrar düşünün. Yiyeceklerdeki asit, diş yüzeyindeki koruyucu minenin ve altındaki 'dentin'in yumuşamasına neden olur; bu yüzden yemek sonrası hemen diş fırçalamak diş minesine zarar verebilir.

Bunun yerine ya yemeklerden önce dişlerinizi fırçalayın ve ardından ağzınızı suyla çalkalayın ya da dilerseniz yemek sonrası yarım saat bekleyip fırçalayın. Bu sürede tükürüğünüzün yiyeceklerdeki asidi nötralize etmesine izin vermiş olusunuz.

Günde iki kez ikişer dakika diş fırçalamak ideal olsa da, bazı kişiler için günde bir kez doğru şekilde fırçalamak da yeterli olabilir. Uyuduğunuzda tükürük akışı azalır, bu da bakterilerin gece boyunca dişlerinize daha fazla zarar verebilmesine neden olur. Bu yüzden dişlerinizi günde bir kez detaylı temizleyecekseniz, en iyi zaman akşamdır.

Diş fırçalama alışkanlığını günlük rutinlerle ilişkilendirmeyi deneyin. Örneğin: "Uyanırım, dişlerimi fırçalarım. Yatmadan önce, dişlerimi fırçalarım." Bu tür alışkanlıklar, düzenli bir fırçalama rutini oluşturmanızı kolaylaştırır.

Orta sertlikte kıllara sahip bir diş fırçası kullanın. Ayrıca kıl ya da kauçuk arayüz fırçaları kullanmayı alışkanlık haline getirin. Bu, dişler ve diş etleri arasındaki bakterileri temizlemeye yardımcı olur.

Hangi diş macununu seçerseniz seçin, florür içerdiğinden emin olun; çünkü florür diş minesini güçlendirir ve çürümelere karşı daha dayanıklı hale getirir.

Ağız gargarası da, diş eti hastalığının erken belirtilerini yaşıyorsanız kullanmaya değerdir; çünkü plak ve bakteri birikimini azaltmaya yardımcı olur.

Eğer diş eti çekilmesi (periodontitis) ilerlerse, dişler arasında boşluklar oluşmaya başladığını fark edersiniz ve dişi tutan kemik eridikçe, dişler gevşeyebilir.

Bu durum kontrol altına alınmazsa, kemik kaybı o kadar ciddi bir seviyeye ulaşır ki dişler düşebilir. Ayrıca sürekli ağız kokusu da yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler varsa, derhal diş hekiminize başvurun.

Son olarak, nefesinizi tazelemek için birkaç hızlı öneri daha:

Kaynak: BBC

Diş Sağlığı, Bakteri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nefes Ferahlığı İçin Diş Sağlığı İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest

15:13
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
13:42
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
11:42
Kulüpler anlaştı 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor
Kulüpler anlaştı! 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
11:14
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol’dan ’sistem’ ve Murat Ongun itirafları
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
11:04
Futbolseverler ekran başına Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
11:04
Kamyonette kahreden görüntü
Kamyonette kahreden görüntü
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 18:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: Nefes Ferahlığı İçin Diş Sağlığı İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.